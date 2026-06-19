Мадрид - это настоящий праздник для любителей искусства.В Центре искусств королевы Софии можно увидеть знаменитую "Гернику" Пабло Пикассо, а также ранние работы Сальвадора Дали и произведения других великих мастеров.Гид проведёт

вас по залам, расскажет о различных направлениях художественной мысли и о развитии общества в Испании. Вы узнаете, как развивалось искусство авангарда, порассуждаете о многочисленных "измах" и разберётесь в новаторских экспериментах с формой и материалами. Экскурсия в мини-группе позволит вам глубже погрузиться в атмосферу и получить максимум удовольствия от посещения

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Центра искусств королевы Софии - весна и осень. В эти месяцы меньше туристов, что позволяет насладиться искусством в более спокойной обстановке. Кроме того, в это время проходят интересные временные выставки и культурные мероприятия.

Сейчас август — это идеальное время.