Индивидуальная
до 6 чел.
Ночная экскурсия по Мадриду
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день с 21:00 до 8:00.
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€380 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Мадридом каждый день
Начало: Площадь Сибелес, 1
Расписание: Каждый день в 15:15
19 сен в 15:15
20 сен в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
Начало: В холле Вашего отеля, если отель в пределах города
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€340 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKirill22 августа 2025Отличная экскурсия. Спасибо замечательному гиду Андрею. Благодаря ему узнали много интересного о Мадриде и Испании, то, что не найдете в туристических справочниках.
- ААрина23 июля 2025Андрей открыл нам Мадрид с неведомой нам стороны. Выбрали красный маршрут и ни разу не пожалели. Остались незабываемые впечатления от прогулки и подачи материала. Большое спасибо!
- ВВалерия7 июля 2025Интересная, насыщенная и комфортная экскурсия! Прошли с гидом Тиной по нетуристическому маршруту, а в завершение экскурсии заглянули в лавку с хамоном)) Смело бронируйте, не пожалеете!
- ААлександра3 июля 2025Инна — прекрасный гид. Экскурсия с ней была чудесной. Мы остались очень довольны!
- ЮЮлия26 июня 2025Экскурсия мне очень понравилась, гид провел по интересным местечкам, улочкам, поделился картами с маршрутами и рекомендациями. Это очень круто, спасибо большое ❤️
- аартем9 июня 2025Были на красном маршруте, который показал нам город с абсолютно другого ракурса. В ходе прогулки узнали много нового о культурных
