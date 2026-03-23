Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт
Представляем вашему вниманию захватывающую обзорную экскурсию на сегвеях по Мадриду.
Это прекрасная возможность увидеть город с новой стороны, насладиться его красотой и узнать множество интересных фактов о каждом уголке столицы.
Выбирая маршрут, читать дальшеуменьшить
вы сможете посетить историческую часть Мадрида эпохи Габсбургов, где вас ждут Plaza Mayor, Plaza de la Villa, Королевский дворец и Кафедральный собор Альмудэна.
Любителям литературы будет интересно побывать в Литературном квартале, где свои следы оставили великие испанские писатели. Вашему взору предстанут подвесные сады Патрика Бланка и живописная площадь Ворота Солнца.
Экскурсия на сегвеях не только позволит вам увидеть все эти удивительные места, но и подарит незабываемые впечатления от катания на современном и экологичном транспорте.
Важно отметить, что экскурсия доступна для детей старше 10 лет и взрослых весом до 110 кг, а также предусматривает индивидуальный подход к каждому участнику.
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Мадриду, которое оставит яркие воспоминания и познакомит с историей и культурой этого великолепного города
Историческую часть Мадрида эпохи Габсбургов: Plaza Mayor, Plaza de la Villa, взглянуть на Королевский дворец (Palacio Real), Кафедральный собор Альмудэна (La Catedral de Almudena) и даже полюбоваться горными вершинами окрестностей Мадрида (при благоприятной погоде). Побывать на Восточной площади (Plaza Oriente), увидеть парк Сабатини (Jardin de Sabatini), площадь Изабэль II (Plaza Isabel II).
Историческую часть Мадрида под названием “Литературный квартал” (Barrio de las letras) — его улицы объявлены пешеходной зоной и являются излюбленным местом отдыха мадридцев и гостей столицы: улицы, по которым прогуливались и где жили известнейшие испанские писатели “Золотого века”, дома Лопе де Вега и Мигеля Сервантеса, “Сердце” квартала — площадь Святой Анны (Plaza Santa Ana). Конечным пунктом этого маршрута могут стать подвесные сады, созданные по проекту известного французского биолога Патрика Бланка (Patrick Blank), или площадь “Ворота Солнца” (Puerta del Sol).
Во время экскурсии я расскажу о исторических и архитектурных памятниках, интересные факты из истории города, его улиц и кварталов, о традициях и нравах жителей.
Также по вашему желанию можно изменить маршрут, если это представляется возможным и безопасным для туристов и других участников движения.
Организационные детали
Важно знать до бронирования
Указанная цена — за 1 час экскурсии. При количестве участников от 6 человек на время экскурсии от 2 часов — скидка. Напишите мне в личные сообщения, на какое время и кол-во человек вы хотите забронировать экскурсию, и я укажу верную цену.
Минимальный возраст участников экскурсии — 10 лет. Дети допускаются ростом от 1 метра (приблизительно), взрослые до 110 кг. Условия допуска к экскурсии с участием детей оговариваются предварительно.
Как проходит экскурсия
Все поездки и обучающий тренинг проводятся в сопровождении профессионального гида-монитора с большим опытом работы с разными группами
Количество человек для проведения экскурсии не ограничено. По желанию можно закончить экскурсию в удобном для вас месте.
Обязательно предоставляются шлемы
Начало экскурсии — индивидуально, окончание — до захода солнца
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€68
Дети до 15 лет
€59
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Plaza Isabel II
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 329 туристов
Дипломированный гид по Мадриду и автономии. В сфере мадридского туризма более с 2013 года на постоянной основе, имею опыт работы в сопровождении больших групп как в пеших, так и автобусных прогулках по Мадриду и окрестным городам, велосипедные экскурсии. Опыт переводчика и вип-сопровождения. Бесконечно влюблён в Мадрид и его историю. Получаю истинное удовольствие, когда знакомлю с ним гостей!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
1
3
–
2
–
1
–
Е
Екатерина
Спасибо Василию за великолепную экскурсию и опыт сегвея. Мы были вдвоем с мужем на экскурсии, муж быстро освоился на сегвее, а я тупила и боялась, но Василий всю дорогу меня поддерживал и в конце у меня даже получилось поехать самой)) Экскурсия была очень интересной, благодарю!
