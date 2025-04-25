Индивидуальная
до 10 чел.
Святая инквизиция в Мадриде: История и тайны
Погрузитесь в историю святой инквизиции в Мадриде. Узнайте, как жили и действовали инквизиторы, и какие места связаны с их деятельностью
«Почему она стала центральным элементом чёрной легенды об Испании»
3 мая в 13:00
5 мая в 09:00
€85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Стадион Реал Мадрид: за кулисами легенды
Побывать там, где рождаются звёзды и пишется история футбола
«Эта экскурсия — шанс стать частью легенды одного из самых успешных футбольных клубов мира»
Сегодня в 11:00
Завтра в 17:00
€120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Погружение в Мадрид
Туда, где сплетаются история и легенды, где жили короли и творили гении, где вкусная еда и ликёры
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
€150 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlena25 апреля 2025Нам понравилась экскурсия, очень информативно, много интересных фактов, развенчивающих мифы об ужасах испанской инквизиции. Рекомендуем!
- ЕЕвгения5 января 2025Мне очень понравилось. Рекомендую)
- ЕЕлена7 октября 2024Елена прекрасный гид: получили бесценные реальные исторические знания об Испанской инквизиции и прошлись по знаковым местам. Всё прошло очень динамично и здорово, спасибо большое Елена!
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Мадриду в апреле 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 150. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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