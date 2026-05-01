В Музее Прадо хранятся одни из самых тревожных образов в истории искусства.
«Сад земных наслаждений» Босха, «Триумф смерти» Брейгеля, мрачные картины Гойи — это миры, где страх, безумие и тьма становятся главными героями.
Мы сделали квест, в котором вы вглядитесь в детали и попробуете разобраться, что в них пугает больше всего.
Описание квеста
В квесте более 40 заданий, которые познакомят вас с творчеством известных художников и помогут раскрыть смысл их запутанных картин.
Вы пройдёте по залам музея Прадо — от идеалов Возрождения к страстям эпохи барокко и живописи Нового времени.
Увидите работы Рафаэля, Босха, Караваджо, Веласкеса, Гойи и других мастеров.
Заблудитесь в «Саду земных наслаждений», вздрогнете при виде «Давида с головой Голиафа» и ахнете от красоты «Махи обнажённой».
Почувствуете, как меняется искусство: от гармонии — к драме, напряжению и внутренней тьме.
Разберёте скрытые образы и аллегории, которые не рассмотреть беглым взглядом.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в музей — €15, есть льготы
- После предоплаты мы свяжемся с вами, отправим ссылку на приложение и код доступа к квесту. Один код — одно устройство. Приложение работает без интернета
- Квест можно пройти в любое время в часы работы музея. Можно ставить его на паузу. Пройденный полностью квест нельзя начать заново.
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Один код доступа на одно устройство
|€18
|Дополнительный код доступа, если вас больше 2
|€9
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее Прадо
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Мадриде
Провели экскурсии для 865 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
