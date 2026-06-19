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В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе

Мадрид приглашает вас в Центр искусств королевы Софии. В мини-группе с гидом вы увидите шедевры авангардизма и узнаете о развитии искусства Испании
Мадрид - это настоящий праздник для любителей искусства.

В Центре искусств королевы Софии можно увидеть знаменитую "Гернику" Пабло Пикассо, а также ранние работы Сальвадора Дали и произведения других великих мастеров.

Гид проведёт
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вас по залам, расскажет о различных направлениях художественной мысли и о развитии общества в Испании.

Вы узнаете, как развивалось искусство авангарда, порассуждаете о многочисленных "измах" и разберётесь в новаторских экспериментах с формой и материалами.

Экскурсия в мини-группе позволит вам глубже погрузиться в атмосферу и получить максимум удовольствия от посещения

4.9
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Увидите «Гернику» Пабло Пикассо
  • 🖼️ Познакомитесь с работами Сальвадора Дали
  • 🗣️ Узнаете о развитии искусства Испании
  • 👩‍🎨 Погрузитесь в мир авангардизма
  • 📚 Получите интересные исторические факты

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Центра искусств королевы Софии - весна и осень. В эти месяцы меньше туристов, что позволяет насладиться искусством в более спокойной обстановке. Кроме того, в это время проходят интересные временные выставки и культурные мероприятия.
Сейчас август — это идеальное время.
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе

Что можно увидеть

  • «Герника» Пабло Пикассо
  • Работы Сальвадора Дали
  • Произведения Жоана Миро
  • Произведения Хуана Гриса

Описание экскурсии

Шедевры авангардизма

Вы увидите одну из знаменитейших работ самого дорогого в мире художника — «Гернику» Пабло Пикассо. Мастер создал её в 1937 году по заказу республиканского правительства для Всемирной выставки в Париже. Также рассмотрите ранние сюрреалистические работы великого гения эпатажа Сальвадора Дали, произведения Жоана Миро, Хуана Гриса, Робера Делоне, Антуана Бланшара, Жоржа Брака, Макса Эрнста и многих других.

Полное погружение в атмосферу

В Центре искусств королевы Софии не только картины, но и фильмы, фотографии, рисунки, скульптуры. Гид проведёт вас по залам, расскажет о разных направлениях художественной мысли и о развитии общества в Испании в целом:

  • проследим, как развивалось искусство авангарда 20 века до наших дней,
  • порассуждаем о многочисленных «измах», способствовавших стиранию всех некогда существовавших в искусстве границ,
  • вспомним, как менялось испанское общество в свете исторических событий прошлого века,
  • разберёмся в новаторских экспериментах с формой, материалами и концепцией, чтобы понять и полюбить необычные произведения искусства и их создателей.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Билеты в музей оплачиваются дополнительно — 12 евро с человека. Их необходимо приобрести заранее самостоятельно на сайте музея.
  • Для детей до 18 лет и студентов вход бесплатный

в среду и субботу в 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€35
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Центре искусств королевы Софии
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2198 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я официальный гид с лицензией. Мой опыт работы по проведению экскурсий в Музее Прадо уже 12 лет. Работаю в компании гидов-единомышленников.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
С Михаилом мы путешествуем по музеям уже не впервые. Несколько лет назад я брала у него индивидуальную экскурсию по Прадо, и тогда меня по-настоящему покорили его глубокие знания, умение выстраивать
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увлекательный и логичный рассказ и искренняя любовь к искусству, которая чувствуется в каждом слове. Как сотруднику музея, мне особенно важно, чтобы гид был не просто рассказчиком, а компетентным и вдумчивым собеседником. К сожалению, нам доводилось встречать и совсем другой подход, когда за поверхностными комментариями не стоит ни знаний, ни интереса к теме.

В этот приезд мы снова выбрали Михаила и отправились с ним в Прадо и Рейна Софию. Обе экскурсии оправдали ожидания: глубокое погружение в материал, живой рассказ и доступная подача. Остались самые приятные впечатления, и мы с удовольствием рекомендуем Михаила всем, кто хочет знакомиться с искусством ярко и осмысленно

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Д
очень благодарны Татьяне за увлекательную и познавательную экскурсию! ❤️
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И
Все понравилось! спасибо!
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Ирина, большое спасибо за хороший отзыв, всегда будем рады видеть вас на наших экскурсиях в Мадриде и пригородах, Толедо, Сеговия, Эскориал, Долина Павших, Аранхуэс, Чинчон, Алкала де Энарес, Саламанка …
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Надежда
Уже не первый раз посещаю музей вместе с Михаилом, великолепная подача материала, множество интересных фактов о картинах и художниках. Я планирую посетить ещё множество подобных экскурсий! Всё великолепно!
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P
В один день я посетила сразу две экскурсии с Михаилом – в музей Прадо и в галерею Рейны Софии, и это было одно из лучших решений в моей поездке! Если
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в музей Прадо собралась группа, то в галерее королевы Софии так получилось, что я оказалась единственной участницей. Но это ничуть не повлияло на качество экскурсии – наоборот, Михаил провел ее с таким же энтузиазмом, вниманием к деталям и невероятной увлеченностью темой.

Помимо глубокого погружения в искусство, Михаил сделал акцент не только на картины, но и на саму историю Испании и Мадрида, объясняя, как исторические события повлияли на искусство и продолжают формировать современную жизнь страны. Благодаря этому экскурсия превратилась в настоящий диалог, в котором я не просто слушала, а могла обсуждать, задавать вопросы и смотреть на искусство через более широкий контекст.

Особенно ценно, что Михаил подает материал живо, с юмором и легкостью, без сухих дат и скучных монологов. Видно, что он настоящий энтузиаст своего дела, искренне увлечен искусством и любит делиться своими знаниями. Это была не просто экскурсия, а полноценное путешествие в мир истории, культуры и искусства, которое оставило яркие впечатления.

Если хотите увидеть Мадрид не только глазами туриста, но и понять, как прошлое и настоящее здесь переплетаются, экскурсии с Михаилом – идеальный выбор!

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И
Проводил экскурсию Михаил. Под "парусом" Михаила мы проплыли по течениям всех возможных"-измов". Динамично и содержательно. Спасибо!
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