Стадионы и арены – экскурсии в Мадриде

Найдено 3 экскурсии в категории «Стадионы и арены» в Мадриде на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Стадион клуба «Реал Мадрид»: за кулисами легенды
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Стадион клуба «Реал Мадрид»
Эта экскурсия - шанс стать частью легенды. Узнайте, как строится стратегия победы и почувствуйте атмосферу, сопровождающую клуб десятилетиями
Начало: У входа на Стадион Сантьяго Бернабеу
«В чём секрет работы стадиона — от системы освещения до безопасности матчей»
Завтра в 09:00
19 сен в 13:00
€130 за всё до 7 чел.
Мадрид + Стадион Бернабеу Реал Мадрида. СОПРОВОЖДЕНИЕ (Стадион)
Пешая
На автобусе
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Мадрид + Стадион Бернабеу Реал Мадрида. СОПРОВОЖДЕНИЕ (Стадион)
Начало: По договоренности
«В этой экскурсии совмещается прогулка по городу с посещением тура по Стадиону Бернабеу, футбольного клуба Реал Мадрид»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Мадридский хет-трик: королевский дворец, городская жизнь и футбольный стадион
Пешая
6.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Мадридский хет-трик: дворец, жизнь и стадион
Откройте для себя сердце Мадрида: королевский дворец, живописные улицы и знаменитый стадион. Почувствуйте дух города в уникальной экскурсии
Начало: По договорённости
«Попасть на легендарный стадион «Сантьяго Бернабеу» — это мечта любого футбольного фаната»
28 сен в 08:00
1 окт в 08:00
€480 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    11 августа 2025
    Стадион клуба «Реал Мадрид»: за кулисами легенды
    Спасибо за эту экскурсию! Мы ехали в Мадрид только ради того, чтобы посетить стадион Барнабеу и музей Реал Мадрида. Сын
    читать дальше

    - фанат этого клуба! Это была просто замечательная экскурсия! Юлия прекрасный рассказчик, мы узнали интересные факты об истории клуба. Ну, а само посещение музея не может не вызывать вау эффект, насколько внутри все сделано интересно, вовлекающие и интерактивно.
    Полный восторг! Однозначно рекомендую!
    Маленький совет родителям: будьте готовы раскошелиться, уйти оттуда без подарка для вашего ребенка просто не получится 😂🙈

  • М
    Марина
    17 июля 2025
    Стадион клуба «Реал Мадрид»: за кулисами легенды
    Очень понравилась экскурсия с Юлией! Интересно, динамично, время пролетело незаметно. Юля-настоящая энциклопедия! Искренне рекомендую!
  • О
    Ольга
    23 июня 2025
    Стадион клуба «Реал Мадрид»: за кулисами легенды
    Замечательно провели время! Сын в восторге. Да и я была очень впечатлена стадионом! Большое спасибо Юлии!
  • Т
    Татьяна
    18 июня 2025
    Стадион клуба «Реал Мадрид»: за кулисами легенды
    Экскурсия очень интересная для любителей спорта: футбола и баскетбола, для людей способных оценить масштабность и удобство спортивного сооружения. Музей интерактивный - многое можно потрогать, большое количество фото и видеоматериалов. Надо быть готовым много передвигаться во время посещения музея (экскурсии).
  • Г
    Галина
    7 июня 2025
    Стадион клуба «Реал Мадрид»: за кулисами легенды
    Великолепный гид и замечательная экскурсия! Мы не фанаты футбола, хотелось узнать поближе эстетику и любовь футбольного клуба Реал Мадрид. И
    читать дальше

    не ошиблись - Юлия провела настолько зажигательную и интересную экскурсию, что мы загорелись пойти на матч! Спасибо за знания, интересное и зажигательное изложение биографии клуба.

