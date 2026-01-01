Найдено 4 экскурсии в категории « Развлечения » в Мадриде на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 22 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Прогулка по мадридским крышам Почувствуйте дух Мадрида, прогуливаясь по его крышам. Откройте для себя город с новой высоты, наслаждаясь неповторимыми видами и историями от €120 за всё до 7 чел. 1 час Индивидуальная Ваш первый урок Фламенко Попробуйте себя в искусстве фламенко в Мадриде! Уроки с профессионалами подарят незабываемые эмоции и новые навыки. Присоединяйтесь Начало: Madrid Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее. €60 за человека 2 часа Индивидуальная Прогулка по Мадридским крышам Уникальная возможность увидеть Мадрид с высоты. Вдохновляющие виды и романтика ждут вас на крышах столицы Испании Начало: Madrid €40 за человека На воздушном шаре 2 часа Мини-группа до 4 чел. Полет на Воздушном шаре в небе Испании Испытайте невероятные эмоции от полета на воздушном шаре. Откройте для себя Испанию с высоты птичьего полета и насладитесь захватывающими видами Начало: По договоренности с клиентом Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее. €170 за человека Другие экскурсии Мадрида

