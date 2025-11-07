Эта индивидуальная экскурсия по Мадриду проведет через исторический центр, где вы увидите площадь Пуэрта-дель-Соль с её знаменитым нулевым километром и скульптурой «Медведь и земляничное дерево». На площади Пласа-Майор ощутите дух
Что можно увидеть
- Площадь Пуэрта-дель-Соль
- Площадь Пласа-Майор
- Смотровая площадка
- Площадь де Вилья
- Средневековые улочки
Описание экскурсии
Вы увидите:
- площадь Пуэрта-дель-Соль — здесь находятся нулевой километр, символ Мадрида — скульптура «Медведь и земляничное дерево», а также здание Королевского почтамта со знаменитыми часами.
- Пласа-Майор — с архитектурой, характерной для многих испанских городов. В прошлом здесь происходили главные события в жизни Мадрида.
- смотровую площадку — с видом на собор Альмудена и Королевский дворец.
- площадь де Вилья — старейшую в Мадриде, которая сохранила атмосферу древнего города.
- средневековые улочки — запутанные и уютные.
Вы узнаете:
- почему столица Испании носит арабское имя.
- есть ли в Мадриде земляничные деревья.
- где проходили суды инквизиции.
- в чём заключается загадка великого художника Веласкеса.
- и многое другое.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 106 туристов
Меня зовут Елена. Я историк, специализируюсь на истории культуры. Живу в Мадриде и очень люблю его архитектуру, музеи, улицы и площади. Буду рада познакомить вас с этим прекрасным городом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
7 ноя 2025
Все очень понравилось. Гид рассказывает интересно и с душой. Время пролетело незаметно. Спасибо!
Елена
6 ноя 2025
Экскурсия подойдёт тем кто хочет получить общее представление о том как развивался город и какие этапы он прошёл. Рассказ о городе был дополнен интересным фактами и историями.
К
Ксения
30 окт 2025
Огромная благодарность Елене за прекрасную экскурсию! Маршрут построен идеально за первого знакомства с городом, увидела все основные достопримечательности и воспользовалась советами Елены, по поводу того, куда можно сходить покушать местные специалитеты
А
Анастасия
27 окт 2025
Спасибо большое за экскурсию, все супер!!!
В
Владимир
26 окт 2025
Отличная экскурсия чтобы погрузиться в историю и архитектуру города.
С
Саида
11 окт 2025
В Мадриде с подругой были впервые, наш гид Елена в первый день нашего пребывания провела нам замечательную экскурсию «Знакомство с Мадридом». За 2,5 часа посмотрели самые знаковые места этого города и рассказала нам исторические события. Очень рекомендую брать эту экскурсию, и конечно чтобы гидом была Елена! 🌺
E
Elena
4 окт 2025
Отличная экскурсия
М
Марина
30 сен 2025
Экскурсия понравилась. Елена отличный гид. Очень эрудированная. Рекомендую.
A
Anna
15 сен 2025
Знакомство с Мадридом прошло отлично! Елена опытный гид, учла наши пожелания по маршруту, мы остались довольны прогулкой по Мадриду! 2,5 часа пролетели незаметно и интересно!
Я
Яна
10 сен 2025
Очень хорошая экскурсия. За 2 часа посмотрели самые интересные места в городе. Рекомендую
Т
Татьяна
8 сен 2025
Очень понравилось! Елена историк и гид с большим опытом, раньше вела экскурсии в России по Золотому кольцу. Фанат своего дела! В Мадриде живет 10 лет. Семье с 2мя маленькими детьми, 3 и 5 лет, было очень комфортно и интересно!
А
Александр
3 мая 2025
Несмотря на проливной дождь, экскурсия прошла отлично. Узнали много интерсного, получили ответы на все вопросы и полезные рекомендации. Большое спасибо Елене.
Леонид
30 мар 2025
Экскурсовод Елена провела великолепную экскурсию, погрузила нас в историческую эпоху столицы Испании. Профессионально ответила на все интересующие нас вопросы. Рекомендую посетить её экскурсии.
