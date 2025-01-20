Экскурсия предлагает два маршрута, каждый из которых открывает уникальные грани Мадрида. Красный маршрут проведет через авангардный район Чуэка с его бутиками и галереями, а также к площади Колумба. Синий маршрут начинается с бульвара Прадо и проходит через Литературный квартал и исторические площади. Это идеальная возможность увидеть, как Мадрид стал культурным центром, и получить советы по дальнейшему изучению города

за 1-5 человек или €25 за человека, если вас больше

от €125 за 1-5 человек или €25 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

У экскурсии два маршрута, «красный» и «синий», которые проходят в разных частях города. Оба маршрута начинаются в самом центре города, на площади Сибелес. Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

На прогулке по Красному маршруту вы посетите авангардный район Чуэка, где, как говорят сами мадридцы, есть всё: от элегантных бутиков и антикварных лавок до старинных таверн и галерей современного искусства. Вы увидите дворцы Маркизов Линарес и Лонгории, аристократический квартал и район галерей, рынок San Anton и самую большую площадь Мадрида — площадь Колумба.

Синий маршрут начинается с объекта ЮНЕСКО — бульвара Прадо, заложенного еще в 18 веке. Вы узнаете какие музеи входят в знаменитый Треугольник искусств. Мы прогуляемся по Литературному кварталу Мадрида 17 века и побываем на самых старых исторических площадях Мадрида. Наш маршрут закончится на площади у главного Храма Мадрида и Королевского дворца.

Атмосфера города и советы для путешественников

Каждый объект наших маршрутов познакомит вас с новым образом Мадрида, и только взглянув на них в совокупности вы получите представление об истинном духе и характере города. Живой, колоритный и увлекательный Мадрид ждёт вас на наших экскурсиях! Мы расскажем вам, что еще посмотреть самостоятельно, где лучше попробовать блюда испанской кухни, какие исторические окрестности Мадрида нужно посетить.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

Организационные детали