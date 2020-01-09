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  3. Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад

Поразмыслить над историей человечества, рассмотреть древние изображения и пообедать в таверне 15 в.

Nicolas
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Nicolas – ваш гид
Я проведу вас к местам, где кроме стада овец никого не будет.

В пещере настолько древней, что порядок цифр несоизмерим с привычными историческими мерками, вы прикоснетесь к посланиям предков, начертанным охрой, побываете на «вечевой площади», где когда-то впервые собрались члены рода.

Вместе мы поразмышляем о человечестве и, возможно, это станет одним из самых ярких воспоминаний вашей жизни.
199 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад

Что вас ожидает

Охра как проводник к доисторическим временам
В девственных дубовых лесах местечка Пеняс де Кабрера затерялись пещеры, где 30 000 лет тому назад обитали наши далекие предки. Как протекала их жизнь? Что их волновало, интересовало? Что они любили? Чего боялись? Об их жизни что-то могут поведать только наскальные рисунки, которые они оставляли на стенах жилищ, выводя их пальцем, смоченным в растворе охры. Поговорим о доступных ресурсах для творчества, первых художниках (кто это был: мужчины, женщины или дети?), объектах их изображения и зададимся другими любопытными вопросами.

Размышления на «вечевой площади»
По извилистой каменистой тропинке углубимся в скалистую местность, поросшую реликтовым пробковым дубом, и выйдем к ровной площадке. Когда-то по ее краям примитивно выложили камнями, обозначив таким образом вечевую площадь. Здесь собиралось все небольшое племя или род, чтобы решать свои проблемы и принимать важные для всех решения. На этом самом месте побеседуем и мы о том, сколько поколений прошло, сколько людей родилось и умерло с тех пор, как здесь впервые собрались наши предки. Какой путь прошло человечество, как оно изменилось и в чем осталось неизменным. Важно, что в этих размышлениях нам не помешают толпы туристов с их щелкающими фотоаппаратами-зеркалками. Там мы с вами будем одни. Разве что увидим стадо овец, которое прогонит пастух на другое пастбище.

Древние каменоломни и олива, которой 1300 лет
Рядом с пещерой вы увидите вырезанные строительные блоки из песчаника для возведения домов в близлежащем римском городе Аристипи (еще не раскопанном археологами). Так и ждет своего часа вот уже 1700 лет! Вы изучите интересные барельефы, а потом поедем смотреть оливу, которой 1300 лет — есть официальное экспертное заключение. Это станет предлогом поговорить об оливковом масле вообще и о масле, которое получают с этой оливы, в частности.

Обед в таверне 1490 года
После прогулки по горным дубовым лесам проснулся аппетит? Тогда едем в таверну, которая была открыта 17 марта 1490 года и служила местом, где могли найти приют и вкусный обед усталые путники. Останавливался там когда-то на ночлег и Мигель де Сервантес Сааведра. По выходным она продолжает гостеприимно принимать гостей, ценящих местную кухню, чаще всего, из дичи местных охотников, фермерских сыров и домашнего вина. «Patas Cortas» сохранила все черты средневековой таверны и вот так до сих пор остается открытой всем странникам со времен, когда еще даже не была завершена Реконкиста и не была открыта Колумбом Америка. Неизменно. Из года в год. А это дорогого стоит в нашем постоянно меняющемся мире!

Организационные детали

  • Я встречу вас в любой точке Малаги и после экскурсии отвезу обратно
  • Дополнительные расходы — обед в таверне
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nicolas
Nicolas
Я живу в Малаге уже 18 лет. Кроме работы гидом, я работаю корреспондентом испанской газеты, где пишу на темы истории Испании и туризма. В газете выходит цикл моих статей о малоизвестных достопримечательностях Юга Испании. Я расскажу вам историю Испании — древнюю и современную. Мы с вами поговорим о фламенко и вине, хамоне и оливковом масле, Колумбе и Сеpвантесе, диктаторе Франко и королевской семье... В моей команде есть специалист по трансферу, а также отличный переводчик с университетским образованием для обслуживания деловых переговоров. Обращайтесь ко мне, и я подберу для вас именно то, что запомнится и доставит много приятных впечатлений.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 января 2020
Мы часто путешествуем в большой компании взрослых и детей разного возраста, и с большой тщательностью относимся к выбору гида и самой экскурсии. В данном случае могу только с большим удовольствием порекомендовать Николаса как глубокого эксперта в предмете и обладающего умением легко подать материал для слушателей разного возраста и подготовкой.

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