Как добраться до Франкфурта-на-Майне на самолёте
Во Франкфурте-на-Майне 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Франкфурта-на-Майне
- Франкфурт-на-Майне FRAFrankfurt Airport
- Ханн HHNFrankfurt - Hahn Airport
Самые дешёвые билеты во Франкфурт-на-Майне из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|25.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|910
|2ч 5м
|17.10.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|923
|2ч 25м
|31.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 001
|1ч 35м
|25.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 177
|2ч 20м
|26.11.2020
|из 🇷🇴Клужа
|1 241
|2ч 20м
|11.12.2020
|из 🇧🇬Софии
|1 366
|2ч 40м
|22.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|1 400
|22ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇪🇸Ибицы
|1 544
|22ч 30м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|1 597
|12ч 55м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|1 616
|7ч 34м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|1 634
|24ч 10м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 634
|1ч 45м
|15.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 635
|23ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|1 637
|21ч 55м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|1 699
|17ч 55м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|1 828
|2ч 25м
|30.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|1 846
|3ч 5м
|13.11.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|1 990
|2ч 35м
|15.10.2020
|из 🇮🇹Катании
|1 999
|39ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|2 089
|15ч 35м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇮🇹Пескары
|2 184
|49ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|2 184
|13ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|2 265
|7ч 40м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇮🇹Палермо
|2 271
|19ч 10м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|2 341
|17ч 55м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|2 357
|27ч 10м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|2 361
|35ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|2 368
|28ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|2 449
|46ч 10м (⇵2)
|26.02.2021
|из 🇮🇪Дублина
|2 454
|2ч 10м
|05.12.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|2 468
|4ч 55м
|13.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|2 520
|39ч 5м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|2 527
|3ч 20м
|10.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|2 534
|23ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|2 538
|29ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|2 543
|44ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|2 546
|14ч 30м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|2 559
|48ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|2 603
|39ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇱🇹Клайпеды
|2 633
|26ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 634
|50ч 15м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|2 670
|32ч 40м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇵🇱Щецина
|2 683
|37ч 20м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|2 697
|32ч 45м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|2 724
|13ч 25м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|2 816
|45ч 55м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇴Тимишоары
|2 834
|27ч 10м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|2 835
|41ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|2 934
|20ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|2 957
|29ч 4м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|2 977
|29ч 30м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇮🇹Альгеро
|2 977
|25ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|3 088
|30ч 49м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇪🇸Грана-Канарии
|3 139
|12ч (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇵🇱Познани
|3 170
|22ч 35м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|3 188
|29ч 25м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇬🇷Ханьи
|3 266
|49ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|3 320
|31ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇵🇱Катовице
|3 320
|30ч 40м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|3 357
|51ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇪🇸Сантьяго-де-Компостелы
|3 431
|20ч 10м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇫🇷Бордо
|3 455
|49ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇬🇷Кефалинии
|3 472
|2ч 40м
|15.10.2020
|из 🇳🇴Осло
|3 531
|20ч 50м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|3 532
|20ч 35м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|3 542
|7ч (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|3 542
|28ч 50м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|3 542
|23ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇫🇷Страсбурга
|3 608
|2ч 45м
|07.11.2020
|из 🇺🇦Херсона
|3 692
|18ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|3 697
|50ч 25м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 700
|13ч 10м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|3 906
|44ч 5м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 933
|49ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|4 032
|17ч 15м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|4 057
|14ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇹Вероны
|4 065
|23ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|4 068
|14ч 50м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Измира
|4 092
|7ч 40м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇬🇧Ноттингема
|4 137
|26ч 25м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|4 180
|14ч 40м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇦🇱Тираны
|4 234
|27ч 40м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|4 313
|49ч 10м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇴Яссы
|4 360
|44ч 50м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|4 370
|48ч 55м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|4 376
|2ч 5м
|08.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|4 395
|25ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇮🇹Генуя
|4 406
|43ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|4 598
|36ч 10м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇹🇷Газиантепа
|4 734
|8ч 15м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇵🇱Жешув
|4 775
|19ч 25м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|4 780
|45ч 25м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|4 877
|15ч 15м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇨🇭Женевы
|4 918
|22ч 35м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇬🇷Корфу
|4 925
|20ч 40м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇸🇪Мальмё
|4 945
|47ч 35м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|5 007
|27ч 5м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇬🇷Родоса
|5 185
|15ч 45м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|5 268
|15ч 5м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇬🇧Эксетера
|5 372
|11ч 30м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Франкфурта-на-Майне
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Франкфурта-на-Майне, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Бейрут, Эрбиль, Киев и Стамбул
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