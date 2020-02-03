55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с историей, архитектурой и гастрономическими традициями

Юлия
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Юлия – ваш гид
На экскурсии по историческому центру города вы увидите главные достопримечательности Малаги и познакомитесь с её историей, культурой и кулинарными традициями.

Я расскажу вам, почему жителей города называют «бокеронами», где рисовал свои первые картины Пабло Пикассо и куда идти за самыми вкусными «чуррос» и «тапас».

Старинные кофейни, шумный и красочный рынок, площадь с сотнями голубей: Малага – это город деталей, которые вы научитесь замечать и понимать.

После нашей прогулки вы сможете с уверенностью сказать, что знаете настоящую, а не туристическую Малагу.
95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Встреча Plaza de la Marina
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У этой экскурсии55 отзывов
4.82
Пешком по Старой Малаге
Пешком по Старой Малаге

Что вас ожидает

Архитектурные памятники
Вы увидите главные достопримечательности Малаги, которые поведают нам о разных эпохах и культурах: недавно раскопанный римский амфитеатр, Епископский дворец и необычный Кафедральный собор – символ города, который строился более 200 лет и зовется местными жителями «одноручка».

Прогулка по уютным улочкам
Я проведу вас по живописным улицам исторического центра и расскажу истории и секреты, которые за ними скрываются. Пройдёмся по местам Пабло Пикассо и побываем на площади, где художник создавал свои первые работы. Завернем на неприметную улочку, где когда-то читал стихи Федерико Гарсия Лорка. Я подскажу вам нетуристические места, куда жители Малаги ходят посмотреть, как танцуют фламенко, и еще многое другое.

Гастрономические открытия
Заглянем на центральный рынок – один из самых красивых в Испании, где вы узнаете о традиционных блюдах и рецептах Малаги. Я покажу вам интересные заведения, которые стоит посетить в городе. Зайдём в одно из лучших кафе города, попрактикуемся в испанском языке и выпьем по чашке кофе. Только в Малаге существует девять вариантов приготовления кофе, и я расскажу вам о каждом из них. А также о том, как правильно заказывать кофе и о кулинарных символах Малаги.

Интересные факты
За время прогулки вы узнаете:

  • о случайных археологических находках, изменивших город и его историю;
  • какой продукт римляне считали «пятым вкусом»;
  • к каким хотростям прибегали мусульмане, чтобы избежать наказания за употребление вина;
  • какие сорта винограда выращивают в Малаге и в чём их особенности;
  • как восточная культура повлияла на культуру и традиции Андалусии;
  • кто такой Генерал Торрихос, и почему его считают последним романтиком;
  • почему у Пабло Пикассо была только одна «жена» — живопись;

И о многих других необычных городских сюжетах.

Пешком по Старой Малаге
Пешком по Старой Малаге
Пешком по Старой Малаге
Пешком по Старой Малаге
Пешком по Старой Малаге
Пешком по Старой Малаге
Пешком по Старой Малаге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Plaza de la Marina.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юля, мне 34 года. Я родилась в Севастополе, а выросла в Латинской Америке. Последние 5 лет живу в Малаге, работаю гидом и изучаю историю искусства. Мои экскурсии проходят в приятной, дружеской атмосфере, я умею рассказывать о истории и искусстве легко и интересно. Если вы хотите понять характер города, увидеть его историю в архитектурных деталях, узнать о его прошлом и настоящем — я буду рада вам на моих экскурсиях. До встречи в Малаге!
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55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 февраля 2020
Безусловно рекомендую Юлию как гида по Малаге, учитывая, что времени у меня было всего полдня, но за время проведенное с Юлией я узнала столько, как будто прожила в Малаге какое-то время. Время с Юлией пролетело совершенно незаметно, очень интересно, без замудренных фактов и кучей дат, которые все равно не запоминаются, информация была дозированной и очень понятной для восприятия. Благодарю за чудесно проведенное время и воспоминания, которые останутся со мной навсегда.
20 января 2020
Юлия провела экскурсию 20 января 2019 г. Большое спасибо! Очень интеллигентный человек, приятный! Это мой первый визит в Малагу, но после этой экскурсии наметились планы и желания ещё посетить и этот город и Испанию в целом!
7 января 2020
Экскурсия очень понравилась, узнала много нового, интересного из истории и жизни города и Испании в целом. Город очень красивый, но увидеть и узнать о нем лучше с экскурсоводом! Было очень интересно! Спасибо Юле!
4 января 2020
Спасибо Юлии за прекрасную экскурсию. Всё было очень интересно, Юля ответила на наши многочисленные вопросы и дала рекомендации по отдыху.
31 декабря 2019
Юлия провела очень интересную экскурсию, с учётом наших пожеланий и возможностей. Спасибо большое! Рекомендую!
18 ноября 2019
Огромное спасибо гиду Юлии. Экскурсия прошла в спокойной домашней обстановке, такое впечатление, что по Малаге нас водила хорошая знакомая. Юля встретила нас прямо возле лайнера, что очень удобно при ограниченном времени. Рассказ был интересным и не перегруженным, с полезными бытовыми советами. Огромное спасибо. Советуем ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!!
10 ноября 2019
31.10.2019 у нас состоялась экскурсия по Старой Малаге. Огромное спасибо нашему гиду Юлии. Все было четко организовано и содержательно. За 3 часа мы познакомились с красавицой-Малагой, услышали много исторических фактов и, просто, побывали в компании интересного и обаятельного собеседника!
С ув. Лолита и вся ее группа
25 октября 2019
Замечательная экскурсия по городу в обществе Юлии! Самые положительные впечатления от общения. Юлия полностью оправдала наши ожидания. Мы узнали об основных исторических моментах, о быте жителей, о знаменитых гражданах города, научились правильно заказывать кофе в кафе, отведали местные сладости и напитки, которыми славится Малага, узнали в чем отличие хамона за 40 евро за кг от практически такого же на вид, но за 150 евро и много - много других интересных фактов из городской жизни.
Спасибо за экскурсию! Рекомендуем!
20 октября 2019
Все было вполне грамотно и профессионально жаль, что времени было маловато из-за опаздания лайнера. Спасибо Юлии.
15 октября 2019
Экскурсия была как приятная и увлекательная прогулка...Юлия отвечала на любые наши вопросы ,много шутили и смеялись, все было познавательно ,легко,непринужденно....
Очень рекомендуем пройтись по Малага с таким грамотным ,тонко чувствующим людей и знающим свое дело человеком...
Мы остались с массой информации впечатлений и хороших эмоций...
Спасибо!!!!!!!
Ещё 45 отзывов

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Понять характер древнего испанского города и окунуться в его культуру
Я помогу вам по-настоящему узнать Малагу – город с особенным характером и своим чувством юмора. Вы пройдете по главным достопримечательностям города, узнаете о местных традициях и испанском стиле жизни. Послушаете городские байки, посетите знаменитый центральный рынок и попробуете традиционное десертное вино Малаги в старейшем винном погребе города.
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Когда-то провинциальный, но сегодня развитый город, расскажет вам свои интереснейшие истории. Вы прогуляетесь по самой престижной улице calle Larios и узнаете, чем интересна улочка pasaje Chinitas. Увидите главные городские площади и монументы, пройдёте по местам Пикассо — самого известного уроженца города. Не забудем и про изящный Кафедральный собор, порт, малагскую алькабасу и древнюю арабскую крепость. Экскурсия обзорная, и я обязательно расскажу вам об истории города, но также вас, конечно, ждут увлекательные сюжеты и заметки о местной жизни.

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