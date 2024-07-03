Экскурсии со скидкой в Мадриде до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Мадриде на русском языке, цены от €54, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия на сегвеях по Мадриду
На самокатах
скидка
4%
33 отзыва
1 час
Индивидуальная
Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт
Начало: Plaza Isabel II
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 9591 за человека
Прадо с лицензированным гидом
Пешая
скидка
10%
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прадо в мини-группе: искусство и история с лицензированным гидом
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Прадо. Вас ждут истории шедевров и тайны мировой живописи в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У музея Прадо
15 июля в 14:00
16 июля в 10:00
120108 за всё до 4 чел.
От Прадо до Ретиро - пешком через века
Пешая
скидка
8%
2 часа
Индивидуальная
От Прадо до Ретиро: пешеходное путешествие по историческому Мадриду
Пройдите путь от знаменитого музея Прадо до живописного парка Ретиро, исследуя культурное наследие Мадрида
Начало: На площади Сибелис
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 5954 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 июля 2024
    Прадо с лицензированным гидом
    Присоединяемся ко всем отзывам! Действительно, интересно и познавательно! Анатолий сумел увлечь даже подростка. 👌 Успеха вам👍
  • А
    Анастасия
    28 июня 2024
    Прадо с лицензированным гидом
    Экскурсия была потрясающей! Анатолий делал рассказ живым и увлекательным, обращая внимание на интересные детали. Мы узнали много нового и получили массу положительных эмоций. Организация на высоте, все прошло на высоте!
  • А
    Александр
    24 апреля 2024
    Прадо с лицензированным гидом
    Анатолий приятно удивил тем, что рассказ о картинах оказался не только информативным, но и увлекательным. Интересно было слушать даже о
    читать дальше

    портретах, не говоря уже о картинах, где имеется множество незаметных на первый взгляд деталей. Своеобразная подача материала с шутками на грани не позволяет заскучать 🙂

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия на сегвеях по Мадриду
  2. Прадо с лицензированным гидом
  3. От Прадо до Ретиро - пешком через века
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Собор Альмудена
  5. Улица Гран Виа
  6. Королевский дворец
  7. Сады Сабатини
  8. Стадион Реал Мадрид
  9. Старый город
  10. Ворота Алкала
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июле 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 54 до 108 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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