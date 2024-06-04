Влюбиться в Мадрид – экскурсии в Мадриде

Найдено 4 экскурсии в категории «Влюбиться в Мадрид» в Мадриде на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Мадриде с легкостью и юмором
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
146 отзывов
О Мадриде с легкостью и юмором: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев
Начало: На центральной площади Соль (Puerta del Sol)
13 июня в 08:30
14 июня в 11:00
от 70 за всё до 10 чел.
Загадки шедевров Прадо
Индивидуальная
2.5 часа
111 отзывов
Загадки шедевров Прадо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У главного входа в музей Прадо
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Нескучный Мадрид с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Нескучный Мадрид с детьми: загадки, легенды и сладости
Проведите 2,5 часа в Мадриде, разгадывая загадки и слушая легенды, которые увлекут и детей, и взрослых. В конце - вкуснейшие чуррос с горячим шоколадом
Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Мадрид как он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
273 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:30
13 июня в 10:30
110 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    4 июня 2024
    О Мадриде с легкостью и юмором
    Не побоюсь громких слов - это была лучшая экскурсия в моей жизни! Маргарита - очень позитивный человек, улыбчивая, обаятельная рассказчица,
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    которая влюбила нас в Мадрид. Умеет и любит делиться знаниями, создать позитивную атмосферу. Вот уж точно - с легкостью и юмором! Браво, Маргарита! Мы получили огромное удовольствие.

    Не побоюсь громких слов - это была лучшая экскурсия в моей жизни! Маргарита - очень позитивныйНе побоюсь громких слов - это была лучшая экскурсия в моей жизни! Маргарита - очень позитивный
  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Загадки шедевров Прадо
    Оксана великолепный знаток истории и искусства, настоящий профессионал! Всей семье понравилось, много интересных фактов и информация прекрасно структурирована. Благодаря Оксане мы чудесно провели день в Мадриде, очень тёплые воспоминания, огромное спасибо!
  • М
    Маргарита
    28 мая 2024
    О Мадриде с легкостью и юмором
    Маршрут был достаточно интересный, но гид немного странно себя вела. Вроде мы много нового узнали про Мадрид и Испанию, но ушли в плохом настроении и немного ошарашенные. Не могу рекомендовать, если у вас есть другие варианты.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Мадрид как он есть
    Замечательная экскурсия с Оксаной, 3 часа пролетели незаметно, и Мадрид заиграл другими красками. Захватывающий рассказ и прогулка по главным достопримечательностям города были главным моментом моего короткого визита в Мадрид. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    18 мая 2024
    Мадрид как он есть
    Недавно я была на экскурсии по Мадриду с гидом Оксаной, и хочу поделиться своими впечатлениями. Это было действительно интересно и
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    увлекательно. Оксана провела нас не только по основным достопримечательностям, но и показала тайные места, которые я бы сама просто прошла мимо и не заметила. Заглянули в самый старый ресторан в мире, где нас провели вовкнутрь и показали кухню. Потом заглянули с старый барбер шоп Мадрида, куда нас позвал барбер и мы сделалаи совместное фото. Одно из таких мест было уютное местное кафе, где я попробовала земляничный ликер. Это было очень душевно и необычно. Оксана рассказала много интересных деталей о жизни мадридцев и поделилась полезными рекомендациями, которые пригодились мне в дальнейших прогулках по городу. Я узнала интересные факты о старых зданиях Мадрида и их историю. Экскурсия с Оксаной получилась насыщенной и познавательной. Если хотите увидеть Мадрид с другой стороны и узнать его настоящую атмосферу, очень рекомендую!

  • А
    Алекс
    17 мая 2024
    Мадрид как он есть
    Отлично. Очень позитивно и с прекрасным настроением.
  • А
    Анастасия
    15 мая 2024
    Нескучный Мадрид с детьми
    Ольга-очень приятная в общении,очень очень!!! Рекомендую как экскурсовода,так и саму экскурсию. Сыну 11 лет. Был заинтересован 2 часа. Задавал вопросы!))Что говорит об увлекательности. Я тоже впечатлена красотой Мадрида и историей.
  • И
    Иосиф
    10 мая 2024
    Загадки шедевров Прадо
    Классно!
  • И
    Игорь
    29 апреля 2024
    Загадки шедевров Прадо
    Много читал, что Прадо меньше Лувра или Эрмитажа. Но за один день его точно не осилить. Оксана показала нам главные
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    жемчужины коллекции. А еще нам повезло увидеть скульптуру Карла V без обмундирования. По словам Оксаны, это бывает очень редко. Спасибо за интересный рассказ

  • Е
    Елена
    27 февраля 2024
    Нескучный Мадрид с детьми
    Мы в восторге от Оксаны! Приятная, доброжелательная, интересная! Дети (7, 11, 16) всем было, что почерпнуть из рассказа. Мы с мужем тоже были увлечены интересными фактами. Рекомендуем 100%

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Влюбиться в Мадрид»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. О Мадриде с легкостью и юмором
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  3. Нескучный Мадрид с детьми
  4. Мадрид как он есть
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Влюбиться в Мадрид" можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 130. Туристы уже оставили гидам 560 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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