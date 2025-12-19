Коста-дель-Соль очень разная, и хочу показать вам её со всех сторон: с историей и традициями, кухней и магазинами, жизнью людей и бытовыми мелочами. В Марбелье, Пуэрто Банусе, Сан-Педро-де-Алькантаре и Эстепоне я расскажу о дорогих резиденциях и непростой испанской реальности — просто и без прикрас.

Прокатимся на машине по четырем городам элитного побережья — побываем в Марбелье, Пуэрто Банусе, Сан-Педро-де-Алькантара и Эстепон.

Посетим две или три марины, погуляем по живописным набережным и старинным улочкам.

Вы узнаете, почему именно здесь самая дорогая недвижимость в стране, кто тут живёт и почему эти места называют дачей европейской аристократии.

Услышите о традициях этой местности, проблемах, окупасах и непростой жизни в Испании.

Примерный тайминг

10:00 — выезд из вашего отеля

11:00 — Марбелья

12:30 — Пуэрто Банус

14:00 — Сан-Педро-де-Алькантара

16:00 — прокатимся по негородским пляжам, посмотрим частные резиденции, по желанию можно искупаться

17:00 — Эстепона

18:30 — возвращение в ваш отель

