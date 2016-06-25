Сокровища Тиссена

Импрессионисты, старые мастера и русский авангард - в уникальной коллекции столичного музея

5
1 отзыв
При посещении такого разнопланового музея, представляющего вкусы разных коллекционеров, стили разных эпох, картины разных жанров, художников разных времен, достаточно сложно самостоятельно разобраться, поэтому я предлагаю свою услуги арт-проводника.
Сокровища Тиссена
Сокровища Тиссена
Сокровища Тиссена
Сокровища Тиссена
Сокровища Тиссена
Сокровища Тиссена
Сокровища Тиссена
Сокровища Тиссена
Ближайшие даты:
17
сен
18
сен
19
сен
20
сен
22
сен
23
сен
24
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Золотой треугольник Музеев Изобразительного искусства Мадрида с гордостью включает в себя музеи Прадо, Королевы Софии и Тиссена — Борнемисы, уникальные и совершенно разные по наполнению. Но только в последнем размещены картины, представляющие живопись от ее зарождения до картин современных авторов XX века. Именно такое сочетание позволяет получить глубокое эмоциональное впечатление от произведений искусства.

Я расскажу, как богатейшая частная коллекция, которая могла бы составить честь любой столице мира, в итоге оказалась в Испании, в Мадриде. Как она собиралась, почему в ней представлены шедевры живописи, охватывающие период почти в 800 лет. Также вы узнаете, благодаря кому и каким образом коллекция музея преобразилась в ту, которую мы видим сейчас.

Вы познакомитесь с немецкими экспрессионистами, русским авангардом и старыми мастерами: Эль Греко и Ван Эйком, Гольбейном-младшим и Кранахом-старшим, Караваджо и Гойей, Ренуаром и Моне, Дега и Ван Гогом. Я расскажу о творческом пути художников, необыкновенных фактах их биографии, а также о том, какую роль сыграли в их жизни картины, выставленные в музее Тиссен.

Только разобравшись во всех представленных в музее культурных и временных пластах, вы сможете получить сильное эмоциональное впечатление. И я вам в этом помогу.

Организационные детали

Вход в музей: 13 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
25 июня 2016
Лариса- замечательный экскурсовод, работает профессионально, уделяет внимание каждому из группы. Посетили 3 экскурсии (знакомство с Мадридом, музей Прадо, сокровища Тиссена)- интересно, полезно, и достойно. Отдельно большое спасибо Ларисе за помощь оказанную в приобретении билетов для дальнейшего путешествия по Испании. Очень положительные эмоции и приятные впечатления останутся о Мадриде, всегда порекомендую друзьям и знакомым.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мадрида

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🖼Музеи

Похожие туры в Мадриде

Must-see в музее Прадо
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Василий
Василий
5
26 отзывов
Must-see в музее Прадо
Шедевры королевских коллекций на экскурсии с погружением в историю, искусство и культуру Испании
у входа в музей Прадо
11 сен
15 сен
17 сен
22 сен
130 за всё до 4 чел.
Музей Тиссен-Борнемиса
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Музей Тиссен-Борнемиса
У информационной стойки музея
170 за всё до 5 чел.
Главное в музее Прадо
2 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
4.8
61 отзыв
Главное в музее Прадо
Рассмотреть знаменитые полотна, разобраться в школах живописи и узнать о монарших вкусах
у памятника Франсиско Гойи (Francisco Goya) , напр...
11 сен
12 сен
14 сен
16 сен
33 за 1 человека
Самое интересное из старой части Мадрида
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Василий
Василий
Нет отзывов
Самое интересное из старой части Мадрида
Площадь Пуэрта дель Соль, у памятника Медведю
60 за всё до 4 чел.
Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Novovira
Novovira
Нет отзывов
Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко
Прогулка по вечернему старому Мадриду, где вы увидите все главные достопримечательности имперской столицы Испании
Площадь Испании
65 за 1 человека
Групповая экскурсия в музей Прадо
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Групповая экскурсия в музей Прадо
Экскурсия в один из самых посещаемых музеев мира
У памятника Гойе напротив касс музея Прадо
55 за 1 человека
Тайны Мадридского двора
2 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
4.8
9 отзывов
Тайны Мадридского двора
Рассмотреть сокровища Королевского дворца и разобраться в династиях Испании
на площади Изабель II
13 сен
20 сен
22 сен
11 окт
33 за 1 человека
Обзорная экскурсия на сегвеях по Мадриду
1 час
🛴 На самокатах
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Василий
Василий
5
30 отзывов
Обзорная экскурсия на сегвеях по Мадриду
Уникальная возможность узнать город, наслаждаясь поездкой на современном и безопасном транспорте
11 сен
12 сен
13 сен
14 сен
от 101 за всё до 8 чел.
Мадрид на ладони
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
4.4
8 отзывов
Мадрид на ладони
«Тайны мадридского двора», старейший ресторан мира и другие секреты города на обзорной экскурсии
на площади Изабель II
11 сен
12 сен
14 сен
16 сен
22 за 1 человека
Мадрид - мозаика историй и легенд
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Евгения
Евгения
5
1 отзыв
Мадрид - мозаика историй и легенд
Самые интересные места испанской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
на Plaza de Cibeles
12 сен
13 сен
14 сен
15 сен
80 за всё до 4 чел.
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
4.2
5 отзывов
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Узнать о культовых личностях Испании и услышать неизведанные факты о важных памятниках Средневековья
станция ренфе-метро Алькала де Энарес
14 сен
15 сен
16 сен
17 сен
72 за всё до 4 чел.
Мадрид для одного
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
26 отзывов
Мадрид для одного
Экскурсия по городу, придуманная именно для вас
Завтра
11 сен
13 сен
15 сен
48 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Мадриде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мадриде
ХОРОШО
🧭
ТАМ