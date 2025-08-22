Экскурсия на стадион клуба «Реал Мадрид» предлагает уникальную возможность погрузиться в мир одного из самых успешных футбольных клубов мира.
5 причин купить эту экскурсию
- ⚽ Погружение в историю клуба
- 🏆 Уникальная коллекция трофеев
- 🎖️ Зал наград с Золотыми мячами
- 👥 Истории великих игроков
- 🔍 За кулисами легендарного стадиона
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Музей «Реал Мадрид»
- Зал наград
Описание экскурсии
Музей «Реал Мадрид» — коллекция трофеев и медалей клуба, включая кубки Лиги Чемпионов, которые стали символами побед и успеха. Вы узнаете, как клуб стал мировым брендом и какие великие игроки писали историю футбола.
Зал наград, в котором собраны уникальные призы, в том числе Золотые мячи, которые выигрывали футболисты клуба. Вы окунётесь в историю побед и поймёте, как были завоёваны титулы и какая команда стояла за этим успехом.
Вы узнаете:
- Какими были первые победы клуба и что они значили для испанского и мирового футбола
- Как организация клуба, тренировочные методы и философия игры помогают достичь великих результатов на протяжении десятилетий
- Как команда стала одной из самых успешных и уважаемых в мире футбола
- В чём секрет работы стадиона — от системы освещения до безопасности матчей
Также поговорим о самых ярких личностях, таких как Альфредо Ди Стефано, Зинедин Зидан, Криштиану Роналду и других, чьи достижения изменили ход футбольной истории.
Организационные детали
Отдельно оплачиваются входные билеты — €35 с чел. + для гида.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа на Стадион Сантьяго Бернабеу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Яков
22 авг 2025
Юля прекрасна: хорошо погружена в те подробности, которые не всякий болельщик-то знает; за команду болеет душой, а значит - и рассказ идет от самого сердца)
Лиана
22 авг 2025
Очень познавательно) Юлия отличный гид, во время экскурсии она рассказала не только про музей Мадридского Реала, но и познакомила нас с Мадридом в целом.
Irina
11 авг 2025
Спасибо за эту экскурсию! Мы ехали в Мадрид только ради того, чтобы посетить стадион Барнабеу и музей Реал Мадрида. Сын - фанат этого клуба! Это была просто замечательная экскурсия! Юлия
Марина
17 июл 2025
Очень понравилась экскурсия с Юлией! Интересно, динамично, время пролетело незаметно. Юля-настоящая энциклопедия! Искренне рекомендую!
Ольга
23 июн 2025
Замечательно провели время! Сын в восторге. Да и я была очень впечатлена стадионом! Большое спасибо Юлии!
Татьяна
18 июн 2025
Экскурсия очень интересная для любителей спорта: футбола и баскетбола, для людей способных оценить масштабность и удобство спортивного сооружения. Музей интерактивный - многое можно потрогать, большое количество фото и видеоматериалов. Надо быть готовым много передвигаться во время посещения музея (экскурсии).
Галина
8 июн 2025
Великолепный гид и замечательная экскурсия! Мы не фанаты футбола, хотелось узнать поближе эстетику и любовь футбольного клуба Реал Мадрид. И не ошиблись - Юлия провела настолько зажигательную и интересную экскурсию, что мы загорелись пойти на матч! Спасибо за знания, интересное и зажигательное изложение биографии клуба.
