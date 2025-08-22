K Kirill Свидание с Мадридом каждый день Отличная экскурсия. Спасибо замечательному гиду Андрею. Благодаря ему узнали много интересного о Мадриде и Испании, то, что не найдете в туристических справочниках.

А Арина Свидание с Мадридом каждый день Андрей открыл нам Мадрид с неведомой нам стороны. Выбрали красный маршрут и ни разу не пожалели. Остались незабываемые впечатления от прогулки и подачи материала. Большое спасибо!

В Валерия Свидание с Мадридом каждый день Интересная, насыщенная и комфортная экскурсия! Прошли с гидом Тиной по нетуристическому маршруту, а в завершение экскурсии заглянули в лавку с хамоном)) Смело бронируйте, не пожалеете!

А Александра Свидание с Мадридом каждый день Инна — прекрасный гид. Экскурсия с ней была чудесной. Мы остались очень довольны!

Ю Юлия Свидание с Мадридом каждый день Экскурсия мне очень понравилась, гид провел по интересным местечкам, улочкам, поделился картами с маршрутами и рекомендациями. Это очень круто, спасибо большое ❤️