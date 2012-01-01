старинный рынок Сан-Мигель. Завершение экскурсии-пешеходная прогулка по центру города.
Этот насыщенный и увлекательный маршрут подарит Вам первое впечатление о столице, позволит получить удовольствие от дружелюбной испанской атмосферы и увидеть основные достопримечательности 🏛️ Мадрида за короткое время.
В программу экскурсии 🧭 включена автомобильная и пешеходная часть по историческому центру и самым интересным местам в городе.
A гурманов, ждет самая приятная из частей экскурсии — гастрономическая, вот когда можно перепробовать все сорта традиционных закусок — «Тапас» с хамоном, чарисо, морепродуктами…
Что входит
Гид
транспорт
Что не входит
Питание
входные билеты
Начало
🚩 Ваш отель или обозначенное место
Место завершения
🏁 Ваш отель, ресторан (по желанию)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.