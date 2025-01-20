Красный маршрут проведет через авангардный район Чуэка с его бутиками и галереями, а также к площади Колумба.
Синий маршрут начинается с бульвара Прадо и проходит через Литературный квартал и исторические площади.
Это идеальная возможность увидеть, как Мадрид стал культурным центром, и получить советы по дальнейшему изучению города
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Два уникальных маршрута на выбор
- 🏛️ Посещение исторических и культурных объектов
- 🎨 Встреча с авангардным искусством
- 🍷 Рекомендации по местной кухне
- 📚 Узнайте историю Мадрида от эксперта
Что можно увидеть
- Площадь Сибелес
- Дворец Маркизов Линарес
- Площадь Колумба
- Бульвар Прадо
- Королевский дворец
Описание экскурсии
У экскурсии два маршрута, «красный» и «синий», которые проходят в разных частях города. Оба маршрута начинаются в самом центре города, на площади Сибелес. Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:
На прогулке по Красному маршруту вы посетите авангардный район Чуэка, где, как говорят сами мадридцы, есть всё: от элегантных бутиков и антикварных лавок до старинных таверн и галерей современного искусства. Вы увидите дворцы Маркизов Линарес и Лонгории, аристократический квартал и район галерей, рынок San Anton и самую большую площадь Мадрида — площадь Колумба.
Синий маршрут начинается с объекта ЮНЕСКО — бульвара Прадо, заложенного еще в 18 веке. Вы узнаете какие музеи входят в знаменитый Треугольник искусств. Мы прогуляемся по Литературному кварталу Мадрида 17 века и побываем на самых старых исторических площадях Мадрида. Наш маршрут закончится на площади у главного Храма Мадрида и Королевского дворца.
Атмосфера города и советы для путешественников
Каждый объект наших маршрутов познакомит вас с новым образом Мадрида, и только взглянув на них в совокупности вы получите представление об истинном духе и характере города. Живой, колоритный и увлекательный Мадрид ждёт вас на наших экскурсиях! Мы расскажем вам, что еще посмотреть самостоятельно, где лучше попробовать блюда испанской кухни, какие исторические окрестности Мадрида нужно посетить.
Кому подходит экскурсия
• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
Организационные детали
- Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше! С картой маршрутов можно ознакомиться в разделе «Фото»
- Экскурсия проводится без наушников
- Стоимость указана для группы из 1-5 человек, за каждого следующего участника доплата — €25, дети до 8 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€25
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
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