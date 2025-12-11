Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Малаге с дегустацией вина
Познакомьтесь с Малагой, её историей и культурой. Прогуляйтесь по главным достопримечательностям, узнайте городские байки и попробуйте традиционное вино
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
Завтра в 13:30
13 дек в 13:30
€92 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Белые деревушки Андалусии: Фрихилиана, пещера Нерхи и Балкон Европы
Погрузитесь в атмосферу Андалусии, посетив белые деревушки, пещеру Нерхи и «Балкон Европы»
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
€267 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Малага, Ронда и Коста дель Соль - с испанистом
Углубиться в историю Андалусии и познакомиться с современной Испанией
Начало: В месте вашего проживания или в аэропорту
Завтра в 14:00
13 дек в 10:00
€428
€450 за всё до 4 чел.
Сколько стоит экскурсия по Малаге в декабре 2025
