Индивидуальная
до 4 чел.
Пешком по Старой Малаге: индивидуальная экскурсия по центру города
Прогулка по историческому центру Малаги, где вы увидите главные достопримечательности, узнаете секреты города и попробуете традиционные блюда
Начало: Plaza de la Marina
Завтра в 09:00
11 окт в 09:30
€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторический центр Малаги: прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Малаги, прогуливаясь по её историческим улицам и площадям. Откройте для себя места, связанные с Пикассо, и насладитесь местным вином
Начало: Пласа де ла Марина, возле колонн у въезда в порт
Завтра в 14:00
13 окт в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Малага для взрослых и детей
Погрузитесь в историю одного из древнейших городов Европы. Взрослые и дети узнают много нового, участвуя в интерактивных заданиях
Начало: На проспекте Аламеда-Принсипаль
11 окт в 15:30
12 окт в 15:30
€95 за всё до 5 чел.
Сколько стоит экскурсия по Малаге в октябре 2025
Сейчас в Малаге в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 135. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
