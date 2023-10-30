Средневековый Мадрид

Пройтись по городу нетуристическими тропами и расслышать на них отголоски веков

Описание
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Ответы на вопросы
Казалось бы: давно изученный центр города! Но мы с вами отправимся в неочевидные и не всегда знакомые путеводителям места, которые до сих пор помнят историю превращения скромной крепости Майрит в столицу огромной империи. Таких уголков немного, но тем интереснее маршрут. На нём мы соберём сокровища — отпечатки и отзвуки Средневековья, скрытые там, где никто не искал.
Средневековый Мадрид
Средневековый Мадрид
Средневековый Мадрид
Средневековый Мадрид
Средневековый Мадрид
Средневековый Мадрид
Средневековый Мадрид
Средневековый Мадрид
Средневековый Мадрид
Средневековый Мадрид
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Прогулка начнётся в старейшей части города: мы заглянем в её тайные уголки и скверы. Я расскажу, что здесь было до становления Мадрида столицей империи. Благодаря местным легендам и анекдотам даже самые туристические места засверкают по-новому.
  • Мы прогуляемся по периметру крепостных стен Мадрида и отыщем редкие, но ценные отголоски Средневековья, скрытые за фасадами новостроек или в подвале старой таверны. В ней можно будет передохнуть с вермутом и тапасом.
  • Вы увидите архитектурное наследие мусульман — живописные узкие улочки, уютные площади и самые старые мадридские церкви в стиле мудехар. По желанию мы зайдём в монастырь Корпус Кристи и купим печенье у монахинь, приготовленное весьма необычным способом.
  • Закончим прогулку на живописной площади Рамалес. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, расскажу, где вкусно пообедать и что ещё нетривиального посмотреть в Мадриде.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, поэтому важно прийти в удобной обуви, а зимой — тепло одетыми.
  • Если мы делаем перерыв на кофе, пиво и тапас, то каждый платит сам за себя.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле собора Альмудена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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