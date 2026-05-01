Вас ждёт прогулка по историческому центру Малаги с остановками в традиционных барах и бодегах. По пути поговорим о городе и его повседневной жизни.
Продегустируем типичные для этой местности вина и простые тапас, разберёмся, как они связаны с климатом, портом и историей города. И попробуем понять Малагу через вкус.
Описание экскурсии
Пирамида из стекла — точка встречи. Отсюда начинается разговор о древней Малаге, римском прошлом города и роли порта в формировании местной гастрономии.
Римский театр (снаружи) — одно из самых древних сооружений города. Здесь вы узнаете, как римляне привезли на эти земли вино и культуру публичных пространств.
Алькасаба (снаружи) — мавританская крепость на холме. Я расскажу, как арабский период повлиял на сельское хозяйство, специи и вкусы Андалусии.
Кафедральный собор Малаги (снаружи) — символ христианской Малаги и эпохи Реконкисты. Поговорим о торговле вином и о том, почему город получил прозвище «La Manquita».
Calle Larios — главная пешеходная улица города. Здесь вы увидите воочию, как Малага перешла от портового города к современной торговой столице побережья.
Bar Casa Antigua de Guardia — историческая бодега 1840 года. Мы попробуем традиционные малазийские вина прямо из бочек и разберёмся, чем они отличаются от привычных столовых вин.
Casa Mira — классическое мороженое Малаги. Завершим прогулку сладким акцентом и продегустируем традиционные вкусы.
Организационные детали
В стоимость включены 3 бокала вина или другого алкоголя на человека, а также 3 разных тапаса или дегустационных закуски. Дополнительные заказы оплачиваются вами отдельно
Экскурсия предназначена для совершеннолетних путешественников
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Стеклянной пирамиды
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Евгений — ваш гид в Малаге
Я — художник и визуальный рассказчик. Я рисую в пути — в городе и на природе. Мои скетчи сохраняют мгновения, которые хочется оставить с собой: свет на фасадах, дуновение ветра читать дальшеуменьшить
в переулках, дыхание дня.
Рисую с раннего детства, изучал архитектуру, а позже получил образование в области искусства и маркетинга.
Мои скетч-прогулки — это приглашение замедлиться, увидеть, почувствовать — и унести с собой нарисованную от руки открытку момента. Каждый рисунок — это карта присутствия и эмоции.
