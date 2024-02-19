Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
Билеты в Мадриде

Пройти в обители искусства без очереди и узнать, почему инквизиция пощадила картины Босха

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по двум знаковым местам Мадрида, где каждый камень хранит историю.

В Королевском дворце вы ощутите величие королевской власти, увидите тронный зал и ценные произведения искусства, в том числе работы Гойи и Веласкеса. В музее Прадо вас ждут картины мирового значения: от Босха до Боттичелли.

Экскурсия раскроет секреты, которые скрывают знаменитые полотна, и позволит узнать о вкусах и предпочтениях испанских монархов. Все транспортные расходы уже включены в стоимость, а билеты мы приобретем без очереди.

Это уникальная возможность прикоснуться к культурному наследию Испании, идеально подходящая как для взрослых, так и для подростков старше 12 лет
Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
Ближайшие даты:
19
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20
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Описание

Что вас ожидает

Королевский дворец — официальная резиденция короля

Я обращу ваше внимание на тронный, праздничный и гостиный залы. И на ценнейшие произведения искусства — фрески Менгса и Тьеполо, полотна Гойи, Босха и Веласкеса. Увидите королевскую посуду, серебряные изделия и скрипки Страдивари.

Музей Прадо — шедевры Брейгеля, Дюрера и Боттичелли

Я подробно расскажу примерно о 30 картинах музея и объясню:

  • Почему картины Босха не были уничтожены инквизицией
  • Какие фокусы проделывал министр Годой с «Махой обнажённой» в присутствии гостей
  • Почему испанские короли решили показать свои художественные коллекции широкой публике

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • От дворца до музея мы поедем на моём автомобиле Toyota Verso. Все транспортные расходы включены в стоимость.
  • Входные билеты во дворец и музей оплачиваются на месте в кассе. Мы купим их без очереди.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Королевский дворец: взрослые — 14 евро, дети до 16 лет и пожилые люди после 65 лет — 7 евро
  • Входные билеты в Прадо: взрослые — 15 евро, дети до 18 лет и пожилые люди после 65 лет — бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Восточной площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите дату при бронировании
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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