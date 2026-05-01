Мои заказы

Истории Малаги с вином и тапас

Попробовать местные вкусы и послушать о городе
Вас ждёт прогулка по историческому центру Малаги с остановками в традиционных барах и бодегах. По пути поговорим о городе и его повседневной жизни.

Продегустируем типичные для этой местности вина и простые тапас, разберёмся, как они связаны с климатом, портом и историей города. И попробуем понять Малагу через вкус.
Истории Малаги с вином и тапас
Истории Малаги с вином и тапас
Истории Малаги с вином и тапас

Описание экскурсии

Пирамида из стекла — точка встречи. Отсюда начинается разговор о древней Малаге, римском прошлом города и роли порта в формировании местной гастрономии.

Римский театр (снаружи) — одно из самых древних сооружений города. Здесь вы узнаете, как римляне привезли на эти земли вино и культуру публичных пространств.

Алькасаба (снаружи) — мавританская крепость на холме. Я расскажу, как арабский период повлиял на сельское хозяйство, специи и вкусы Андалусии.

Кафедральный собор Малаги (снаружи) — символ христианской Малаги и эпохи Реконкисты. Поговорим о торговле вином и о том, почему город получил прозвище «La Manquita».

Calle Larios — главная пешеходная улица города. Здесь вы увидите воочию, как Малага перешла от портового города к современной торговой столице побережья.

Bar Casa Antigua de Guardia — историческая бодега 1840 года. Мы попробуем традиционные малазийские вина прямо из бочек и разберёмся, чем они отличаются от привычных столовых вин.

Casa Mira — классическое мороженое Малаги. Завершим прогулку сладким акцентом и продегустируем традиционные вкусы.

Организационные детали

  • В стоимость включены 3 бокала вина или другого алкоголя на человека, а также 3 разных тапаса или дегустационных закуски. Дополнительные заказы оплачиваются вами отдельно
  • Экскурсия предназначена для совершеннолетних путешественников

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Стеклянной пирамиды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Малаге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я — художник и визуальный рассказчик. Я рисую в пути — в городе и на природе. Мои скетчи сохраняют мгновения, которые хочется оставить с собой: свет на фасадах, дуновение ветра
читать дальшеуменьшить

в переулках, дыхание дня. Рисую с раннего детства, изучал архитектуру, а позже получил образование в области искусства и маркетинга. Мои скетч-прогулки — это приглашение замедлиться, увидеть, почувствовать — и унести с собой нарисованную от руки открытку момента. Каждый рисунок — это карта присутствия и эмоции.

Входит в следующие категории Малаги

Похожие экскурсии на «Истории Малаги с вином и тапас»

Пешком по Старой Малаге
Пешая
2.5 часа
92 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешком по Старой Малаге
Прогулка по историческому центру Малаги, где вы увидите главные достопримечательности, узнаете секреты города и попробуете традиционные блюда
Начало: Plaza de la Marina
Завтра в 09:00
1 июн в 09:00
€95 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Пешая
3 часа
124 отзыва
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Познакомьтесь с Малагой, её историей и культурой. Прогуляйтесь по главным достопримечательностям, узнайте городские байки и попробуйте традиционное вино
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€160 за всё до 30 чел.
Малага римская, мавританская, католическая
Пешая
3.5 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Малага римская, мавританская, католическая
Погружение в историю Малаги: финикийская стена, руины Римского театра, дом Пикассо и крепость Алькасаба. Завершите день на рынке с испанскими деликатесами
Начало: В порту Малаги
5 июн в 09:30
6 июн в 09:30
€199 за всё до 6 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль
Пешая
4.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль
Увидеть город во всех подробностях, посетить старинную бодегу и крепости арабского периода
Начало: На площади Plaza de la Marina
1 июн в 09:00
4 июн в 09:00
€120 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Малаге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Малаге
от €109 за человека