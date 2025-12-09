Мини-группа
до 7 чел.
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
Мадрид приглашает вас в Центр искусств королевы Софии. В мини-группе с гидом вы увидите шедевры авангардизма и узнаете о развитии искусства Испании
Начало: В Центре искусств королевы Софии
Расписание: в среду и субботу в 15:00
13 дек в 15:00
17 дек в 15:00
€33 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Тайны Мадридского двора
Рассмотреть сокровища Королевского дворца и разобраться в династиях Испании
Начало: На площади Изабель II
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
16 дек в 15:00
30 дек в 15:00
€33 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Шедевры Тиссен-Борнемиса
Узнайте, как великие мастера создавали свои шедевры. Погрузитесь в атмосферу искусства от Ренессанса до модернизма в музее Тиссен-Борнемиса
Завтра в 12:00
11 дек в 10:00
€170 за всё до 5 чел.
