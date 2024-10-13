Очень понравилась экскурсия. Не смотря на ливень, экскурсия все же состоялась. Профессионально, интересно. 2,5 часа пролетели незаметно. Обязательно воспользуемся снова услугами Инны в следующий раз. Рекомендую

Н Наталья

Очень понравилась экскурсия!!! Инна Очень быстро поняла мои предпочтения и вся экскурсия была сориентирована на это. Также было очень сильно жарко,но из-за того, что гид правильно построила маршрут, экскурсия прошла очень активно и жара не была вообще замечена 😊