Ирина А. проводит ещё 4 экскурсии

Музей Тиссен-Борнемиса, около 1000 произведений искусства, охватывает живопись и скульптуру с XIII века до XX. Здесь Вы увидите: Фра Анжелико, Юрий Анненков, Фрэнсис Бэкон, Якопо Бассано, Джованни Беллини, Бронзино, Каналетто, Караваджо, Поль Сезанн, Марк Шагал, Шарден, Сальвадор Дали, Эдгар Дега, Эжен Делакруа, Альбрехт Дюрер, Антон ван Дейк, Макс Эрнст, Ян ван Эйк, Поль Гоген, Доменико Гирландайо, Коррадо Джакинто, Лука Джордано, Винсент ван Гог, Гойя, Эль Греко, Василий Кандинский, Поль Лакруа, Казимир Малевич, Мане, Мемлинг, Клод Моне, Модильяни, Пикассо, Рембрандт, Ренуар, Рубенс, Тьеполо…