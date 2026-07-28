вечевой площади, где когда-то собирались племена, вы сможете поразмышлять о пути человечества. Также вас ждут древние каменоломни и олива возрастом 1300 лет. Завершите путешествие обедом в таверне 1490 года, сохранившей атмосферу средневековья. Экскурсия проходит без толп туристов, что делает её ещё более особенной

Описание экскурсии

Охра как проводник к доисторическим временам

В девственных дубовых лесах местечка Пеняс де Кабрера затерялись пещеры, где 30 000 лет тому назад обитали наши далекие предки. Как протекала их жизнь? Что их волновало, интересовало? Что они любили? Чего боялись? Об их жизни что-то могут поведать только наскальные рисунки, которые они оставляли на стенах жилищ, выводя их пальцем, смоченным в растворе охры. Поговорим о доступных ресурсах для творчества, первых художниках (кто это был: мужчины, женщины или дети?), объектах их изображения и зададимся другими любопытными вопросами.

Размышления на «вечевой площади»

По извилистой каменистой тропинке углубимся в скалистую местность, поросшую реликтовым пробковым дубом, и выйдем к ровной площадке. Когда-то по ее краям примитивно выложили камнями, обозначив таким образом вечевую площадь. Здесь собиралось все небольшое племя или род, чтобы решать свои проблемы и принимать важные для всех решения. На этом самом месте побеседуем и мы о том, сколько поколений прошло, сколько людей родилось и умерло с тех пор, как здесь впервые собрались наши предки. Какой путь прошло человечество, как оно изменилось и в чем осталось неизменным. Важно, что в этих размышлениях нам не помешают толпы туристов с их щелкающими фотоаппаратами-зеркалками. Там мы с вами будем одни. Разве что увидим стадо овец, которое прогонит пастух на другое пастбище.

Древние каменоломни и олива, которой 1300 лет

Рядом с пещерой вы увидите вырезанные строительные блоки из песчаника для возведения домов в близлежащем римском городе Аристипи (еще не раскопанном археологами). Так и ждет своего часа вот уже 1700 лет! Вы изучите интересные барельефы, а потом поедем смотреть оливу, которой 1300 лет — есть официальное экспертное заключение. Это станет предлогом поговорить об оливковом масле вообще и о масле, которое получают с этой оливы, в частности.

Обед в таверне 1490 года

После прогулки по горным дубовым лесам проснулся аппетит? Тогда едем в таверну, которая была открыта 17 марта 1490 года и служила местом, где могли найти приют и вкусный обед усталые путники. Останавливался там когда-то на ночлег и Мигель де Сервантес Сааведра. По выходным она продолжает гостеприимно принимать гостей, ценящих местную кухню, чаще всего, из дичи местных охотников, фермерских сыров и домашнего вина. «Patas Cortas» сохранила все черты средневековой таверны и вот так до сих пор остается открытой всем странникам со времен, когда еще даже не была завершена Реконкиста и не была открыта Колумбом Америка. Неизменно. Из года в год. А это дорогого стоит в нашем постоянно меняющемся мире!

Организационные детали