T Tatjana Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина читать дальше группе. Мы посетили самые интересные места и везде Эльмира рассказывала увлекательно, слушать её было одно удовольствие.

Отдельно хочется отметить её прекрасное чувство юмора, которое создавало лёгкую и позитивную атмосферу на протяжении всей экскурсии. С удовольствием отправимся в путешествие с Эльмирой ещё раз.

Татьяна Хочу выразить огромную благодарность нашему замечательному экскурсоводу Эльмире! Экскурсия получилась насыщенной и интересной благодаря её профессионализму и внимательному отношению к

Д Дмитрий Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Добрый день, экскурсия понравилось, очень душевная и интересная экскурсия

Д Дмитрий Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина читать дальше и избито, а наша экскурсия, напротив, была максимально далека от любых ярлыков и клише. Вместо бездушной лекции по истории вы получаете живой и искренний рассказ о том, чем живет этот замечательный город. Гигантское спасибо Эльмире за этот опыт! И отдельное – за локальные рекомендации: тапасов лучше мы не ели за те полтора года, что сами живем в Испании 😅 Долго пытался подобрать подходящее слово, чтобы описать нашу прогулку, но так и не смог – любой эпитет звучит слишком заезжено

Ф Феликс Малага - сердце Коста-дель-Соль Геннадий, наш гид по Малаге, нам очень понравился, т. к. его рассказ был очень интересный, подробный и содержательный. Во время экскурсии, мы узнали много нового, интересного и увлекательного. Гид нам очень понравился!!!

Н Назиля Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина читать дальше Город с очень интересной историей, чистый, уютный. Эльмира в неспешном ритме смогла показать нам самые интересные места, посоветовала какие места еще стоит посмотреть самостоятельно. Ну и посещение «наливайки» не оставило нас равнодушными. День удался. Знакомство с Малагой произошло в компании с Эльмирой. Эльмира - прекрасный гид, тонко чувствующий настроение и с великолепным чувством юмора.

и ирина Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина читать дальше дополнительно час включая музей Пикассо. Это было полезно, сами бы не разобрались. Остановка на винную дегустацию очень кстати. Спасибо Эльмире за прекрасную экскурсию! Очень рекомендуем. Экскурсия прошла на одном дыхании, материал был подан интересным и не скучным, отличное чувство юмора Эльмиры вносило легкость. Мы брали

К Карина Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина



Sehr interessant, informativ und dabei überhaupt nicht anstrengend – die Zeit verging wie im Flug.

Elmira читать дальше erzählt mit so viel Herz und Begeisterung, dass man ihr stundenlang zuhören könnte.



Wir haben viel Neues erfahren und die Stadt aus einer ganz anderen Perspektive gesehen.



Absolut empfehlenswert – danke für diese tolle Erfahrung! Die Führung mit Elmira war wunderbar!Sehr interessant, informativ und dabei überhaupt nicht anstrengend – die Zeit verging wie im Flug.Elmira

Ю Юлия Малага - сердце Коста-дель-Соль Экскурсия по Малаге была просто супер! Геннадий — настоящий профессионал и очень приятный человек. Рассказывал интересно, с юмором и любовью к городу и стране. Узнали кучу любопытных фактов. Благодаря ему мы прониклись атмосферой Малаги.

Спасибо за отличное настроение и вдохновение!

L Liudmila Малага - сердце Коста-дель-Соль Отличная экскурсия. Рекомендую. Гид отвечает на все вопросы, даже если они кажутся детскими:)

День экскурсии был забронирован, но позже мы попросили перенести её на другой свободный день. Гид помог решить этот вопрос.

Е Елена Малага - сердце Коста-дель-Соль Экскурсия понравилась, время пролетело незаметно, т. к. было очень интересно и информативно, спасибо большое Геннадию

И Ирина Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Экскурсия по Малаге с Эльмирой прошла интересно и весело. Рекоммендую Эльмиру как знающего гида и прекрасного, остроумного собеседника. Готовую вам всегда помочь. Очень ответственную и пунктуальную.

В Василий Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Благодарим Эльмиру за интересную экскурсию, приятное общение, умение заинтересовать, подать исторический материал легко! И за прекрасное чувство юмора!

Г Гульнара Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина читать дальше вылазки. Дегустация вина пришлась очень кстати. 🍷🍷Даже после нашей встречи нам пришлось обратиться к Эльмире за помощью и она оперативно откликнулась. За что отдельное спасибо. Мы вас не забудем - восхитительная Малага и чудесная Эльмира. Спасибо Эльмире за знакомство с Малагой. Это было легко, приятно и интересно. Не просто прогулка, а наводка на следующие самостоятельные

И Игорь Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Два с лишним часа пролетели незаметно. Интересно было и детям и взрослым. Все положительные отзывы актуальные, - ни убавить, ни прибавить. Однозначно, рекомендуем экскурсию с Эльмирой и желаем ей удачи и хороших экскурсантов 😀

М Макаренко Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Приятная дама во всех отношениях! Побродили хорошо, не совершали туристический подвиг, что приятно. Было время на фотки. Человек приятный, это прекрасно.

Е Евгений Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина читать дальше ориентируется, обильно приправляя основную нить повествания по маршруту бытовыми подробностями и городскими легендами. Такая манера очень оживляет экскурсию и делает из этого мероприятия познавательно-развекательную историю. Два часа пешком по жаркой Малаги пролетели незаметно. Отличная прогулка по самому сердцу Малаги с интересным собеседником. Эльмира довольно-таки долго живёт в этом городе и свободно в нем

О Ольга Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина читать дальше о которых в сми не прочитаешь. Очень душевно! В дополнение - рекомендации по маршруту в регионе, которыми мы воспользовались и были очень довольны. Идеальная прогулка с экскурсоводом для первого дня в Андалусии - легко, весело, с фактами и наблюдениями о жизни в стране,

О Ольга Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Хорошая уравновешенная экскурсия, где все сбаланбировано и информация о городе и его истории и житейская информация и юмор. Не перегружено историческим фактами или какими-то деталями из жизни знаменитостей, все легко, доступно, весело.

Время пролетело незаметно, ещё и список рекомендаций получили.

A Anna Малага - сердце Коста-дель-Соль читать дальше по городу, где мы познакомились и со старой и с современной Малагой, заглянули в винные погреба, прошлись по улице, где играл маленький Пикассо, посетили две интересные крепости, откуда открываются очаровательные виды, и еще много-много интересного! Геннадий не прерывал свой рассказ ни на минуту, удивляя все новыми фактами и историями, слушать его было одно удовольствие! Очень понравился маршрут экскурсии, время пролетело незаметно, и нам действительно удалось увидеть город Малага во всей красе. Спасибо большое! Сегодня побывали на удивительно увлекательной экскурсии по Малаге, оставившей впечатления, которыми хочется поделиться! Геннадий провел для нас многочасовую индивидуальную прогулку