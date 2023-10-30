Пройтись по городу нетуристическими тропами и расслышать на них отголоски веков
Казалось бы: давно изученный центр города! Но мы с вами отправимся в неочевидные и не всегда знакомые путеводителям места, которые до сих пор помнят историю превращения скромной крепости Майрит в столицу огромной империи. Таких уголков немного, но тем интереснее маршрут. На нём мы соберём сокровища — отпечатки и отзвуки Средневековья, скрытые там, где никто не искал.
Ближайшие даты:
30
окт
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31
окт
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1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Прогулка начнётся в старейшей части города: мы заглянем в её тайные уголки и скверы. Я расскажу, что здесь было до становления Мадрида столицей империи. Благодаря местным легендам и анекдотам даже самые туристические места засверкают по-новому.
- Мы прогуляемся по периметру крепостных стен Мадрида и отыщем редкие, но ценные отголоски Средневековья, скрытые за фасадами новостроек или в подвале старой таверны. В ней можно будет передохнуть с вермутом и тапасом.
- Вы увидите архитектурное наследие мусульман — живописные узкие улочки, уютные площади и самые старые мадридские церкви в стиле мудехар. По желанию мы зайдём в монастырь Корпус Кристи и купим печенье у монахинь, приготовленное весьма необычным способом.
- Закончим прогулку на живописной площади Рамалес. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, расскажу, где вкусно пообедать и что ещё нетривиального посмотреть в Мадриде.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, поэтому важно прийти в удобной обуви, а зимой — тепло одетыми.
- Если мы делаем перерыв на кофе, пиво и тапас, то каждый платит сам за себя.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле собора Альмудена
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Inna — ваш гид в Мадриде
Вместе с решением переехать в Мадрид 8 лет назад я решила сменить профессию. «Вот она — возможность попробовать себя в новом качестве и исполнить давнюю мечту: стать гидом», — подумала я. Ведь Мадрид идеальный город для экскурсий! Я закончила курсы по администрации туризма и проработала 5 лет в туристической компании где многому училась и открывала для себя душу столицы Испании. Сейчас я готова выйти в свободное плавание и поделиться своими знаниями и открытиями.
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