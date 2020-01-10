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Уникальная возможность узнать город, наслаждаясь поездкой на современном и безопасном транспорте

Василий
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Василий – ваш гид
Предлагаю необычные и увлекательнейшие экскурсии по Мадриду на Сегвей.

С помощью этого современного средства передвижения вы сможете с наслаждением прокатиться по одному из предложенных маршрутов и познакомиться с историей достопримечательностей столицы.
От 101 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Продолжительность 1 час
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии30 отзывов
4.97
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду

Маршрут

Во время экскурсии мы можем посетить на выбор:

Историческую часть Мадрида эпохи Габсбургов: Plaza Mayor, Plaza de la Villa, взглянуть на Королевский дворец (Palacio Real), Кафедральный собор Альмудэна (La Catedral de Almudena) и даже полюбоваться горными вершинами окрестностей Мадрида (при благоприятной погоде). Побывать на Восточной площади (Plaza Oriente), увидеть парк Сабатини (Jardin de Sabatini), площадь Изабэль II (Plaza Isabel II).

Историческую часть Мадрида под названием “Литературный квартал” (Barrio de las letras) — его улицы объявлены пешеходной зоной и являются излюбленным местом отдыха мадридцев и гостей столицы: улицы, по которым прогуливались и где жили известнейшие испанские писатели “Золотого века”, дома Лопе де Вега и Мигеля Сервантеса, “Сердце” квартала — площадь Святой Анны (Plaza Santa Ana). Конечным пунктом этого маршрута могут стать подвесные сады, созданные по проекту известного французского биолога Патрика Бланка (Patrick Blank), или площадь “Ворота Солнца” (Puerta del Sol).

Во время экскурсии я расскажу о исторических и архитектурных памятниках, интересные факты из истории города, его улиц и кварталов, о традициях и нравах жителей.

Также по вашему желанию можно изменить маршрут, если это представляется возможным и безопасным для туристов и других участников движения.

Организационные детали

  • ВНИМАНИЕ! Указанная цена — за 1 час экскурсии. При количестве туристов от 6 человек на время экскурсии от 2 часов — скидка. Напишите мне в личные сообщения, на какое время и количество человек вы хотите забронировать экскурсию, и я укажу верную цену.
  • Все поездки и обучающий тренинг проводятся в сопровождении профессионального гида-монитора с большим опытом работы с разными группами туристов.
  • Минимальный возраст участников экскурсии — 10 лет. Дети допускаются ростом от 1 метра (приблизительно), взрослые до 110 кг. (приблизительно). Условия допуска к экскурсии с участием детей оговариваются предварительно.
  • Количество человек для проведения экскурсии не ограничено! По желанию можно закончить экскурсию в удобном для вас месте(оговаривается дополнительно).
  • В качестве средств безопастности обязательно предоставляются шлемы.
  • Начало экскурсии — индивидуально, окончание — до захода солнца.
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду
Обзорная экскурсия на сегвей по Мадриду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Василий
Василий
Дипломированный гид по Мадриду и Мадридской автономии. В Мадриде проживаю более 14 лет на постоянной основе, имею опыт работы в сопровождении больших групп как в пеших так и автобусных прогулках по Мадриду и окрестным городам, опыт переводчика и ВИП сопровождения. Бесконечно влюблен в Мадрид и его историю. Получаю истинное удовольствие от процесса знакомства с ним гостей столицы. Специализируюсь на экскурсиях по Мадриду на Сегвей (Segway), велосипедах, электроскутерах и, конечно, пешеходных экскурсиях. Являюсь признано одним из опытных гидов в Мадриде. Моя специализация это любопытные факты из истории города и его жителей, анекдоты, названия улиц и ответы на вопросы: «почему...?» Большинство моих клиентов это испано и англоязычный контингент, в том числе испанцы и сами мадридцы. По профессии я актер кино и телевидения, люблю импровизировать в создании маршрутов. Приглашаю проникнуться духом этого таинственного города, хранящего много загадок и историй, атмосфера которого несомненно очарует с первого шага. Добро пожаловать в Мадрид!
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 января 2020
Первый опыт на сегвее, объяснили показали и научили! Сама Экскурсия выше всяких похвал , пешком этот маршрут и за 4-5 часов не одолеть. Приятно что ненавязывают всякие магазины и услуги! Спасибо Василию!!!
27 ноября 2019
Большое спасибо Василию за такую интересную, познавательную, активную экскурсию! Нам с дочкой (11 лет) очень понравилось. Я считаю, это идеальный вариант особенно для семей с детьми. Интересно, необычно и в ветерком! Василий - прекрасный профессиональный гид, владеющий интереснейшей информацией о городе. Индивидуальный подход - экскурсия, на мой взгляд, была подстроена под нас, чтобы было интересно и мне, и ребенку. Очень много посмотрели! Спасибо!
17 июня 2019
Не ошиблись, остановив свой выбор на Tripstere. Единственное жалко, что было мало времени. Мечтаем вернуться в Мадрид и продлить знакомство с городом на сегвеях с Василием! Спасибо!
16 мая 2019
Экскурсия хорошая, особенно если вы с подростком, ребёнку будет не скучно.
26 марта 2019
Василий вежливый, эрудированный гид и вообще приятный человек. Экскурсия проходила на сигвеях, от чего мой сын был просто в восторге!
30 января 2019
Экскурсия прошла отлично, Василий приятный, вежливый, пунктуальный человек. Каски, жилеты, шапочки - все очень чистое и аккуратное. Быстро научил коллег кататься на Сегвее, хотя они очень боялись в начале. Все было интересно.
9 ноября 2018
Замечательная экскурсия. Полагаю, идеальный выбор транспорта для Мадрида. За три часа успели объездить множество интересных мест. Василий рассказал нам кучу познавательных историй, по окончании экскурсии дал советы по поводу дальнейшего времяпровождения, рассказал как добраться до прочих интересующих нас мест. Прекрасно и увлекательно провели время, рекомендуем всем:)
Вероника
3 ноября 2018
Это был первый опыт с сигвеями и ооочень классный. Василий прекрасный человек это самое важное, грамотный, знающий свое дело экскурсовод, невероятно добрый и отзывчивый, помогающий по многим вопросам которые его компетенции в плане гида не касаются, человек который привык делать пребывание людей в другом городе и стране комфортным. Вы нисколько не пожалеете в выборе данного гида. Спасибо большое за прекрасную экскурсию и помощь по другим вопросам!
22 июля 2018
Замечательная экскурсия!! Все очень понравилось!
1 июля 2018
Мы очень довольны экскурсией, рады, что выбрали именно Василия! Очень приятный рассказчик, продуманный маршрут. Василий ответит на все ваши вопросы о Мадриде, посоветует рестораны, бары, музеи и магазины в соответствии с вашими предпочтениями. Нам по нашей просьбе посоветовал отличный ресторан вблизи нашего отеля, чудесно завершили там мадридский вечер!
О сегвей. Для нас это был первый опыт, немного побаивались, справимся ли, но совершенно напрасно! Сегвей очень легко управляем, перед экскурсией вы потренируетесь в безопасном месте, у нас ушло на освоение этого агрегата всего 5 минут, а еще через 5 минут мы уже уверенно катили по Мадриду. Это очень удобно! Ни капли усталости, само катание доставляет удовольствие, плюс красивые места и интересный рассказ! Мы очень-очень рекомендуем вам экскурсию с Василием на сегвей!
Ещё 20 отзывов

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