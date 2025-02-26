Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду
Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Мадриду на автомобиле
Проедьте по самым интересным районам Мадрида и узнайте историю города от античности до наших дней. Увидите площади, проспекты и бульвары столицы Испании
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 10:30
22 мар в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Мадридский хет-трик: королевский дворец, городская жизнь и футбольный стадион
Увидеть контрасты величественного королевского города и неистовой футбольной столицы
Начало: По договорённости
19 мар в 09:00
20 мар в 11:00
€480 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь26 февраля 2025Илья хороший гид и разказчик, ответит на любой вопрос - видно что любит свою работу, отношение доброе дружеское - всем рекомендую!!!
- ГГлафира4 февраля 2025Хорошая экскурсия, если зимой не хочется мерзнуть, Илья прокатит на машине)) Очень интересно и содержательно.
- ЮЮлия20 января 2025Це була дуже цікава екскурсія! Гід просто знахідка! Тому дуже рекомендую саме Элеонору, чудово та з користю провели час. Буду користуватись ще послугами. Дуже вдячна!!! 🥰
- ЕЕрмек8 января 2025Очень понравился гид Илья. Вовремя встретил, экскурсия на машине с панорамной крышей была отличной идеей! У нас было очень мало времени в Мадриде и мы успели все посмотреть и даже съездить в Толедо! Впечатлила эрудированность Ильи!
- ООльга18 ноября 2024Очень увлекательная экскурсия, Элеонора знает и любит история страны, интересно рассказывает, приветлива и заботлива, очень рекомендуем
- аанастасия7 ноября 2024У нас была замечательная экскурсия в Сеговию с Элеонорой. Элеонора продумала все, начиная с тайминга, покупки билетов, оргвопросов и заканчивая
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Стадион Реал Мадрид»
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