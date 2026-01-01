Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по мадридским крышам
Почувствуйте дух Мадрида, прогуливаясь по его крышам. Откройте для себя город с новой высоты, наслаждаясь неповторимыми видами и историями
21 янв в 16:00
22 янв в 16:00
от €120 за всё до 7 чел.
Ваш первый урок Фламенко
Попробуйте себя в искусстве фламенко в Мадриде! Уроки с профессионалами подарят незабываемые эмоции и новые навыки. Присоединяйтесь
Начало: Madrid
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
€60 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Полет на Воздушном шаре в небе Испании
Испытайте невероятные эмоции от полета на воздушном шаре. Откройте для себя Испанию с высоты птичьего полета и насладитесь захватывающими видами
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
€170 за человека
