55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии по историческому центру Малаги вы увидите главные достопримечательности города и познакомитесь с его историей, культурой и кулинарными традициями.Узнаете, почему жителей города называют "бокеронами", где рисовал свои первые картины

Пабло Пикассо и куда идти за самыми вкусными "чуррос" и "тапас". Старинные кофейни, шумный рынок, площадь с голубями: Малага - это город деталей, которые вы научитесь замечать и понимать. После прогулки вы сможете с уверенностью сказать, что знаете настоящую Малагу

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Описание экскурсии

Архитектурные памятники

Вы увидите главные достопримечательности Малаги, которые поведают нам о разных эпохах и культурах: недавно раскопанный римский амфитеатр, Епископский дворец и необычный Кафедральный собор – символ города, который строился более 200 лет и зовется местными жителями «одноручка».

Прогулка по уютным улочкам

Я проведу вас по живописным улицам исторического центра и расскажу истории и секреты, которые за ними скрываются. Пройдёмся по местам Пабло Пикассо и побываем на площади, где художник создавал свои первые работы. Завернем на неприметную улочку, где когда-то читал стихи Федерико Гарсия Лорка. Я подскажу вам нетуристические места, куда жители Малаги ходят посмотреть, как танцуют фламенко, и еще многое другое.

Гастрономические открытия

Заглянем на центральный рынок – один из самых красивых в Испании, где вы узнаете о традиционных блюдах и рецептах Малаги. Я покажу вам интересные заведения, которые стоит посетить в городе. Зайдём в одно из лучших кафе города, попрактикуемся в испанском языке и выпьем по чашке кофе. Только в Малаге существует девять вариантов приготовления кофе, и я расскажу вам о каждом из них. А также о том, как правильно заказывать кофе и о кулинарных символах Малаги.

Интересные факты

За время прогулки вы узнаете:

о случайных археологических находках, изменивших город и его историю;

какой продукт римляне считали «пятым вкусом»;

к каким хотростям прибегали мусульмане, чтобы избежать наказания за употребление вина;

какие сорта винограда выращивают в Малаге и в чём их особенности;

как восточная культура повлияла на культуру и традиции Андалусии;

кто такой Генерал Торрихос, и почему его считают последним романтиком;

почему у Пабло Пикассо была только одна «жена» — живопись;

И о многих других необычных городских сюжетах.