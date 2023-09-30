Мадрид – это праздник души для любителей искусства. Именно здесь находится знаменитый «золотой треугольник». Наряду с музеями Прадо и Тиссена-Борнемисы, в него входит Центр искусств королевы Софии. Здесь царит такое разнообразие стилей и направлений, что с первого раза сложно уложить всё в голове. Мы погрузим вас в мир авангардизма и поможем упорядочить увиденное.

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Описание

Что вас ожидает

Шедевры авангардизма

Вы увидите одну из знаменитейших работ самого дорогого в мире художника — «Гернику» Пабло Пикассо. Мастер создал её в 1937 году по заказу республиканского правительства для Всемирной выставки в Париже. Также рассмотрите ранние сюрреалистические работы великого гения эпатажа Сальвадора Дали, произведения Жоана Миро, Хуана Гриса, Робера Делоне, Антуана Бланшара, Жоржа Брака, Макса Эрнста и многих других.

Полное погружение в атмосферу

В Центре искусств королевы Софии не только картины, но и фильмы, фотографии, рисунки, скульптуры. Гид проведёт вас по залам, расскажет о разных направлениях художественной мысли и о развитии общества в Испании в целом:

проследим, как развивалось искусство авангарда 20 века до наших дней,

порассуждаем о многочисленных «измах», способствовавших стиранию всех некогда существовавших в искусстве границ,

вспомним, как менялось испанское общество в свете исторических событий прошлого века,

разберёмся в новаторских экспериментах с формой, материалами и концепцией, чтобы понять и полюбить необычные произведения искусства и их создателей.

Организационные детали