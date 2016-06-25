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Описание

Золотой треугольник Музеев Изобразительного искусства Мадрида с гордостью включает в себя музеи Прадо, Королевы Софии и Тиссена — Борнемисы, уникальные и совершенно разные по наполнению. Но только в последнем размещены картины, представляющие живопись от ее зарождения до картин современных авторов XX века. Именно такое сочетание позволяет получить глубокое эмоциональное впечатление от произведений искусства.

Я расскажу, как богатейшая частная коллекция, которая могла бы составить честь любой столице мира, в итоге оказалась в Испании, в Мадриде. Как она собиралась, почему в ней представлены шедевры живописи, охватывающие период почти в 800 лет. Также вы узнаете, благодаря кому и каким образом коллекция музея преобразилась в ту, которую мы видим сейчас.

Вы познакомитесь с немецкими экспрессионистами, русским авангардом и старыми мастерами: Эль Греко и Ван Эйком, Гольбейном-младшим и Кранахом-старшим, Караваджо и Гойей, Ренуаром и Моне, Дега и Ван Гогом. Я расскажу о творческом пути художников, необыкновенных фактах их биографии, а также о том, какую роль сыграли в их жизни картины, выставленные в музее Тиссен.

Только разобравшись во всех представленных в музее культурных и временных пластах, вы сможете получить сильное эмоциональное впечатление. И я вам в этом помогу.

Организационные детали

Вход в музей: 13 евро.