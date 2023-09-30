Понять и полюбить необычные произведения авангардизма 20 века
Мадрид – это праздник души для любителей искусства. Именно здесь находится знаменитый «золотой треугольник». Наряду с музеями Прадо и Тиссена-Борнемисы, в него входит Центр искусств королевы Софии. Здесь царит такое разнообразие стилей и направлений, что с первого раза сложно уложить всё в голове. Мы погрузим вас в мир авангардизма и поможем упорядочить увиденное.
Ближайшие даты:
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Шедевры авангардизма
Вы увидите одну из знаменитейших работ самого дорогого в мире художника — «Гернику» Пабло Пикассо. Мастер создал её в 1937 году по заказу республиканского правительства для Всемирной выставки в Париже. Также рассмотрите ранние сюрреалистические работы великого гения эпатажа Сальвадора Дали, произведения Жоана Миро, Хуана Гриса, Робера Делоне, Антуана Бланшара, Жоржа Брака, Макса Эрнста и многих других.
Полное погружение в атмосферу
В Центре искусств королевы Софии не только картины, но и фильмы, фотографии, рисунки, скульптуры. Гид проведёт вас по залам, расскажет о разных направлениях художественной мысли и о развитии общества в Испании в целом:
- проследим, как развивалось искусство авангарда 20 века до наших дней,
- порассуждаем о многочисленных «измах», способствовавших стиранию всех некогда существовавших в искусстве границ,
- вспомним, как менялось испанское общество в свете исторических событий прошлого века,
- разберёмся в новаторских экспериментах с формой, материалами и концепцией, чтобы понять и полюбить необычные произведения искусства и их создателей.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Билеты в музей оплачиваются дополнительно — 12 евро с человека. Их необходимо приобрести заранее самостоятельно на сайте музея.
- Для детей до 18 лет и студентов вход бесплатный
в среду и субботу в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Центре искусств королевы Софии
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду и субботу в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Мадриде
Провела экскурсии для 785 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я официальный гид с лицензией, мой опыт работы по проведению экскурсий в Музее Прадо уже 12 лет. Работаю в компании гидов-единомышленников.
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