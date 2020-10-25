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Летим во Франкфурт-на-Майне

Как добраться до Франкфурта-на-Майне на самолёте

Во Франкфурте-на-Майне 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Франкфурта-на-Майне

  1. Франкфурт-на-Майне FRA
    Frankfurt Airport
  2. Ханн HHN
    Frankfurt - Hahn Airport

Самые дешёвые билеты во Франкфурт-на-Майне из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
25.10.2020из 🇮🇹Неаполя9102ч 5м
17.10.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки9232ч 25м
31.10.2020из 🇬🇧Лондона1 0011ч 35м
25.10.2020из 🇪🇸Барселоны1 1772ч 20м
26.11.2020из 🇷🇴Клужа1 2412ч 20м
11.12.2020из 🇧🇬Софии1 3662ч 40м
22.10.2020из 🇪🇸Малаги1 40022ч 15м (⇵1)
17.10.2020из 🇪🇸Ибицы1 54422ч 30м (⇵1)
14.10.2020из 🇲🇹Валлетты1 59712ч 55м (⇵1)
24.10.2020из 🇪🇸Мадрида1 6167ч 34м (⇵1)
16.10.2020из 🇦🇹Вены1 63424ч 10м (⇵1)
22.11.2020из 🇵🇱Кракова1 6341ч 45м
15.10.2020из 🇮🇹Милана1 63523ч 15м (⇵1)
17.10.2020из 🇭🇺Будапешта1 63721ч 55м (⇵1)
15.10.2020из 🇩🇪Берлина1 69917ч 55м (⇵1)
20.11.2020из 🇱🇹Вильнюса1 8282ч 25м
30.11.2020из 🇬🇷Афин1 8463ч 5м
13.11.2020из 🇪🇸Валенсии1 9902ч 35м
15.10.2020из 🇮🇹Катании1 99939ч 10м (⇵2)
15.10.2020из 🇩🇪Гамбурга2 08915ч 35м (⇵1)
08.11.2020из 🇮🇹Пескары2 18449ч 35м (⇵2)
01.11.2020из 🇧🇪Брюсселя2 18413ч 15м (⇵1)
17.10.2020из 🇩🇪Кёльна2 2657ч 40м (⇵1)
14.11.2020из 🇮🇹Палермо2 27119ч 10м (⇵1)
29.10.2020из 🇱🇻Риги2 34117ч 55м (⇵1)
16.10.2020из 🇪🇸Аликанте2 35727ч 10м (⇵2)
18.10.2020из 🇵🇹Фару2 36135ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇬🇷Салоников2 36828ч 40м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇴Бухареста2 44946ч 10м (⇵2)
26.02.2021из 🇮🇪Дублина2 4542ч 10м
05.12.2020из 🇪🇸Тенерифе2 4684ч 55м
13.10.2020из 🇨🇿Праги2 52039ч 5м (⇵2)
04.11.2020из 🇹🇷Стамбула2 5273ч 20м
10.11.2020из 🇺🇦Одессы2 53423ч 40м (⇵2)
16.10.2020из 🇵🇱Варшавы2 53829ч 45м (⇵2)
15.10.2020из 🇵🇹Порту2 54344ч (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇦Киева2 54614ч 30м (⇵1)
05.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива2 55948ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇩🇰Копенгагена2 60339ч 25м (⇵2)
17.10.2020из 🇱🇹Клайпеды2 63326ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇮🇹Рима2 63450ч 15м (⇵2)
15.10.2020из 🇮🇹Венеции2 67032ч 40м (⇵2)
14.10.2020из 🇵🇱Щецина2 68337ч 20м (⇵2)
18.10.2020из 🇪🇪Таллина2 69732ч 45м (⇵2)
05.11.2020из 🇳🇱Амстердама2 72413ч 25м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇹Ламеции-Терме2 81645ч 55м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇴Тимишоары2 83427ч 10м (⇵1)
24.10.2020из 🇵🇱Гданьска2 83541ч 30м (⇵2)
