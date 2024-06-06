1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом
«Вы оцените живописную площадь Испании и древнеегипетский храм Дебод»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€168 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мадрид. Другая история: уникальный взгляд на знаменитые места
Погрузитесь в атмосферу средневекового Мадрида с экскурсией, раскрывающей неизведанные истории
Начало: площадь Соль
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в прошлое Мадрида: История от арабов до Бурбонов
Погрузитесь в историю Мадрида: от арабов до Бурбонов, раскрывая тайны столицы на увлекательной экскурсии
«Вы познакомитесь с историей собора Альмудена и его внутренним убранством»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
«Собор Альмудена: я расскажу, как вместо маленькой церкви построили собор и почему это растянулось на 110 лет»
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
€65 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес, у входа во Дворец Сибелес
«Побываете на мосту Самоубийц и перекрестке Поцелуев, рассмотрите красивейший собор Альмудена и Королевский дворец и исследуете самые роскошные площади Мадрида»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в средневековую Испанию, исследуя замок, вдохновивший Диснея, и древнеримский акведук. Попробуйте уникальные блюда Сеговии
«Мало кто знает, что на его нижних этажах есть тайная картинная галерея религиозной живописи, куда мы обязательно заглянем»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
Эскориал, всего в часе езды от Мадрида, удивит вас своей архитектурой и историей. Узнайте о королях Испании и насладитесь видами королевских садов
«Архитектурный комплекс включает в себя монастырь с королевским дворцом и династический пантеон, в котором покоится прах почти всех королей Испании, начиная с Карла V»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:30
€180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Святая инквизиция в Мадриде: История и тайны
Погрузитесь в историю святой инквизиции в Мадриде. Узнайте, как жили и действовали инквизиторы, и какие места связаны с их деятельностью
«Место, где находился монастырь доминиканцев — самых активных помощников инквизиции»
10 июня в 13:00
14 июня в 09:00
€85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом
Начало: Calle Mayor
«Вы увидите главные достопримечательности Мадрида: квартал Габсбургов, центральную площадь Пласа Майор, древнюю Пласа-де-ла-Вилья, великолепный кафедральный собор де Альмудена и официальную резиденцию монархов — Королевский дворец»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Средневековый Мадрид: путешествие по скрытым сокровищам города
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайные уголки и исторические сокровища Мадрида в компании опытного гида
Начало: Возле собора Альмудена
«По желанию мы зайдём в монастырь Корпус Кристи и купим печенье у монахинь, приготовленное весьма необычным способом»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Мадриду: от Пуэрта-дель-Соль до Королевского Дворца
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
«Ареналь, Монастырь Энкарнасьон»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
«После посещения монастыря и дворца Эль-Эскориал отправимся в Долину Павших, где посетим самую большую церковь в скале»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей6 июня 2024Спасибо Эдуарду за хорошую экскурсию!
- ИИрина2 июня 2024Мы очень приятно впечатлены знаниями Эдуарда, а также всем ходом нашей экскурсии. Маршрут был выбран оптимальный, равно как и темп
- ААнгелина1 июня 2024Очень понравилась экскурсия, было безумно интересно. Экскурсовод Лариса знает и историю Мадрида и все про его современную жизнь, а еще
- TTatiana31 мая 2024Прекрасная экскурсия с Инной. Насыщенная, с любопытными подробностями и деталями в целом об Испании, культуре и традициях. Экскурсовод была очень приветливая и внимательная. Учитывала наши просьбы в связи с жаркой погодой. Рекомендую:)
- ММаша27 мая 2024Спасибо большое Нелли за познавательную и приятную экскурсию! Классная и живая подача материала, видно, что гид неравнодушна к городу и своей работе)
- ММаксим26 мая 2024Экскурсия для меня как человека первый раз побывавшего в Мадриде, была очень познавательна. Прошлись по самым ярким улицам города, познакомились с местной архитектурой, историей. Спасибо большое!
- ССлава25 мая 2024Нелли, замечательный рассказчик, знает много интересных фактов из истории Испании. Было интересно,быстро и позновательно. Огромное спасибо. Рекомендую всем, кто не любит скучные экскурсии.
- TTatjana23 мая 2024Большое спасибо Инне за замечательную экскурсию. Гибкая организация, профессиональный подход, эрудированно и информативно. Самое главное что Инна спонтанно сориентировалась в нашей ситуации и адекватно скомпоновала программу, чутко ориентируясь на настроение группы и ситуацию. До следующего раза! С уважением Татьяна
- ИИрина16 мая 2024Эдуард, здравствуйте! большое Вам спасибо за проведенную экскурсию, мы в восторге от Вашей замечательной подачи истории, от прекрасно построенного маршрута. Мы
- ААндрей16 мая 2024Нелли, хороший гид - рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Святые места»
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