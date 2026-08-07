55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите главные достопримечательности Малаги, которые поведают нам о разных эпохах и культурах: недавно раскопанный римский амфитеатр, Епископский дворец и необычный Кафедральный собор – символ города, который строился более 200 лет и зовется местными жителями «одноручка».
Прогулка по уютным улочкам
Я проведу вас по живописным улицам исторического центра и расскажу истории и секреты, которые за ними скрываются. Пройдёмся по местам Пабло Пикассо и побываем на площади, где художник создавал свои первые работы. Завернем на неприметную улочку, где когда-то читал стихи Федерико Гарсия Лорка. Я подскажу вам нетуристические места, куда жители Малаги ходят посмотреть, как танцуют фламенко, и еще многое другое.
Гастрономические открытия
Заглянем на центральный рынок – один из самых красивых в Испании, где вы узнаете о традиционных блюдах и рецептах Малаги. Я покажу вам интересные заведения, которые стоит посетить в городе. Зайдём в одно из лучших кафе города, попрактикуемся в испанском языке и выпьем по чашке кофе. Только в Малаге существует девять вариантов приготовления кофе, и я расскажу вам о каждом из них. А также о том, как правильно заказывать кофе и о кулинарных символах Малаги.
Интересные факты
За время прогулки вы узнаете:
о случайных археологических находках, изменивших город и его историю;
какой продукт римляне считали «пятым вкусом»;
к каким хотростям прибегали мусульмане, чтобы избежать наказания за употребление вина;
какие сорта винограда выращивают в Малаге и в чём их особенности;
как восточная культура повлияла на культуру и традиции Андалусии;
кто такой Генерал Торрихос, и почему его считают последним романтиком;
почему у Пабло Пикассо была только одна «жена» — живопись;
И о многих других необычных городских сюжетах.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Plaza de la Marina
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Малаге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 772 туристов
Искусствовед, живу в Малаге с 2015 г.
Я познакомлю вас с городом, расскажу о его прошлом и настоящем, а наша экскурсия пройдёт в дружеской, непринуждённой атмосфере. С радостью поделюсь с вами своими знаниями, полезными советами и хорошим настроением. До встречи в Малаге!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 95 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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ПЕТЕР
Приятно было прогуляться,непринуждённо и интересно.
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В
Виктор
Очень здорово, когда тебе везёт с гидом, бывало всякое. В данном случае повезло очень! Юлия прекрасный неторопливый рассказчик, в ходе прогулки, слушая её повествование от исторических корней Малаги до современных особенностей читать дальшеуменьшить
быта и культуры нынешних горожан, тебя обвалакивает любовью к Малаге и тебе хочется приезжать и бродить узкими улочками и красивыми современными бульварами снова и снова. И все это без сухих фактов, множества цифр, на одном дыхании. Мне кажется это очень важно увидеть город глазами (тут даже не подходит слово гид или экскурсовод) человека, который живёт с этим городом. Спасибо,Юлия, огромное за эти подаренные ощущения!
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М
Мария
Спасибо большое нашему экскурсоводу Юлии. За терпение и отзывчивость к своим туристам. нам ОООчень понравилась экскурсия и самоотдача нашего гида. Малага великолепна, интересна. Хотелось бы еще раз приехать и окунутся в этот город и только с нашей Юлией!
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Tanya
Юлия прекрасный гид, знающий и умеющий донести знания в доступном формате. Общаться с ней было легко и приятно. Из за проливного дождя пришлось немного модифицировать маршрут, но Юлия нашла прекрасную альтернативу. Я очень рекомендую Юлию как прекрасного гида и легкого в общении человека.
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Р
Роман
Юлия - отличный специалист. Время пролетело незаметно, при этом информация была получена далеко не поверхностная. Человек обладает глубокими знаниями, материал структурирован, подача интересная. Не всегда везёт с экскурсоводами, но это не тот случай точно. Я 26 лет в туризме, у меня свои турагентства в Москве, данного экскурсовода искренне рекомендую.
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N
Natalia
Провели незабываемые несколько часов, гуляя по Малаге. Юлия ответила на все вопросы(а их было много). Сам рассказ был построен очень профессионально, интересно. Прекрасная подача материала. Рекомендуем!!