Стадион клуба «Реал Мадрид»: за кулисами легенды

Эта экскурсия - шанс стать частью легенды. Узнайте, как строится стратегия победы и почувствуйте атмосферу, сопровождающую клуб десятилетиями
Экскурсия на стадион клуба «Реал Мадрид» предлагает уникальную возможность погрузиться в мир одного из самых успешных футбольных клубов мира.

Посетители смогут увидеть музей с коллекцией трофеев, включая кубки Лиги Чемпионов, и
зал наград с Золотыми мячами.

Узнайте о первых победах клуба, его организации и философии игры, а также о знаменитых игроках, таких как Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду. Это путешествие в историю, где каждый шаг пропитан духом побед

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • ⚽ Погружение в историю клуба
  • 🏆 Уникальная коллекция трофеев
  • 🎖️ Зал наград с Золотыми мячами
  • 👥 Истории великих игроков
  • 🔍 За кулисами легендарного стадиона
Стадион клуба «Реал Мадрид»: за кулисами легенды© Юлия
Стадион клуба «Реал Мадрид»: за кулисами легенды© Юлия
Стадион клуба «Реал Мадрид»: за кулисами легенды© Юлия
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Музей «Реал Мадрид»
  • Зал наград

Описание экскурсии

Музей «Реал Мадрид» — коллекция трофеев и медалей клуба, включая кубки Лиги Чемпионов, которые стали символами побед и успеха. Вы узнаете, как клуб стал мировым брендом и какие великие игроки писали историю футбола.

Зал наград, в котором собраны уникальные призы, в том числе Золотые мячи, которые выигрывали футболисты клуба. Вы окунётесь в историю побед и поймёте, как были завоёваны титулы и какая команда стояла за этим успехом.

Вы узнаете:

  • Какими были первые победы клуба и что они значили для испанского и мирового футбола
  • Как организация клуба, тренировочные методы и философия игры помогают достичь великих результатов на протяжении десятилетий
  • Как команда стала одной из самых успешных и уважаемых в мире футбола
  • В чём секрет работы стадиона — от системы освещения до безопасности матчей

Также поговорим о самых ярких личностях, таких как Альфредо Ди Стефано, Зинедин Зидан, Криштиану Роналду и других, чьи достижения изменили ход футбольной истории.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты — €35 с чел. + для гида.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа на Стадион Сантьяго Бернабеу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Яков
Яков
22 авг 2025
Юля прекрасна: хорошо погружена в те подробности, которые не всякий болельщик-то знает; за команду болеет душой, а значит - и рассказ идет от самого сердца)
Хороший знаток города с прекрасной речью
и приятным тембром, что очень важно для гида. Ну а преподавательские корни не дадут вам заснуть на экскурсии - Юля умеет увлечь деталями слушателя любого возраста.
Абсолютно позитивный и сильный духом человек - не сомневайтесь, вам точно понравится совместная прогулка, какой бы тематики она ни была, вы точно останетесь довольны

Лиана
Лиана
22 авг 2025
Очень познавательно) Юлия отличный гид, во время экскурсии она рассказала не только про музей Мадридского Реала, но и познакомила нас с Мадридом в целом.
Очень познавательно) Юлия отличный гид, во время экскурсии она рассказала не только про музей Мадридского Реала, но и познакомила нас с Мадридом в целом.
Irina
Irina
11 авг 2025
Спасибо за эту экскурсию! Мы ехали в Мадрид только ради того, чтобы посетить стадион Барнабеу и музей Реал Мадрида. Сын - фанат этого клуба! Это была просто замечательная экскурсия! Юлия
прекрасный рассказчик, мы узнали интересные факты об истории клуба. Ну, а само посещение музея не может не вызывать вау эффект, насколько внутри все сделано интересно, вовлекающие и интерактивно.
Полный восторг! Однозначно рекомендую!
Маленький совет родителям: будьте готовы раскошелиться, уйти оттуда без подарка для вашего ребенка просто не получится 😂🙈

Маленький совет родителям: будьте готовы раскошелиться, уйти оттуда без подарка для вашего ребенка просто не получится 😂🙈
М
Марина
17 июл 2025
Очень понравилась экскурсия с Юлией! Интересно, динамично, время пролетело незаметно. Юля-настоящая энциклопедия! Искренне рекомендую!
О
Ольга
23 июн 2025
Замечательно провели время! Сын в восторге. Да и я была очень впечатлена стадионом! Большое спасибо Юлии!
Т
Татьяна
18 июн 2025
Экскурсия очень интересная для любителей спорта: футбола и баскетбола, для людей способных оценить масштабность и удобство спортивного сооружения. Музей интерактивный - многое можно потрогать, большое количество фото и видеоматериалов. Надо быть готовым много передвигаться во время посещения музея (экскурсии).
Г
Галина
8 июн 2025
Великолепный гид и замечательная экскурсия! Мы не фанаты футбола, хотелось узнать поближе эстетику и любовь футбольного клуба Реал Мадрид. И не ошиблись - Юлия провела настолько зажигательную и интересную экскурсию, что мы загорелись пойти на матч! Спасибо за знания, интересное и зажигательное изложение биографии клуба.

Входит в следующие категории Мадрида

