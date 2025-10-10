Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Малаге на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 81 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Пешком по Старой Малаге: индивидуальная экскурсия по центру города Прогулка по историческому центру Малаги, где вы увидите главные достопримечательности, узнаете секреты города и попробуете традиционные блюда Начало: Plaza de la Marina €95 за всё до 4 чел. Пешая 5 часов 46 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Исторический центр Малаги: прогулка по главным достопримечательностям Погрузитесь в атмосферу Малаги, прогуливаясь по её историческим улицам и площадям. Откройте для себя места, связанные с Пикассо, и насладитесь местным вином Начало: Пласа де ла Марина, возле колонн у въезда в порт €135 за всё до 3 чел. Пешая 1.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Малага для взрослых и детей Погрузитесь в историю одного из древнейших городов Европы. Взрослые и дети узнают много нового, участвуя в интерактивных заданиях Начало: На проспекте Аламеда-Принсипаль €95 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Малаги

