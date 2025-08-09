Индивидуальная
до 5 чел.
Мадрид на вкус: гастротур по кварталам, где живут местные
Понять испанскую столицу изнутри - через вкусы, характер и диалоги с городом
Начало: На Plaza Mayor
«Эта авторская гастропрогулка для тех, кто хочет почувствовать душу города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Следы Великой инквизиции в Мадриде
Погрузитесь в загадочную атмосферу Мадрида, исследуя следы инквизиции. Узнайте, почему бары и таверны хранят образы святых. Откройте тайны города
Начало: На площади Пуэрта дель Соль
«Эта экскурсия — авторская работа, поэтому подробную программу можно узнать только после бронирования экскурсии»
11 авг в 10:00
18 авг в 10:00
€100 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Портреты в Прадо: Исторические личности
Погрузитесь в мир испанской истории через портреты. Узнайте, как монархи создавали свой образ и какие тайны скрывают картины
Начало: Возле музея Прадо
25 авг в 10:00
26 авг в 10:00
€111
€130 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Авторские»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в августе 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 160 со скидкой до 15%.
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Авторские», цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь