В музее Мадрида, где представлены стили разных эпох, картины множества жанров, принадлежащих кисти художников разных времен, так сложно сориентироваться самостоятельно.
Только разобравшись во всех культурных и временных пластах, вы получите глубокое эмоциональное впечатление от произведений искусства. Поэтому я предлагаю вам свои услуги арт-проводника!
Только разобравшись во всех культурных и временных пластах, вы получите глубокое эмоциональное впечатление от произведений искусства. Поэтому я предлагаю вам свои услуги арт-проводника!
Описание экскурсии
Знакомство с художниками
- Как Мисс Испания стала баронессой?
- Кто кроется за именем Тиссена?
- Кто из художников перевернул сознание основателя музея от старых мастеров к экспрессионизму?
- Когда крупнейшая мировая частная коллекция стала государственным музеем Испании?
Идёмте, я расскажу вам об этом!
Вы проследите путь искусства, творческого поиска и находок, по которому прошли художники от ведутов Венеции, Неаполя, Рима до французского импрессионизма Моне, Ренуара, Писсарро, Гогена, к немецкому экспрессионизму Нольде и авангардному творчеству Кандинского и Пикассо.
Узнаете о необыкновенных фактах из биографии художников и о том, какую роль сыграли в их жизни картины, выставленные в музее Тиссен. А ещё увидите четыре скульптуры Родена, которые были заказаны скульптору ещё Августом Тиссеном, дедом основателя музея.
А что потом?
После экскурсии вы научитесь ориентироваться в стилях, эпохах и художниках, сможете самостоятельно продолжить знакомство с музеем — от икон до авангарда — по уже купленному билету.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей — €13 /чел. + аудиосистема — €1
- Билеты в музей с экскурсией оформляются только гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2913 туристов
Меня зовут Лариса, живу и работаю в Мадриде уже больше 10 лет. Туризм — моя профессия и мое увлечение. Если хотите познакомиться с Мадридом, то пишите, и я покажу вам мой любимый город.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Чудесная экскурсия в один из лучших музеев мира и с одним из лучших экскурсоводов мира).
Лариса - прекрасный гид, очень эрудированна, спокойная, приятный тембр голоса. Нашей маленькой группе друзей не нужно
Лариса - прекрасный гид, очень эрудированна, спокойная, приятный тембр голоса. Нашей маленькой группе друзей не нужно
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А
Лариса- замечательный экскурсовод, работает профессионально, уделяет внимание каждому из группы. Посетили 3 экскурсии (знакомство с Мадридом, музей Прадо, сокровища Тиссена)- интересно, полезно, и достойно. Отдельно большое спасибо Ларисе за помощь оказанную в приобретении билетов для дальнейшего путешествия по Испании. Очень положительные эмоции и приятные впечатления останутся о Мадриде, всегда порекомендую друзьям и знакомым.
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Имея большой опыт экскурсий в различных музеях, могу порекомендовать Ларису,как очень хорошего рассказчика и человека который понимает о чём он говорит, рекомендую, получите удовольствия и много полезной информации
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Это была уже вторая наша экскурсия в Мадриде с Ларисой- на этот раз в музей Тиссена…. и опять на самом высоком уровне:) Экскурсия была очень правильно построена, узнали много интересного и нового!
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В
Большое спасибо Ларисе за прекрасную экскурсию, нам очень понравилось. Рекомендуем.
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С большим интересом и пользой прошлись по коллекции музея. Лариса, большое спасибо!
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