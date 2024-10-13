2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековый Мадрид: путешествие по скрытым сокровищам города
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайные уголки и исторические сокровища Мадрида в компании опытного гида
Начало: Возле собора Альмудена
«Экскурсия пешеходная, поэтому важно прийти в удобной обуви, а зимой — тепло одетыми»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€80 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождественские декорации Мадрида
Увидеть, как прихорошилась столица к Новому году, и зарядиться атмосферой праздника в кругу местных
Начало: На площади Колон
«В районе Саламанка полюбуетесь роскошным новогодним убранством «Золотой мили» и площади у Ворот Солнца»
15 дек в 18:00
22 дек в 18:00
€100 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Рождественский Мадрид: ароматы, свет и традиции в одной экскурсии
Погрузитесь в рождественский Мадрид: вкусите горячий шоколад и узнайте уникальные традиции
Начало: В центре Мадрида
«А если экскурсия состоится в вечернее время, оцените красоту новогодней иллюминации»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga13 октября 2024Очень понравилась экскурсия. Не смотря на ливень, экскурсия все же состоялась. Профессионально, интересно. 2,5 часа пролетели незаметно. Обязательно воспользуемся снова услугами Инны в следующий раз. Рекомендую
- ННаталья20 июля 2024Очень понравилась экскурсия!!! Инна Очень быстро поняла мои предпочтения и вся экскурсия была сориентирована на это. Также было очень сильно жарко,но из-за того, что гид правильно построила маршрут, экскурсия прошла очень активно и жара не была вообще замечена 😊
- ССергей10 июля 2024Интересно, познавательно, позитивно
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Зимние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в ноябре 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 200. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Зимние», 10 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь