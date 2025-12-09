Найдено 3 экскурсии в категории « Музей Тиссена-Борнемисы » в Мадриде на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 7 отзывов Мини-группа до 7 чел. В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе Мадрид приглашает вас в Центр искусств королевы Софии. В мини-группе с гидом вы увидите шедевры авангардизма и узнаете о развитии искусства Испании Начало: В Центре искусств королевы Софии Расписание: в среду и субботу в 15:00 €33 за человека 2 часа 50 отзывов Мини-группа до 7 чел. Тайны Мадридского двора Рассмотреть сокровища Королевского дворца и разобраться в династиях Испании Начало: На площади Изабель II Расписание: во вторник и четверг в 15:00 €33 за человека 2.5 часа Индивидуальная до 5 чел. Шедевры Тиссен-Борнемиса Узнайте, как великие мастера создавали свои шедевры. Погрузитесь в атмосферу искусства от Ренессанса до модернизма в музее Тиссен-Борнемиса €170 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Мадрида

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Музей Тиссена-Борнемисы»

Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музей Тиссена-Борнемисы», 57 ⭐ отзывов, цены от €33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль