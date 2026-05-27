Об этом не принято говорить, но музей Тиссена лучше Прадо.
Меньше людей, больше воздуха и коллекция, которую барон Тиссен собирал словно для себя — а ведь так оно и было.
Вы отправитесь сюда с искусствоведом, который влюблён в музей примерно так же, как барон в свои картины. Два часа — и вы понимаете историю европейской живописи лучше, чем после любого учебника.
Описание экскурсии
Вы увидите знаменитые шедевры музея, в том числе «Святую Екатерину» Караваджо, «Тигров» Сальвадора Дали, «Женщину в ванной» Роя Лихтенштейна.
Пройдёте с искусствоведом семь веков искусства — от проторенессанса до абстрактного экспрессионизма — и не потеряете нить.
Поговорите не о том, кто написал картину, а о том, что заставило художника написать её именно так.
Уйдёте не с набором фактов о живописцах, а с умением понимать искусство, в том числе современное.
Почему стоит сходить
- Музей Тиссена-Борнемисы — один из трёх главных музеев Мадрида (Прадо — Тиссен — Рейна София)
- Многие его пропускают, хотя с точки зрения разнообразия коллекции он интереснее Прадо
- Музей жёстко лимитирует количество групп — здесь очень приятно находиться, не бывает толп
- Обширная коллекция — от 13 до 21 века, поэтому вам точно нужен гид
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей — €15 за взрослого, дети — бесплатно
- С вами будет один из гидов-искусствоведов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле музея
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Мадриде
Провели экскурсии для 945 туристов
Вас приветствует маленькая и дружная команда гидов, живущая в разных странах и состоящая из Вадима и Иры (Мадрид), Елены и Ольги (Нови-Сад) Вадим — историк по образованию, гид по призванию. Всегда
