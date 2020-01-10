Маршрут

Во время экскурсии мы можем посетить на выбор:

Историческую часть Мадрида эпохи Габсбургов: Plaza Mayor, Plaza de la Villa, взглянуть на Королевский дворец (Palacio Real), Кафедральный собор Альмудэна (La Catedral de Almudena) и даже полюбоваться горными вершинами окрестностей Мадрида (при благоприятной погоде). Побывать на Восточной площади (Plaza Oriente), увидеть парк Сабатини (Jardin de Sabatini), площадь Изабэль II (Plaza Isabel II).

Историческую часть Мадрида под названием “Литературный квартал” (Barrio de las letras) — его улицы объявлены пешеходной зоной и являются излюбленным местом отдыха мадридцев и гостей столицы: улицы, по которым прогуливались и где жили известнейшие испанские писатели “Золотого века”, дома Лопе де Вега и Мигеля Сервантеса, “Сердце” квартала — площадь Святой Анны (Plaza Santa Ana). Конечным пунктом этого маршрута могут стать подвесные сады, созданные по проекту известного французского биолога Патрика Бланка (Patrick Blank), или площадь “Ворота Солнца” (Puerta del Sol).

Во время экскурсии я расскажу о исторических и архитектурных памятниках, интересные факты из истории города, его улиц и кварталов, о традициях и нравах жителей.

Также по вашему желанию можно изменить маршрут, если это представляется возможным и безопасным для туристов и других участников движения.