Малага для взрослых и детей

Погрузитесь в историю одного из древнейших городов Европы. Взрослые и дети узнают много нового, участвуя в интерактивных заданиях
Малага - это город, который впечатляет своей историей и архитектурой.

Групповая экскурсия предлагает вам возможность увидеть Кафедральный собор, подняться на смотровую площадку горы Хибральфаро и узнать о жизни Пикассо на площади Мерсед.

Не упустите шанс прикоснуться к остаткам крепостной стены и насладиться барочной архитектурой Епископского дворца. Дети смогут активно участвовать в процессе, выполняя увлекательные задания
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Интерактивные задания для детей
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🎨 Место рождения Пикассо
  • 🌄 Панорамные виды с горы Хибральфаро
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 15:30

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Смотровая площадка на горе Хибральфаро
  • Площадь Мерсед
  • Римский театр
  • Епископский дворец
  • Памятник Гансу Христиану Андерсену
  • Остатки крепостной стены

Описание экскурсии

Кафедральный собор. Я расскажу, на месте какого сооружения его построили и почему сделать смогли только одну башню из двух.

Смотровая площадка на горе Хибральфаро. Вы услышите три версии перевода названия горы и узнаете, откуда местные правители смотрели, не идёт ли кто завоёвывать их город.

Площадь Мерсед с домом, где родился Пикассо. Когда-то здесь была граница Малаги, пасся скот на полях и бегал голышом будущий основоположник кубизма.

Римский театр. Его нашли случайно — буквально раскопали. Я расскажу, какие спектакли в нём ставили и как следовало вести себя зрителям, а ещё покажу фото театральных масок из прошлого.

Епископский дворец. Вы полюбуетесь барочной архитектурой и узнаете, почему дворец трижды перестраивали.

Памятник Гансу Христиану Андерсену. Сказочник объездил всю Испанию и написал серию очерков о своём путешествии. Он отметил, что Малага — лучшее место, где ему доводилось бывать.

Остатки крепостной стены. Я отведу вас на подземную парковку, где вы прикоснётесь к доставшейся нам от финикийцев и римлян стене.

Чтобы детям было интереснее, я подготовила для них задания — им предстоит выложить узор из фасоли, спроектировать дом, сделать колонны и многое другое.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет.

Мария
Мария — ваш гид в Малаге
Меня зовут Мария, с 2019 года я провожу экскурсии для детей и взрослых. Моя главная задача — показать вам город с его лучшей стороны и рассказать самые интересные и проверенные факты, которые вы обязательно запомните.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
5
3
4
3
2
1
Т
Татьяна
10 авг 2025
Спасибо! Прекрасная небольшая экскурсия для начинающих)))
Л
Людмила
13 мая 2025
Мария супер гид!!! Очень интересный рассказ о Малаге, дополненный фотографиями. Прогулка была насыщенной, но не перегруженной. У меня остались очень приятные ощущения, так как по Малаге сначала гуляла самостоятельно, но было стойкое ощущение нехватки информации о достопримечательностях, Мария ликвидировала это ощущение. Спасибо!!!
Элла
Элла
6 апр 2025
Мария-замечательный гид, экскурсия прошла на одном дыхании! Узнала много нового и интересного о Малаге, хотя уже не первый раз здесь! Спасибо!

Входит в следующие категории Малаги

