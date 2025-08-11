Индивидуальная
до 7 чел.
Стадион клуба «Реал Мадрид»
Эта экскурсия - шанс стать частью легенды. Узнайте, как строится стратегия победы и почувствуйте атмосферу, сопровождающую клуб десятилетиями
Начало: У входа на Стадион Сантьяго Бернабеу
«В чём секрет работы стадиона — от системы освещения до безопасности матчей»
Завтра в 09:00
19 сен в 13:00
€130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мадрид + Стадион Бернабеу Реал Мадрида. СОПРОВОЖДЕНИЕ (Стадион)
Начало: По договоренности
«В этой экскурсии совмещается прогулка по городу с посещением тура по Стадиону Бернабеу, футбольного клуба Реал Мадрид»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Мадридский хет-трик: дворец, жизнь и стадион
Откройте для себя сердце Мадрида: королевский дворец, живописные улицы и знаменитый стадион. Почувствуйте дух города в уникальной экскурсии
Начало: По договорённости
«Попасть на легендарный стадион «Сантьяго Бернабеу» — это мечта любого футбольного фаната»
28 сен в 08:00
1 окт в 08:00
€480 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina11 августа 2025Спасибо за эту экскурсию! Мы ехали в Мадрид только ради того, чтобы посетить стадион Барнабеу и музей Реал Мадрида. Сын
- ММарина17 июля 2025Очень понравилась экскурсия с Юлией! Интересно, динамично, время пролетело незаметно. Юля-настоящая энциклопедия! Искренне рекомендую!
- ООльга23 июня 2025Замечательно провели время! Сын в восторге. Да и я была очень впечатлена стадионом! Большое спасибо Юлии!
- ТТатьяна18 июня 2025Экскурсия очень интересная для любителей спорта: футбола и баскетбола, для людей способных оценить масштабность и удобство спортивного сооружения. Музей интерактивный - многое можно потрогать, большое количество фото и видеоматериалов. Надо быть готовым много передвигаться во время посещения музея (экскурсии).
- ГГалина7 июня 2025Великолепный гид и замечательная экскурсия! Мы не фанаты футбола, хотелось узнать поближе эстетику и любовь футбольного клуба Реал Мадрид. И
