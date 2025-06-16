В музее Мадрида, где представлены стили разных эпох, картины множества жанров, принадлежащих кисти художников разных времен, так сложно сориентироваться самостоятельно. Только разобравшись во всех культурных и временных пластах, вы получите глубокое эмоциональное впечатление от произведений искусства. Поэтому я предлагаю вам свои услуги арт-проводника!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Знакомство с художниками

Как Мисс Испания стала баронессой?

Кто кроется за именем Тиссена?

Кто из художников перевернул сознание основателя музея от старых мастеров к экспрессионизму?

Когда крупнейшая мировая частная коллекция стала государственным музеем Испании?

Идёмте, я расскажу вам об этом!

Вы проследите путь искусства, творческого поиска и находок, по которому прошли художники от ведутов Венеции, Неаполя, Рима до французского импрессионизма Моне, Ренуара, Писсарро, Гогена, к немецкому экспрессионизму Нольде и авангардному творчеству Кандинского и Пикассо.

Узнаете о необыкновенных фактах из биографии художников и о том, какую роль сыграли в их жизни картины, выставленные в музее Тиссен. А ещё увидите четыре скульптуры Родена, которые были заказаны скульптору ещё Августом Тиссеном, дедом основателя музея.

А что потом?

После экскурсии вы научитесь ориентироваться в стилях, эпохах и художниках, сможете самостоятельно продолжить знакомство с музеем — от икон до авангарда — по уже купленному билету.

Организационные детали