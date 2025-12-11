Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Малаге на русском языке, цены от €92, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 117 отзывов Индивидуальная Обзорная экскурсия по Малаге с дегустацией вина Познакомьтесь с Малагой, её историей и культурой. Прогуляйтесь по главным достопримечательностям, узнайте городские байки и попробуйте традиционное вино Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ... €92 за всё до 30 чел. На машине 4.5 часа 39 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Белые деревушки Андалусии: Фрихилиана, пещера Нерхи и Балкон Европы Погрузитесь в атмосферу Андалусии, посетив белые деревушки, пещеру Нерхи и «Балкон Европы» €267 за всё до 6 чел. На машине 10 часов 5% 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Малага, Ронда и Коста дель Соль - с испанистом Углубиться в историю Андалусии и познакомиться с современной Испанией Начало: В месте вашего проживания или в аэропорту €428 €450 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Малаги

