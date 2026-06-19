Мадрид - это настоящий праздник для любителей искусства.
В Центре искусств королевы Софии можно увидеть знаменитую "Гернику" Пабло Пикассо, а также ранние работы Сальвадора Дали и произведения других великих мастеров.
Гид проведёт
В Центре искусств королевы Софии можно увидеть знаменитую "Гернику" Пабло Пикассо, а также ранние работы Сальвадора Дали и произведения других великих мастеров.
Гид проведёт
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Увидите «Гернику» Пабло Пикассо
- 🖼️ Познакомитесь с работами Сальвадора Дали
- 🗣️ Узнаете о развитии искусства Испании
- 👩🎨 Погрузитесь в мир авангардизма
- 📚 Получите интересные исторические факты
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Центра искусств королевы Софии - весна и осень. В эти месяцы меньше туристов, что позволяет насладиться искусством в более спокойной обстановке. Кроме того, в это время проходят интересные временные выставки и культурные мероприятия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- «Герника» Пабло Пикассо
- Работы Сальвадора Дали
- Произведения Жоана Миро
- Произведения Хуана Гриса
Описание экскурсии
Шедевры авангардизма
Вы увидите одну из знаменитейших работ самого дорогого в мире художника — «Гернику» Пабло Пикассо. Мастер создал её в 1937 году по заказу республиканского правительства для Всемирной выставки в Париже. Также рассмотрите ранние сюрреалистические работы великого гения эпатажа Сальвадора Дали, произведения Жоана Миро, Хуана Гриса, Робера Делоне, Антуана Бланшара, Жоржа Брака, Макса Эрнста и многих других.
Полное погружение в атмосферу
В Центре искусств королевы Софии не только картины, но и фильмы, фотографии, рисунки, скульптуры. Гид проведёт вас по залам, расскажет о разных направлениях художественной мысли и о развитии общества в Испании в целом:
- проследим, как развивалось искусство авангарда 20 века до наших дней,
- порассуждаем о многочисленных «измах», способствовавших стиранию всех некогда существовавших в искусстве границ,
- вспомним, как менялось испанское общество в свете исторических событий прошлого века,
- разберёмся в новаторских экспериментах с формой, материалами и концепцией, чтобы понять и полюбить необычные произведения искусства и их создателей.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Билеты в музей оплачиваются дополнительно — 12 евро с человека. Их необходимо приобрести заранее самостоятельно на сайте музея.
- Для детей до 18 лет и студентов вход бесплатный
в среду и субботу в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Центре искусств королевы Софии
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2198 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я официальный гид с лицензией. Мой опыт работы по проведению экскурсий в Музее Прадо уже 12 лет. Работаю в компании гидов-единомышленников.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
С Михаилом мы путешествуем по музеям уже не впервые. Несколько лет назад я брала у него индивидуальную экскурсию по Прадо, и тогда меня по-настоящему покорили его глубокие знания, умение выстраивать
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Д
очень благодарны Татьяне за увлекательную и познавательную экскурсию! ❤️
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И
Все понравилось! спасибо!
Татьяна
Ответ организатора:
Ирина, большое спасибо за хороший отзыв, всегда будем рады видеть вас на наших экскурсиях в Мадриде и пригородах, Толедо, Сеговия, Эскориал, Долина Павших, Аранхуэс, Чинчон, Алкала де Энарес, Саламанка …
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Уже не первый раз посещаю музей вместе с Михаилом, великолепная подача материала, множество интересных фактов о картинах и художниках. Я планирую посетить ещё множество подобных экскурсий! Всё великолепно!
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P
В один день я посетила сразу две экскурсии с Михаилом – в музей Прадо и в галерею Рейны Софии, и это было одно из лучших решений в моей поездке! Если
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И
Проводил экскурсию Михаил. Под "парусом" Михаила мы проплыли по течениям всех возможных"-измов". Динамично и содержательно. Спасибо!
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