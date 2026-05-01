Вас ждёт прогулка по историческому центру Малаги с остановками в традиционных барах и бодегах. По пути поговорим о городе и его повседневной жизни. Продегустируем типичные для этой местности вина и простые тапас, разберёмся, как они связаны с климатом, портом и историей города. И попробуем понять Малагу через вкус.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

от €109 за человека

Пирамида из стекла — точка встречи. Отсюда начинается разговор о древней Малаге, римском прошлом города и роли порта в формировании местной гастрономии.

Римский театр (снаружи) — одно из самых древних сооружений города. Здесь вы узнаете, как римляне привезли на эти земли вино и культуру публичных пространств.

Алькасаба (снаружи) — мавританская крепость на холме. Я расскажу, как арабский период повлиял на сельское хозяйство, специи и вкусы Андалусии.

Кафедральный собор Малаги (снаружи) — символ христианской Малаги и эпохи Реконкисты. Поговорим о торговле вином и о том, почему город получил прозвище «La Manquita».

Calle Larios — главная пешеходная улица города. Здесь вы увидите воочию, как Малага перешла от портового города к современной торговой столице побережья.

Bar Casa Antigua de Guardia — историческая бодега 1840 года. Мы попробуем традиционные малазийские вина прямо из бочек и разберёмся, чем они отличаются от привычных столовых вин.

Casa Mira — классическое мороженое Малаги. Завершим прогулку сладким акцентом и продегустируем традиционные вкусы.

