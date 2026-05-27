Об этом не принято говорить, но музей Тиссена лучше Прадо. Меньше людей, больше воздуха и коллекция, которую барон Тиссен собирал словно для себя — а ведь так оно и было. Вы отправитесь сюда с искусствоведом, который влюблён в музей примерно так же, как барон в свои картины. Два часа — и вы понимаете историю европейской живописи лучше, чем после любого учебника.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы увидите знаменитые шедевры музея, в том числе «Святую Екатерину» Караваджо, «Тигров» Сальвадора Дали, «Женщину в ванной» Роя Лихтенштейна.

Пройдёте с искусствоведом семь веков искусства — от проторенессанса до абстрактного экспрессионизма — и не потеряете нить.

Поговорите не о том, кто написал картину, а о том, что заставило художника написать её именно так.

Уйдёте не с набором фактов о живописцах, а с умением понимать искусство, в том числе современное.

Почему стоит сходить

Музей Тиссена-Борнемисы — один из трёх главных музеев Мадрида (Прадо — Тиссен — Рейна София)

Многие его пропускают, хотя с точки зрения разнообразия коллекции он интереснее Прадо

Музей жёстко лимитирует количество групп — здесь очень приятно находиться, не бывает толп

Обширная коллекция — от 13 до 21 века, поэтому вам точно нужен гид

Организационные детали