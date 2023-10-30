Inna — ваш гид в Мадриде

Вместе с решением переехать в Мадрид 8 лет назад я решила сменить профессию. «Вот она — возможность попробовать себя в новом качестве и исполнить давнюю мечту: стать гидом», — подумала я. Ведь Мадрид идеальный город для экскурсий! Я закончила курсы по администрации туризма и проработала 5 лет в туристической компании где многому училась и открывала для себя душу столицы Испании. Сейчас я готова выйти в свободное плавание и поделиться своими знаниями и открытиями.

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