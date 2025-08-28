Экскурсия по музею Прадо предлагает уникальную возможность узнать больше о знаменитых портретах испанских монархов и их окружения. Посетители узнают, как художники, такие как Тициан и Веласкес, создавали образы власти и
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Музей Прадо
Описание экскурсии
Короли и королевы, придворные, министры, карлики и шуты. Мы смотрим на их портреты, но часто не знаем, кем они были на самом деле. Кто из испанских монархов стал английским королём? Какие загадки скрывает картина «Менины»? Я расскажу о «чёрной легенде» Филиппа II, борьбе за власть, семейных союзах и великой любви, которую пытались скрыть.
Вы увидите залы исторической живописи и портреты, написанные придворными художниками для самых влиятельных людей Испании.
А ещё мы обсудим:
- Тициана и его связь с домом испанских Габсбургов
- Рубенса и портреты французских королев
- Веласкеса — друга Филиппа IV и автора самого известного семейного портрета Испании
- Гойю как придворного художника Карлоса IV
Организационные детали
- Билеты в музей путешественники приобретают самостоятельно: €15 с чел., дети до 18 лет — бесплатно при предъявлении документа, подтверждающего возраст. Покупать билет для гида не нужно
- Материал экскурсии подойдёт взрослым и детям от 12 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле музея Прадо
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 106 туристов
Меня зовут Елена. Я историк, специализируюсь на истории культуры. Живу в Мадриде и очень люблю его архитектуру, музеи, улицы и площади. Буду рада познакомить вас с этим прекрасным городом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Вадим
28 авг 2025
Спасибо Елене за увлекательный рассказ о важных событиях и личностях испанской монархии!