Василий
Ответ организатора:
Екатерина, большое спасибо за такой искренний отзыв! Мне было очень приятно провести этот день с вами и вашим мужем. Не читать дальшеуменьшить
переживайте, многие поначалу боятся сегвея, но вы большая молодец, что справились со страхом и поехали сами — я вами горжусь! Рад, что экскурсия вам запомнилась. Жду вас снова в Мадриде!
Вам был полезен этот отзыв?
Василий
уже не первый раз на экскурсии с Василием. Все классно! 👍
Василий
Ответ организатора:
Большое спасибо за доверие, Василий. Мне было очень приятно встретиться с вами в очередной раз и разделить мои знания о Мадриде. Желаю вам скорой встречи!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Иван
Огромная благодарность Василию за экскурсию! Очень интересно и познавательно. Понравилось, что на сегвеях. Вначале Василий дает краткий инструктаж и помогает освоить сегвей, через 30-40 мин. Вы как будто не в читать дальшеуменьшить
первый раз встали, а давно катаетесь. Экскурсия проходит не спеша. И очень познавательно. У Василия с собой папка с фотографиями, что было до и что после. Очень интересно рассказывает. И все это в очень спокойном ритме. Я получил огромное удовольствие от экскурсии. При следующей поездке, обязательно только к нему. Всем рекомендую. Бронируйте и не пожалеете! 😃👍💣💣💣💣💣
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Сказать, что нам понравилось - ничего не сказать! Мы заказывала экскурсию сюрпризом на Рождество нашему сыну-подростку (11 лет). Конечно детей в этом возрасте сложно удивить, и конечно он катался ранее читать дальшеуменьшить
на сегвее и не только. Но… прокатится с ветерком в солнечный яркий день по Мадриду (в другой стране) под занимательные истории приятного гида-собеседника - такое было впервые у всех нас! Сама по себе экскурсия лаконична и не перенасыщена сухими фактами, то есть самое то, чтоб только раздразнить пытливые умы и «встать из-за стола чуточку голодными», чтоб было желание вернуться! Отдельное GRACIAS Василию за помощь в поиске шоу Фламенко, а также иных мероприятий и интересных локаций города, что значительно скрасило наше пребывание в столице Испании!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгения
Мы очень довольны экскурсией, рады, что выбрали именно Василия! Очень приятный рассказчик, продуманный маршрут. Василий ответит на все ваши вопросы о Мадриде, посоветует рестораны, бары, музеи и магазины в соответствии читать дальшеуменьшить
с вашими предпочтениями. Нам по нашей просьбе посоветовал отличный ресторан вблизи нашего отеля, чудесно завершили там мадридский вечер! О сегвей. Для нас это был первый опыт, немного побаивались, справимся ли, но совершенно напрасно! Сегвей очень легко управляем, перед экскурсией вы потренируетесь в безопасном месте, у нас ушло на освоение этого агрегата всего 5 минут, а еще через 5 минут мы уже уверенно катили по Мадриду. Это очень удобно! Ни капли усталости, само катание доставляет удовольствие, плюс красивые места и интересный рассказ! Мы очень-очень рекомендуем вам экскурсию с Василием на сегвей!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Сергей
По приезду заказал экскурсию на сигвее по Мадриду. Заказ прошёл очень просто. Ответили быстро и прислали дополнительную информацию о месте встречи. Василию послал смс с просьбой перезвонить утром так как читать дальшеуменьшить
было уже очень поздно. Он перезвонил и мы уточнили место и время встречи, причём он очень подробно объяснил как туда добраться. За что большое спасибо. К сожалению целый день шёл дождь. Мы попросили Василия перенести экскурсию на завтра. Так как такая погода не способствовала катанию на сигвее. Василий любезно согласился, причём сам отслеживал погоду и сообщал нам. И хотя на другой день опять шёл дождь, Василий перенес нашу поездку на более поздний срок и она всё таки состоялась. Инструктаж проведён был очень грамотно и понятно, обучение заняло буквально 5 минут и мы тронулись в путь. Рассказ маршрут очень понравился, узнали много нового. А его советами воспользовались в полной мере. Благодаря чему, прошлись по самым интересным местам. Отведали чисто испанской кухни. Общее впечатление замечательное. Огромное спасибо. Буду рекомендовать всем.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мадрида
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия на сегвеях по Мадриду»