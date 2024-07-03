1 чел.
По популярности
скидка
4%
1 час
Индивидуальная
Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт
Начало: Plaza Isabel II
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 95€91 за человека
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прадо в мини-группе: искусство и история с лицензированным гидом
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Прадо. Вас ждут истории шедевров и тайны мировой живописи в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У музея Прадо
15 июля в 14:00
16 июля в 10:00
120€108 за всё до 4 чел.
скидка
8%
2 часа
Индивидуальная
От Прадо до Ретиро: пешеходное путешествие по историческому Мадриду
Пройдите путь от знаменитого музея Прадо до живописного парка Ретиро, исследуя культурное наследие Мадрида
Начало: На площади Сибелис
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 59€54 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 июля 2024Присоединяемся ко всем отзывам! Действительно, интересно и познавательно! Анатолий сумел увлечь даже подростка. 👌 Успеха вам👍
- ААнастасия28 июня 2024Экскурсия была потрясающей! Анатолий делал рассказ живым и увлекательным, обращая внимание на интересные детали. Мы узнали много нового и получили массу положительных эмоций. Организация на высоте, все прошло на высоте!
- ААлександр24 апреля 2024Анатолий приятно удивил тем, что рассказ о картинах оказался не только информативным, но и увлекательным. Интересно было слушать даже о
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Скидки»
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