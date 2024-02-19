Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по двум знаковым местам Мадрида, где каждый камень хранит историю. В Королевском дворце вы ощутите величие королевской власти, увидите тронный зал и ценные произведения искусства, в том числе работы Гойи и Веласкеса. В музее Прадо вас ждут картины мирового значения: от Босха до Боттичелли. Экскурсия раскроет секреты, которые скрывают знаменитые полотна, и позволит узнать о вкусах и предпочтениях испанских монархов. Все транспортные расходы уже включены в стоимость, а билеты мы приобретем без очереди. Это уникальная возможность прикоснуться к культурному наследию Испании, идеально подходящая как для взрослых, так и для подростков старше 12 лет

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Описание

Что вас ожидает

Королевский дворец — официальная резиденция короля

Я обращу ваше внимание на тронный, праздничный и гостиный залы. И на ценнейшие произведения искусства — фрески Менгса и Тьеполо, полотна Гойи, Босха и Веласкеса. Увидите королевскую посуду, серебряные изделия и скрипки Страдивари.

Музей Прадо — шедевры Брейгеля, Дюрера и Боттичелли

Я подробно расскажу примерно о 30 картинах музея и объясню:

Почему картины Босха не были уничтожены инквизицией

Какие фокусы проделывал министр Годой с «Махой обнажённой» в присутствии гостей

Почему испанские короли решили показать свои художественные коллекции широкой публике

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет

От дворца до музея мы поедем на моём автомобиле Toyota Verso. Все транспортные расходы включены в стоимость.

Входные билеты во дворец и музей оплачиваются на месте в кассе. Мы купим их без очереди.

Дополнительные расходы