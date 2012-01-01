  1. Испания
  2. Мадрид
  3. Экскурсии

Музей Тиссен-Борнемиса

Ирина А.
Ирина А. – Гид из Мадрида
Музей Тиссен-Борнемиса
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €170 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Музей Тиссен-Борнемиса
Музей Тиссен-Борнемиса
Музей Тиссен-Борнемиса, около 1000 произведений искусства, охватывает живопись и скульптуру с XIII века до XX. Здесь Вы увидите: Фра Анжелико, Юрий Анненков, Фрэнсис Бэкон, Якопо Бассано, Джованни Беллини, Бронзино, Каналетто, Караваджо, Поль Сезанн, Марк Шагал, Шарден, Сальвадор Дали, Эдгар Дега, Эжен Делакруа, Альбрехт Дюрер, Антон ван Дейк, Макс Эрнст, Ян ван Эйк, Поль Гоген, Доменико Гирландайо, Коррадо Джакинто, Лука Джордано, Винсент ван Гог, Гойя, Эль Греко, Василий Кандинский, Поль Лакруа, Казимир Малевич, Мане, Мемлинг, Клод Моне, Модильяни, Пикассо, Рембрандт, Ренуар, Рубенс, Тьеполо…
Что не входит
  • Входные билеты.
Начало
🚩 У информационной стойки музея.
Место завершения
🏁 Музей
Музей Тиссен-Борнемиса
Музей Тиссен-Борнемиса
Музей Тиссен-Борнемиса
Музей Тиссен-Борнемиса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина А.
Ирина А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Ирина А. проводит ещё 4 экскурсии

Групповая экскурсия в музей Прадо
55
2 часа
Групповая экскурсия в музей Прадо
2 отзыва
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
220
4 часа
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
1 отзыв
Знакомство с Мадридом
45
2 часа
Знакомство с Мадридом
Ночная экскурсия по Мадриду
295
3 часа
Ночная экскурсия по Мадриду

Еще несколько необычных экскурсий в Мадриде

Мадрид как он есть
скидка20%
82
66
3 часа
Мадрид как он есть
194 отзыва
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя
Мадрид. Другая история
От 65
2 часа
Мадрид. Другая история
190 отзывов
Официальные и альтернативные версии истории главных достопримечательностей города
С небес на землю Мадрида
120
4.5 часов
С небес на землю Мадрида
134 отзыва
Увидеть город с высоты маяка и пройтись по его главным достопримечательностям
Ежедневная прогулка по Мадриду
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Мадриду
126 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Почувствуй настоящий Мадрид!
90
3 часа
Почувствуй настоящий Мадрид!
108 отзывов
Прожить день в лучших традициях жителей испанской столицы
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
120
3 часа
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
93 отзыва
Ключевые образы прошлого в арт-прогулке по главному музею Мадрида