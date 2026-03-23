Представляем вашему вниманию захватывающую обзорную экскурсию на сегвеях по Мадриду.Это прекрасная возможность увидеть город с новой стороны, насладиться его красотой и узнать множество интересных фактов о каждом уголке столицы.Выбирая маршрут,

вы сможете посетить историческую часть Мадрида эпохи Габсбургов, где вас ждут Plaza Mayor, Plaza de la Villa, Королевский дворец и Кафедральный собор Альмудэна. Любителям литературы будет интересно побывать в Литературном квартале, где свои следы оставили великие испанские писатели. Вашему взору предстанут подвесные сады Патрика Бланка и живописная площадь Ворота Солнца. Экскурсия на сегвеях не только позволит вам увидеть все эти удивительные места, но и подарит незабываемые впечатления от катания на современном и экологичном транспорте. Важно отметить, что экскурсия доступна для детей старше 10 лет и взрослых весом до 110 кг, а также предусматривает индивидуальный подход к каждому участнику. Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Мадриду, которое оставит яркие воспоминания и познакомит с историей и культурой этого великолепного города

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Маршрут

Во время экскурсии мы можем посетить на выбор:

Историческую часть Мадрида эпохи Габсбургов: Plaza Mayor, Plaza de la Villa, взглянуть на Королевский дворец (Palacio Real), Кафедральный собор Альмудэна (La Catedral de Almudena) и даже полюбоваться горными вершинами окрестностей Мадрида (при благоприятной погоде). Побывать на Восточной площади (Plaza Oriente), увидеть парк Сабатини (Jardin de Sabatini), площадь Изабэль II (Plaza Isabel II).

Историческую часть Мадрида под названием “Литературный квартал” (Barrio de las letras) — его улицы объявлены пешеходной зоной и являются излюбленным местом отдыха мадридцев и гостей столицы: улицы, по которым прогуливались и где жили известнейшие испанские писатели “Золотого века”, дома Лопе де Вега и Мигеля Сервантеса, “Сердце” квартала — площадь Святой Анны (Plaza Santa Ana). Конечным пунктом этого маршрута могут стать подвесные сады, созданные по проекту известного французского биолога Патрика Бланка (Patrick Blank), или площадь “Ворота Солнца” (Puerta del Sol).

Во время экскурсии я расскажу о исторических и архитектурных памятниках, интересные факты из истории города, его улиц и кварталов, о традициях и нравах жителей.

Также по вашему желанию можно изменить маршрут, если это представляется возможным и безопасным для туристов и других участников движения.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

Указанная цена — за 1 час экскурсии. При количестве участников от 6 человек на время экскурсии от 2 часов — скидка. Напишите мне в личные сообщения, на какое время и кол-во человек вы хотите забронировать экскурсию, и я укажу верную цену.

Минимальный возраст участников экскурсии — 10 лет. Дети допускаются ростом от 1 метра (приблизительно), взрослые до 110 кг. Условия допуска к экскурсии с участием детей оговариваются предварительно.

Как проходит экскурсия