Этот насыщенный и увлекательный маршрут подарит Вам первое впечатление о столице, позволит получить удовольствие от дружелюбной испанской атмосферы и увидеть основные достопримечательности 🏛️ Мадрида за короткое время.

В программу экскурсии 🧭 включена автомобильная и пешеходная часть по историческому центру и самым интересным местам в городе.

A гурманов, ждет самая приятная из частей экскурсии — гастрономическая, вот когда можно перепробовать все сорта традиционных закусок — «Тапас» с хамоном, чарисо, морепродуктами…