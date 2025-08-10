Малага - это город, который впечатляет своей историей и архитектурой. Групповая экскурсия предлагает вам возможность увидеть Кафедральный собор, подняться на смотровую площадку горы Хибральфаро и узнать о жизни Пикассо на площади Мерсед. Не упустите шанс прикоснуться к остаткам крепостной стены и насладиться барочной архитектурой Епископского дворца. Дети смогут активно участвовать в процессе, выполняя увлекательные задания

Описание экскурсии

Кафедральный собор. Я расскажу, на месте какого сооружения его построили и почему сделать смогли только одну башню из двух.

Смотровая площадка на горе Хибральфаро. Вы услышите три версии перевода названия горы и узнаете, откуда местные правители смотрели, не идёт ли кто завоёвывать их город.

Площадь Мерсед с домом, где родился Пикассо. Когда-то здесь была граница Малаги, пасся скот на полях и бегал голышом будущий основоположник кубизма.

Римский театр. Его нашли случайно — буквально раскопали. Я расскажу, какие спектакли в нём ставили и как следовало вести себя зрителям, а ещё покажу фото театральных масок из прошлого.

Епископский дворец. Вы полюбуетесь барочной архитектурой и узнаете, почему дворец трижды перестраивали.

Памятник Гансу Христиану Андерсену. Сказочник объездил всю Испанию и написал серию очерков о своём путешествии. Он отметил, что Малага — лучшее место, где ему доводилось бывать.

Остатки крепостной стены. Я отведу вас на подземную парковку, где вы прикоснётесь к доставшейся нам от финикийцев и римлян стене.

Чтобы детям было интереснее, я подготовила для них задания — им предстоит выложить узор из фасоли, спроектировать дом, сделать колонны и многое другое.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет.