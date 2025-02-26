Экскурсии к стадиону Реал Мадрид

Найдено 3 экскурсии в категории «Стадион Реал Мадрид» в Мадриде на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Величественный Мадрид
На машине
4.5 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду
Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
На машине
3 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Мадриду на автомобиле
Проедьте по самым интересным районам Мадрида и узнайте историю города от античности до наших дней. Увидите площади, проспекты и бульвары столицы Испании
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 10:30
22 мар в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
Мадридский хет-трик: королевский дворец, городская жизнь и футбольный стадион
Пешая
6.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Мадридский хет-трик: королевский дворец, городская жизнь и футбольный стадион
Увидеть контрасты величественного королевского города и неистовой футбольной столицы
Начало: По договорённости
19 мар в 09:00
20 мар в 11:00
€480 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    26 февраля 2025
    Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
    Илья хороший гид и разказчик, ответит на любой вопрос - видно что любит свою работу, отношение доброе дружеское - всем рекомендую!!!
  • Г
    Глафира
    4 февраля 2025
    Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
    Хорошая экскурсия, если зимой не хочется мерзнуть, Илья прокатит на машине)) Очень интересно и содержательно.
  • Ю
    Юлия
    20 января 2025
    Величественный Мадрид
    Це була дуже цікава екскурсія! Гід просто знахідка! Тому дуже рекомендую саме Элеонору, чудово та з користю провели час. Буду користуватись ще послугами. Дуже вдячна!!! 🥰
    Це була дуже цікава екскурсія! Гід просто знахідка! Тому дуже рекомендую саме Элеонору, чудово та з користю провели часЦе була дуже цікава екскурсія! Гід просто знахідка! Тому дуже рекомендую саме Элеонору, чудово та з користю провели часЦе була дуже цікава екскурсія! Гід просто знахідка! Тому дуже рекомендую саме Элеонору, чудово та з користю провели часЦе була дуже цікава екскурсія! Гід просто знахідка! Тому дуже рекомендую саме Элеонору, чудово та з користю провели часЦе була дуже цікава екскурсія! Гід просто знахідка! Тому дуже рекомендую саме Элеонору, чудово та з користю провели час
  • Е
    Ермек
    8 января 2025
    Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
    Очень понравился гид Илья. Вовремя встретил, экскурсия на машине с панорамной крышей была отличной идеей! У нас было очень мало времени в Мадриде и мы успели все посмотреть и даже съездить в Толедо! Впечатлила эрудированность Ильи!
  • О
    Ольга
    18 ноября 2024
    Величественный Мадрид
    Очень увлекательная экскурсия, Элеонора знает и любит история страны, интересно рассказывает, приветлива и заботлива, очень рекомендуем
  • а
    анастасия
    7 ноября 2024
    Величественный Мадрид
    У нас была замечательная экскурсия в Сеговию с Элеонорой. Элеонора продумала все, начиная с тайминга, покупки билетов, оргвопросов и заканчивая
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    вкуснейшим обедом и кучей полезных рекомендаций по ресторанам и магазинам! Экскурсия была интересная, комфортная, с учетом подростка 13 лет, очень позитивная. Элеонора прекрасный рассказчик, она отлично чувствует настрой и умело доносит информацию. У нас наконец-то уложились в головах все короли и все события. Пожалела, что поздно состоялась наша экскурсия в Сеговию и мы не пригласили Элеонору и на другие экскурсии. Но в будущем исправим! Спасибо большое от всей семьи!

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Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Стадион Реал Мадрид»

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  5. Улица Гран Виа
  6. Королевский дворец
  7. Сады Сабатини
  8. Стадион Реал Мадрид
  9. Старый город
  10. Ворота Алкала
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в марте 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Стадион Реал Мадрид" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 480. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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