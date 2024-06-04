1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
О Мадриде с легкостью и юмором: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев
Начало: На центральной площади Соль (Puerta del Sol)
13 июня в 08:30
14 июня в 11:00
от €70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадки шедевров Прадо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У главного входа в музей Прадо
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучный Мадрид с детьми: загадки, легенды и сладости
Проведите 2,5 часа в Мадриде, разгадывая загадки и слушая легенды, которые увлекут и детей, и взрослых. В конце - вкуснейшие чуррос с горячим шоколадом
Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:30
13 июня в 10:30
€110 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда4 июня 2024Не побоюсь громких слов - это была лучшая экскурсия в моей жизни! Маргарита - очень позитивный человек, улыбчивая, обаятельная рассказчица,
- ААндрей28 мая 2024Оксана великолепный знаток истории и искусства, настоящий профессионал! Всей семье понравилось, много интересных фактов и информация прекрасно структурирована. Благодаря Оксане мы чудесно провели день в Мадриде, очень тёплые воспоминания, огромное спасибо!
- ММаргарита28 мая 2024Маршрут был достаточно интересный, но гид немного странно себя вела. Вроде мы много нового узнали про Мадрид и Испанию, но ушли в плохом настроении и немного ошарашенные. Не могу рекомендовать, если у вас есть другие варианты.
- ООльга27 мая 2024Замечательная экскурсия с Оксаной, 3 часа пролетели незаметно, и Мадрид заиграл другими красками. Захватывающий рассказ и прогулка по главным достопримечательностям города были главным моментом моего короткого визита в Мадрид. Рекомендую.
- ЮЮлия18 мая 2024Недавно я была на экскурсии по Мадриду с гидом Оксаной, и хочу поделиться своими впечатлениями. Это было действительно интересно и
- ААлекс17 мая 2024Отлично. Очень позитивно и с прекрасным настроением.
- ААнастасия15 мая 2024Ольга-очень приятная в общении,очень очень!!! Рекомендую как экскурсовода,так и саму экскурсию. Сыну 11 лет. Был заинтересован 2 часа. Задавал вопросы!))Что говорит об увлекательности. Я тоже впечатлена красотой Мадрида и историей.
- ИИосиф10 мая 2024Классно!
- ИИгорь29 апреля 2024Много читал, что Прадо меньше Лувра или Эрмитажа. Но за один день его точно не осилить. Оксана показала нам главные
- ЕЕлена27 февраля 2024Мы в восторге от Оксаны! Приятная, доброжелательная, интересная! Дети (7, 11, 16) всем было, что почерпнуть из рассказа. Мы с мужем тоже были увлечены интересными фактами. Рекомендуем 100%
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Влюбиться в Мадрид»
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