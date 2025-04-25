Откройте для себя мифы и легенды Мадрида с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Мадриде на русском языке, цены от €85. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Святая инквизиция в Мадриде
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Святая инквизиция в Мадриде: История и тайны
Погрузитесь в историю святой инквизиции в Мадриде. Узнайте, как жили и действовали инквизиторы, и какие места связаны с их деятельностью
«Почему она стала центральным элементом чёрной легенды об Испании»
3 мая в 13:00
5 мая в 09:00
€85 за всё до 10 чел.
Стадион Реал Мадрид: за кулисами легенды
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Стадион Реал Мадрид: за кулисами легенды
Побывать там, где рождаются звёзды и пишется история футбола
«Эта экскурсия — шанс стать частью легенды одного из самых успешных футбольных клубов мира»
Сегодня в 11:00
Завтра в 17:00
€120 за всё до 7 чел.
Погружение в Мадрид
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Погружение в Мадрид
Туда, где сплетаются история и легенды, где жили короли и творили гении, где вкусная еда и ликёры
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
€150 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olena
    25 апреля 2025
    Святая инквизиция в Мадриде
    Нам понравилась экскурсия, очень информативно, много интересных фактов, развенчивающих мифы об ужасах испанской инквизиции. Рекомендуем!
  • Е
    Евгения
    5 января 2025
    Святая инквизиция в Мадриде
    Мне очень понравилось. Рекомендую)
  • Е
    Елена
    7 октября 2024
    Святая инквизиция в Мадриде
    Елена прекрасный гид: получили бесценные реальные исторические знания об Испанской инквизиции и прошлись по знаковым местам. Всё прошло очень динамично и здорово, спасибо большое Елена!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Святая инквизиция в Мадриде
  2. Стадион Реал Мадрид: за кулисами легенды
  3. Погружение в Мадрид
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Улица Гран Виа
  3. Королевский дворец
  4. Музей Прадо
  5. Собор Альмудена
  6. Парк ретиро
  7. Сады Сабатини
  8. Стадион Реал Мадрид
  9. Ворота Алкала
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в апреле 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 150. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Мадрида в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2025 году