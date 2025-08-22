Мои заказы

Площадь Колумба – экскурсии в Мадриде

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Колумба» в Мадриде на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Ночная экскурсия по Мадриду
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ночная экскурсия по Мадриду
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день с 21:00 до 8:00.
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€380 за всё до 6 чел.
Свидание с Мадридом каждый день
Пешая
2 часа
6 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Мадридом каждый день
Начало: Площадь Сибелес, 1
Расписание: Каждый день в 15:15
19 сен в 15:15
20 сен в 15:15
€30 за человека
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
Начало: В холле Вашего отеля, если отель в пределах города
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€340 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Kirill
    22 августа 2025
    Свидание с Мадридом каждый день
    Отличная экскурсия. Спасибо замечательному гиду Андрею. Благодаря ему узнали много интересного о Мадриде и Испании, то, что не найдете в туристических справочниках.
  • А
    Арина
    23 июля 2025
    Свидание с Мадридом каждый день
    Андрей открыл нам Мадрид с неведомой нам стороны. Выбрали красный маршрут и ни разу не пожалели. Остались незабываемые впечатления от прогулки и подачи материала. Большое спасибо!
  • В
    Валерия
    7 июля 2025
    Свидание с Мадридом каждый день
    Интересная, насыщенная и комфортная экскурсия! Прошли с гидом Тиной по нетуристическому маршруту, а в завершение экскурсии заглянули в лавку с хамоном)) Смело бронируйте, не пожалеете!
  • А
    Александра
    3 июля 2025
    Свидание с Мадридом каждый день
    Инна — прекрасный гид. Экскурсия с ней была чудесной. Мы остались очень довольны!
  • Ю
    Юлия
    26 июня 2025
    Свидание с Мадридом каждый день
    Экскурсия мне очень понравилась, гид провел по интересным местечкам, улочкам, поделился картами с маршрутами и рекомендациями. Это очень круто, спасибо большое ❤️
  • а
    артем
    9 июня 2025
    Свидание с Мадридом каждый день
    Были на красном маршруте, который показал нам город с абсолютно другого ракурса. В ходе прогулки узнали много нового о культурных
    читать дальше

    и архитектурных особенностях разных эпох, о здешних социальных слоях от буржуа до хипстеров. Эта экскурсия - отличный вариант для знакомства с городом в нетривиальном и увлекательном формате. Рекомендую, успехов!

