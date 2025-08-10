Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Малаге
Меня зовут Мария, с 2019 года я провожу экскурсии для детей и взрослых. Моя главная задача — показать вам город с его лучшей стороны и рассказать самые интересные и проверенные факты, которые вы обязательно запомните.
Т
Татьяна
10 авг 2025
Спасибо! Прекрасная небольшая экскурсия для начинающих)))
Л
Людмила
13 мая 2025
Мария супер гид!!! Очень интересный рассказ о Малаге, дополненный фотографиями. Прогулка была насыщенной, но не перегруженной. У меня остались очень приятные ощущения, так как по Малаге сначала гуляла самостоятельно, но было стойкое ощущение нехватки информации о достопримечательностях, Мария ликвидировала это ощущение. Спасибо!!!
Элла
6 апр 2025
Мария-замечательный гид, экскурсия прошла на одном дыхании! Узнала много нового и интересного о Малаге, хотя уже не первый раз здесь! Спасибо!