Коста-дель-Соль очень разная, и хочу показать вам её со всех сторон: с историей и традициями, кухней и магазинами, жизнью людей и бытовыми мелочами.
В Марбелье, Пуэрто Банусе, Сан-Педро-де-Алькантаре и Эстепоне я расскажу о дорогих резиденциях и непростой испанской реальности — просто и без прикрас.
Описание экскурсии
Прокатимся на машине по четырем городам элитного побережья — побываем в Марбелье, Пуэрто Банусе, Сан-Педро-де-Алькантара и Эстепон.
Посетим две или три марины, погуляем по живописным набережным и старинным улочкам.
Вы узнаете, почему именно здесь самая дорогая недвижимость в стране, кто тут живёт и почему эти места называют дачей европейской аристократии.
Услышите о традициях этой местности, проблемах, окупасах и непростой жизни в Испании.
Примерный тайминг
10:00 — выезд из вашего отеля
11:00 — Марбелья
12:30 — Пуэрто Банус
14:00 — Сан-Педро-де-Алькантара
16:00 — прокатимся по негородским пляжам, посмотрим частные резиденции, по желанию можно искупаться
17:00 — Эстепона
18:30 — возвращение в ваш отель
Организационные детали
- Встречу вас у вашего отеля в Малаге или любом месте южного побережья от Малаги до Эстепоны
- Едем на Toyota CHR, детские кресла по запросу
- По желанию сделаем паузу на обед — еда оплачивается дополнительно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гала — ваш гид в Малаге
Я изучала Испанию, её культуру, историю и архитектуру с 17 лет. Многие годы преподавала в университете испанский язык и культуру. Написала несколько учебников и много научных статей об этой стране. С