31.10.2020из 🇬🇧Эдинбурга2 93420ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇵🇹Лиссабона2 95729ч 4м (⇵2)
10.12.2020из 🇮🇹Кальяри2 97729ч 30м (⇵2)
10.12.2020из 🇮🇹Альгеро2 97725ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇫🇷Парижа3 08830ч 49м (⇵2)
11.11.2020из 🇪🇸Грана-Канарии3 13912ч (⇵1)
28.11.2020из 🇵🇱Познани3 17022ч 35м (⇵1)
17.10.2020из 🇸🇪Гётеборга3 18829ч 25м (⇵2)
21.10.2020из 🇬🇷Ханьи3 26649ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇦Львова3 32031ч 5м (⇵2)
13.10.2020из 🇵🇱Катовице3 32030ч 40м (⇵2)
23.10.2020из 🇨🇾Пафоса3 35751ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇪🇸Сантьяго-де-Компостелы3 43120ч 10м (⇵1)
14.10.2020из 🇫🇷Бордо3 45549ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇬🇷Кефалинии3 4722ч 40м
15.10.2020из 🇳🇴Осло3 53120ч 50м (⇵2)
26.10.2020из 🇪🇸Ласа-Пальмаса3 53220ч 35м (⇵1)
23.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа3 542 (⇵1)
30.10.2020из 🇱🇹Каунаса3 54228ч 50м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇹Болоньи3 54223ч 55м (⇵2)
19.10.2020из 🇫🇷Страсбурга3 6082ч 45м
07.11.2020из 🇺🇦Херсона3 69218ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇵🇱Вроцлава3 69750ч 25м (⇵2)
08.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга3 70013ч 10м (⇵1)
13.11.2020из 🇸🇪Стокгольм3 90644ч 5м (⇵2)
05.12.2020из 🇷🇺Москвы3 93349ч 25м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇾Ларнаки4 03217ч 15м (⇵2)
12.11.2020из 🇬🇧Бирмингема4 05714ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇮🇹Вероны4 06523ч (⇵1)
14.10.2020из 🇹🇷Антальи4 06814ч 50м (⇵1)
13.10.2020из 🇹🇷Измира4 0927ч 40м (⇵1)
12.11.2020из 🇬🇧Ноттингема4 13726ч 25м (⇵1)
01.12.2020из 🇲🇩Кишинёва4 18014ч 40м (⇵1)
28.10.2020из 🇦🇱Тираны4 23427ч 40м (⇵2)
20.11.2020из 🇺🇦Харькова4 31349ч 10м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇴Яссы4 36044ч 50м (⇵2)
03.11.2020из 🇩🇪Мюнхена4 37048ч 55м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇸Белграда4 3762ч 5м
08.11.2020из 🇬🇪Тбилиси4 39525ч 25м (⇵2)
01.11.2020из 🇮🇹Генуя4 40643ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇫🇷Ниццы4 59836ч 10м (⇵2)
20.11.2020из 🇹🇷Газиантепа4 7348ч 15м (⇵1)
18.10.2020из 🇵🇱Жешув4 77519ч 25м (⇵2)
24.10.2020из 🇱🇺Люксембурга4 78045ч 25м (⇵2)
21.10.2020из 🇨🇭Цюриха4 87715ч 15м (⇵1)
28.12.2020из 🇨🇭Женевы4 91822ч 35м (⇵1)
22.10.2020из 🇬🇷Корфу4 92520ч 40м (⇵1)
11.11.2020из 🇸🇪Мальмё4 94547ч 35м (⇵2)
18.10.2020из 🇫🇷Марселя5 00727ч 5м (⇵1)
03.12.2020из 🇬🇷Родоса5 18515ч 45м (⇵1)
05.11.2020из 🇲🇦Марракеша5 26815ч 5м (⇵1)
15.11.2020из 🇬🇧Эксетера5 37211ч 30м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Франкфурта-на-Майне, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Бейрут, Эрбиль, Киев и Стамбул

Авиакомпании которые летают из аэропортов Франкфурта-на-Майне