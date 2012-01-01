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Первый раз в Мадриде — комбинированная обзорная экскурсия

Светлана Г.
Светлана Г. – Гид из Мадрида
Первый раз в Мадриде — комбинированная обзорная экскурсия
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €240 за экскурсию

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Первый раз в Мадриде — комбинированная обзорная экскурсия
Первый раз в Мадриде — комбинированная обзорная экскурсия

Что вы увидите

  • Ворота Европы
  • стадион Сантьяго Бернабэу
  • площадь Кристофора Колумба
  • Ворота Алкала
  • площадь Лас Бентас (где проводят корриду)
  • фонтан Кибелы
  • улицу Гран Бия (мадридский Бродвей)
  • королевский дворец
  • площадь Солнца
  • площадь Майор
  • старинный рынок Сан-Мигель. Завершение экскурсии-пешеходная прогулка по центру города.
Этот насыщенный и увлекательный маршрут подарит Вам первое впечатление о столице, позволит получить удовольствие от дружелюбной испанской атмосферы и увидеть основные достопримечательности 🏛️ Мадрида за короткое время.
В программу экскурсии 🧭 включена автомобильная и пешеходная часть по историческому центру и самым интересным местам в городе.
A гурманов, ждет самая приятная из частей экскурсии — гастрономическая, вот когда можно перепробовать все сорта традиционных закусок — «Тапас» с хамоном, чарисо, морепродуктами…
Что входит
  • Гид
  • транспорт
Что не входит
  • Питание
  • входные билеты
Начало
🚩 Ваш отель или обозначенное место
Место завершения
🏁 Ваш отель, ресторан (по желанию)
Первый раз в Мадриде — комбинированная обзорная экскурсия
Первый раз в Мадриде — комбинированная обзорная экскурсия
Первый раз в Мадриде — комбинированная обзорная экскурсия
Первый раз в Мадриде — комбинированная обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана Г.
Светлана Г.
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