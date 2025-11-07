О Ольга Все очень понравилось. Гид рассказывает интересно и с душой. Время пролетело незаметно. Спасибо!

Елена Экскурсия подойдёт тем кто хочет получить общее представление о том как развивался город и какие этапы он прошёл. Рассказ о городе был дополнен интересным фактами и историями.

К Ксения Огромная благодарность Елене за прекрасную экскурсию! Маршрут построен идеально за первого знакомства с городом, увидела все основные достопримечательности и воспользовалась советами Елены, по поводу того, куда можно сходить покушать местные специалитеты

А Анастасия Спасибо большое за экскурсию, все супер!!!

В Владимир Отличная экскурсия чтобы погрузиться в историю и архитектуру города.

С Саида В Мадриде с подругой были впервые, наш гид Елена в первый день нашего пребывания провела нам замечательную экскурсию «Знакомство с Мадридом». За 2,5 часа посмотрели самые знаковые места этого города и рассказала нам исторические события. Очень рекомендую брать эту экскурсию, и конечно чтобы гидом была Елена! 🌺

E Elena Отличная экскурсия

М Марина Экскурсия понравилась. Елена отличный гид. Очень эрудированная. Рекомендую.

A Anna Знакомство с Мадридом прошло отлично! Елена опытный гид, учла наши пожелания по маршруту, мы остались довольны прогулкой по Мадриду! 2,5 часа пролетели незаметно и интересно!

Я Яна Очень хорошая экскурсия. За 2 часа посмотрели самые интересные места в городе. Рекомендую

Т Татьяна Очень понравилось! Елена историк и гид с большим опытом, раньше вела экскурсии в России по Золотому кольцу. Фанат своего дела! В Мадриде живет 10 лет. Семье с 2мя маленькими детьми, 3 и 5 лет, было очень комфортно и интересно!

А Александр Несмотря на проливной дождь, экскурсия прошла отлично. Узнали много интерсного, получили ответы на все вопросы и полезные рекомендации. Большое спасибо Елене.