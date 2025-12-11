Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Малаге

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Малаге на русском языке, цены от €92, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Пешая
2 часа
117 отзывов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Малаге с дегустацией вина
Познакомьтесь с Малагой, её историей и культурой. Прогуляйтесь по главным достопримечательностям, узнайте городские байки и попробуйте традиционное вино
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
Завтра в 13:30
13 дек в 13:30
€92 за всё до 30 чел.
Белые деревушки Андалусии
На машине
4.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Белые деревушки Андалусии: Фрихилиана, пещера Нерхи и Балкон Европы
Погрузитесь в атмосферу Андалусии, посетив белые деревушки, пещеру Нерхи и «Балкон Европы»
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
€267 за всё до 6 чел.
Малага, Ронда и Коста дель Соль - с испанистом
На машине
10 часов
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Малага, Ронда и Коста дель Соль - с испанистом
Углубиться в историю Андалусии и познакомиться с современной Испанией
Начало: В месте вашего проживания или в аэропорту
Завтра в 14:00
13 дек в 10:00
€428€450 за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Малаге в декабре 2025
Сейчас в Малаге в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 92 до 428 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
