читать дальше

вкуснейшим обедом и кучей полезных рекомендаций по ресторанам и магазинам! Экскурсия была интересная, комфортная, с учетом подростка 13 лет, очень позитивная. Элеонора прекрасный рассказчик, она отлично чувствует настрой и умело доносит информацию. У нас наконец-то уложились в головах все короли и все события. Пожалела, что поздно состоялась наша экскурсия в Сеговию и мы не пригласили Элеонору и на другие экскурсии. Но в будущем исправим! Спасибо большое от всей семьи!