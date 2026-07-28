Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
Погрузитесь в историю и природу Малаги, исследуя древние пещеры Пеняс де Кабрера. Уникальная экскурсия для ценителей истории и тишины
Экскурсия в Пеняс де Кабрера предлагает уникальную возможность погрузиться в доисторические времена.
В древних пещерах, скрытых в дубовых лесах, вы увидите наскальные рисунки, созданные нашими предками 30 000 лет назад. На читать дальшеуменьшить
вечевой площади, где когда-то собирались племена, вы сможете поразмышлять о пути человечества. Также вас ждут древние каменоломни и олива возрастом 1300 лет. Завершите путешествие обедом в таверне 1490 года, сохранившей атмосферу средневековья. Экскурсия проходит без толп туристов, что делает её ещё более особенной
В девственных дубовых лесах местечка Пеняс де Кабрера затерялись пещеры, где 30 000 лет тому назад обитали наши далекие предки. Как протекала их жизнь? Что их волновало, интересовало? Что они любили? Чего боялись? Об их жизни что-то могут поведать только наскальные рисунки, которые они оставляли на стенах жилищ, выводя их пальцем, смоченным в растворе охры. Поговорим о доступных ресурсах для творчества, первых художниках (кто это был: мужчины, женщины или дети?), объектах их изображения и зададимся другими любопытными вопросами.
Размышления на «вечевой площади»
По извилистой каменистой тропинке углубимся в скалистую местность, поросшую реликтовым пробковым дубом, и выйдем к ровной площадке. Когда-то по ее краям примитивно выложили камнями, обозначив таким образом вечевую площадь. Здесь собиралось все небольшое племя или род, чтобы решать свои проблемы и принимать важные для всех решения. На этом самом месте побеседуем и мы о том, сколько поколений прошло, сколько людей родилось и умерло с тех пор, как здесь впервые собрались наши предки. Какой путь прошло человечество, как оно изменилось и в чем осталось неизменным. Важно, что в этих размышлениях нам не помешают толпы туристов с их щелкающими фотоаппаратами-зеркалками. Там мы с вами будем одни. Разве что увидим стадо овец, которое прогонит пастух на другое пастбище.
Древние каменоломни и олива, которой 1300 лет
Рядом с пещерой вы увидите вырезанные строительные блоки из песчаника для возведения домов в близлежащем римском городе Аристипи (еще не раскопанном археологами). Так и ждет своего часа вот уже 1700 лет! Вы изучите интересные барельефы, а потом поедем смотреть оливу, которой 1300 лет — есть официальное экспертное заключение. Это станет предлогом поговорить об оливковом масле вообще и о масле, которое получают с этой оливы, в частности.
Обед в таверне 1490 года
После прогулки по горным дубовым лесам проснулся аппетит? Тогда едем в таверну, которая была открыта 17 марта 1490 года и служила местом, где могли найти приют и вкусный обед усталые путники. Останавливался там когда-то на ночлег и Мигель де Сервантес Сааведра. По выходным она продолжает гостеприимно принимать гостей, ценящих местную кухню, чаще всего, из дичи местных охотников, фермерских сыров и домашнего вина. «Patas Cortas» сохранила все черты средневековой таверны и вот так до сих пор остается открытой всем странникам со времен, когда еще даже не была завершена Реконкиста и не была открыта Колумбом Америка. Неизменно. Из года в год. А это дорогого стоит в нашем постоянно меняющемся мире!
Организационные детали
Я встречу вас в любой точке Малаги и после экскурсии отвезу обратно
Дополнительные расходы — обед в таверне
Возможно провести экскурсию для группы 4-7 человек — €295 за группу
Экскурсию можно устроить для компании до 16 человек. Обеспечиваю комфортный трансфер на минибусе — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николас — ваш гид в Малаге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 589 туристов
Я живу в городе Малага с 2000-го года. Являюсь гражданином Испании. Кроме работы гидом, занимаюсь публицистикой в русскоязычных СМИ Испании — пишу на темы истории, краеведения и туризма.
Рассказываю историю Испании читать дальшеуменьшить
— древнюю и современную. На экскурсиях говорим о фламенко и вине, хамоне и оливковом масле, Колумбе и Сервантесе, диктаторе Франко и королевской семье.
В моей команде — специалист по трансферу и переводчик с университетским образованием для сопровождения деловых переговоров.
Обращайтесь — подберу именно то, что запомнится и подарит много приятных впечатлений.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Николас провел прекрасную экскурсию. Обладает широким кругозором. Адаптировал информацию под ребенка, что было очень приятно. Однозначно рекомендую, если хотите узнать больше об Андалусии.
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А
Александр
Очень необычно и совсем неожиданно для нас от региона Малаги. Были полностью зашорены более современной историей, а все оказалось гораздо интереснее! Спасибо Николасу за его усилия и огромный кладезь информации в его сознании. Человек безусловно профессиональный и увлеченный историей. Было весьма увлекательно переключиться на ДОисторическую тему. Это завораживает и, если у вас еще есть и фантазия, то дух захватывает полностью.
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А
Андрей
Мы часто путешествуем в большой компании взрослых и детей разного возраста, и с большой тщательностью относимся к выбору гида и самой экскурсии. В данном случае могу только с большим удовольствием порекомендовать Николаса как глубокого эксперта в предмете и обладающего умением легко подать материал для слушателей разного возраста и подготовкой.
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I
Irina
Экскурсия нам очень понравилась. Прекрасно продуманное путешествие. Николас не только профессионал в своем деле, но и очень любит эти места и знает о них все. У него очень много маршрутов и вариантов экскурсий на любой вкус. Спасибо большое! Обязательно приедем еще.
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