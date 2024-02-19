Пройти в обители искусства без очереди и узнать, почему инквизиция пощадила картины Босха
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по двум знаковым местам Мадрида, где каждый камень хранит историю.
В Королевском дворце вы ощутите величие королевской власти, увидите тронный зал и ценные произведения искусства, в том числе работы Гойи и Веласкеса. В музее Прадо вас ждут картины мирового значения: от Босха до Боттичелли.
Экскурсия раскроет секреты, которые скрывают знаменитые полотна, и позволит узнать о вкусах и предпочтениях испанских монархов. Все транспортные расходы уже включены в стоимость, а билеты мы приобретем без очереди.
Это уникальная возможность прикоснуться к культурному наследию Испании, идеально подходящая как для взрослых, так и для подростков старше 12 лет
В Королевском дворце вы ощутите величие королевской власти, увидите тронный зал и ценные произведения искусства, в том числе работы Гойи и Веласкеса. В музее Прадо вас ждут картины мирового значения: от Босха до Боттичелли.
Экскурсия раскроет секреты, которые скрывают знаменитые полотна, и позволит узнать о вкусах и предпочтениях испанских монархов. Все транспортные расходы уже включены в стоимость, а билеты мы приобретем без очереди.
Это уникальная возможность прикоснуться к культурному наследию Испании, идеально подходящая как для взрослых, так и для подростков старше 12 лет
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Королевский дворец — официальная резиденция короля
Я обращу ваше внимание на тронный, праздничный и гостиный залы. И на ценнейшие произведения искусства — фрески Менгса и Тьеполо, полотна Гойи, Босха и Веласкеса. Увидите королевскую посуду, серебряные изделия и скрипки Страдивари.
Музей Прадо — шедевры Брейгеля, Дюрера и Боттичелли
Я подробно расскажу примерно о 30 картинах музея и объясню:
- Почему картины Босха не были уничтожены инквизицией
- Какие фокусы проделывал министр Годой с «Махой обнажённой» в присутствии гостей
- Почему испанские короли решили показать свои художественные коллекции широкой публике
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- От дворца до музея мы поедем на моём автомобиле Toyota Verso. Все транспортные расходы включены в стоимость.
- Входные билеты во дворец и музей оплачиваются на месте в кассе. Мы купим их без очереди.
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Королевский дворец: взрослые — 14 евро, дети до 16 лет и пожилые люди после 65 лет — 7 евро
- Входные билеты в Прадо: взрослые — 15 евро, дети до 18 лет и пожилые люди после 65 лет — бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Восточной площади
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Выберите дату при бронированииБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anatoliy — ваш гид в Мадриде
Официальный гид с лицензией на право проведения экскурсий во дворцах, в музеях, монастырях, соборах, а также монументах, входящих в список Национального наследия Испании (Patrimonio Nacional). Во времена СССР окончил исторический факультет. В начале 90-х переехал в Аргентину, где и начал работать в туризме. В Буэнос-Айресе окончил юридический факультет Государственного университета, отделение переводчиков (Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, Carrera de Traductor Público). Там же работал гидом-переводчиком для местных турагентств. В Испании с 2002 года.
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