Консуэгра — маленький населённый пункт (даже городком не назовёшь, Кастилья-де ла Манча, провинция Толедо), с населением 10. 330 чел.

На его холме стоит замок 🏰, с которым непосредственно связана история 📖 Альфонсо VI и Сида Кампеадора. Ещё одна страничка истории.

Но всё-таки, визитной карточкой Консуэгры являются Ветряные Мельницы, которые вереницей возвышаются на холме, напоминая нам романтическую историю Дон Кихота- главного персонажа всемирно известного произведения великого писателя- Мигеля Сервантеса.

Толедо-бывшая столица ⭐️ Испании, бывшая столица вестготского королевства была основана ещё римлянами, о чём свидетельствует надпись при въезде в город 🏙️ — TOLETUM, именно так раньше римляне называли Толедо.

Со времён завоевания Толедо арабами, город начинает развиваться и становится моделью сосуществования трёх культур- мусульманской, христианской и еврейской.

Толедо-сказочный, волшебный город, подобного которому Вы больше не найдёте во всей Испании. Он как будто город-остров, с трёх сторон опоясан рекой Тахо.

В 1986 г. ЮНЕСКО объявляет Толедо достоянием человечества.

Жемчужиной этого удивительного города конечно же является Кафедральный Собор (1226 г. ), один из крупнейших в Европе.

Что там и как, рассказывать не буду, это надо увидеть!

Скажу лишь, что только наличие таких великих художников как: Эль Греко, Джованни Беллини, Гойа, Тициан, Караваджо, Рафаэль, Менгс, Лука Джордано, Педро Берругете и многое другое составляют богатство Кафедрального Собора.

Госпиталь Санта Крус, Часовня Сан Томе (св. Фомы) с единственной картиной Эль Греко «Погребение господина де Оргаса»- являются визитной карточкой города. Синагога Санта Мария Бланка, монастырь Сан Хуан-де лос Рейес — снаружи как будто нарочито неприметный, а изнутри поражает своим великолепием и роскошью из каменных кружев, выполненный в стиле пламенеющей готики.

Но и это ещё не всё!

Куропатки, дикие голуби, косули, дикие кабаны и олени- вот что поставляют в рестораны Толедо с охотничьих угодий, неподалёку от бывшей столицы. Это те блюда, которые непременно нужно попробовать в этом удивительном городе!

Марципаны-даже когда по всей Испании Вы уже не найдёте эти типичные, испанские сладости (если только в лавках для туристов, а то всё съели на Рождественские праздники), в Толедо Вы всегда сможете увидеть, попробовать и приобрести их. Свежие, красивые 🤩, разных форм-их готовят здесь везде, в кондитерских, монастырях, ресторанах.

Сыры, оливковое масло местного производства, вина (свои) из Кастильи-де ла Манча станут хорошим дополнением к прекрасному обеду!

Сувениры, керамика, вышивка ручной работы, изделия из серебра и наконец, знаменитая толедская сталь!

«Дамаскинадо»- изделия ручной работы, где на ваших глазах мастер вставляет золотую нить в украшения или декоративные изделия.

Всё это Вы сможете приобрести в память о путешествии в этот средневековый, сказочный год- Толедо.