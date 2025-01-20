Личное свидание с Мадридом

Познакомьтесь с Мадридом через его площади, дворцы и богемные кафе. Выберите маршрут и погрузитесь в атмосферу столицы Испании
Экскурсия предлагает два маршрута, каждый из которых открывает уникальные грани Мадрида.

Красный маршрут проведет через авангардный район Чуэка с его бутиками и галереями, а также к площади Колумба.

Синий маршрут начинается с бульвара Прадо и проходит через Литературный квартал и исторические площади.

Это идеальная возможность увидеть, как Мадрид стал культурным центром, и получить советы по дальнейшему изучению города
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Два уникальных маршрута на выбор
  • 🏛️ Посещение исторических и культурных объектов
  • 🎨 Встреча с авангардным искусством
  • 🍷 Рекомендации по местной кухне
  • 📚 Узнайте историю Мадрида от эксперта
Личное свидание с Мадридом
Личное свидание с Мадридом
Личное свидание с Мадридом
Ближайшие даты:
28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев3
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Площадь Сибелес
  • Дворец Маркизов Линарес
  • Площадь Колумба
  • Бульвар Прадо
  • Королевский дворец

Описание экскурсии

У экскурсии два маршрута, «красный» и «синий», которые проходят в разных частях города. Оба маршрута начинаются в самом центре города, на площади Сибелес. Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

На прогулке по Красному маршруту вы посетите авангардный район Чуэка, где, как говорят сами мадридцы, есть всё: от элегантных бутиков и антикварных лавок до старинных таверн и галерей современного искусства. Вы увидите дворцы Маркизов Линарес и Лонгории, аристократический квартал и район галерей, рынок San Anton и самую большую площадь Мадрида — площадь Колумба.

Синий маршрут начинается с объекта ЮНЕСКО — бульвара Прадо, заложенного еще в 18 веке. Вы узнаете какие музеи входят в знаменитый Треугольник искусств. Мы прогуляемся по Литературному кварталу Мадрида 17 века и побываем на самых старых исторических площадях Мадрида. Наш маршрут закончится на площади у главного Храма Мадрида и Королевского дворца.

Атмосфера города и советы для путешественников

Каждый объект наших маршрутов познакомит вас с новым образом Мадрида, и только взглянув на них в совокупности вы получите представление об истинном духе и характере города. Живой, колоритный и увлекательный Мадрид ждёт вас на наших экскурсиях! Мы расскажем вам, что еще посмотреть самостоятельно, где лучше попробовать блюда испанской кухни, какие исторические окрестности Мадрида нужно посетить.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше! С картой маршрутов можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Стоимость указана для группы из 1-5 человек, за каждого следующего участника доплата — €25, дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€25
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Сибелес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Лариса
20 янв 2025
Мы приехали в солнечный Мадрид в тот день, когда погода резко изменилась… С утра заморосил дождь, и мы пришли на экскурсию не в лучшем настроении.
Но! Какой замечательный опыт мы получили!
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Погода, оказывается, совсем не так важна. Важно кто проводит экскурсию. Нам не повезло с погодой, но очень повезло с гидом, который за 2,5 часа познакомил нас с Мадридом, поднял нам настроение. Мы узнали куда пойти и что обязательно нужно попробовать и увидеть в Мадриде.
Для нас было важно, что экскурсия была только для нашей компании. И душой компании стал наш гид)
Спасибо огромное! Мы будем в Мадриде еще 2 дня и даже если будет лить проливной дождь, мы знаем, что это не испортит нашего Путешествия, потому как у нас уже есть План не только на эти 2 дня в Мадриде! Мы обязательно вернемся на «Личное свидание с Мадридом»!

Мы приехали в солнечный Мадрид в тот день, когда погода резко изменилась… С утра заморосил дождь, и мы пришли на экскурсию не в лучшем настроении.

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