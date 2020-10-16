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Летим в Пальму-де-Мальйорку

Как добраться до Пальмы-де-Мальйорки на самолёте

В Пальме-де-Мальйорке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Palma de Mallorca Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пальмы-де-Мальйорки

  1. Пальма-де-Мальйорка PMI
    Palma de Mallorca Airport

Самые дешёвые билеты в Пальму-де-Мальйорку из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне5462ч 20м
27.10.2020из 🇪🇸Мадрида9051ч 30м
04.11.2020из 🇪🇸Валенсии907
18.10.2020из 🇩🇪Карлсруэ908
15.10.2020из 🇪🇸Барселоны909
24.10.2020из 🇪🇸Аликанте932
14.10.2020из 🇬🇧Лондона1 0012ч 25м
01.12.2020из 🇪🇸Малаги1 0861ч 30м
18.10.2020из 🇦🇹Вены1 0902ч 25м
20.10.2020из 🇩🇪Кёльна1 0932ч 15м
15.10.2020из 🇩🇪Берлина1 1802ч 40м
18.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа1 1822ч 15м
15.10.2020из 🇩🇪Гамбурга1 1932ч 45м
08.11.2020из 🇦🇹Зальцбурга1 360
19.10.2020из 🇩🇪Штутгарта1 362
20.12.2020из 🇮🇹Милана1 3621ч 40м
23.10.2020из 🇩🇰Биллунн1 4362ч 55м
18.10.2020из 🇵🇱Варшавы1 6503ч 5м
23.10.2020из 🇭🇺Будапешта1 68920ч (⇵1)
15.10.2020из 🇨🇿Праги1 81810ч 30м (⇵1)
19.10.2020из 🇬🇧Манчестера1 8242ч 40м
27.08.2021из 🇮🇹Неаполя1 9541ч 55м
18.10.2020из 🇩🇪Меммингена1 998
19.10.2020из 🇺🇦Киева2 0057ч 40м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇹Рима2 08015ч (⇵1)
16.10.2020из 🇫🇷Марселя2 09910ч 35м (⇵1)
26.10.2020из 🇫🇷Парижа2 19424ч (⇵1)
18.11.2020из 🇵🇱Гданьска2 3036ч 35м (⇵1)
14.10.2020из 🇵🇱Вроцлава2 31625ч 10м (⇵1)
08.11.2020из 🇫🇷Нанта2 32823ч 35м (⇵1)
18.11.2020из 🇮🇹Палермо2 34835ч 55м (⇵2)
25.10.2020из 🇳🇴Осло2 38125ч 50м (⇵1)
30.10.2020из 🇧🇬Софии2 45917ч (⇵1)
31.12.2020из 🇬🇷Афин2 48118ч 5м (⇵1)
22.11.2020из 🇲🇹Валлетты2 57829ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇫🇷Ниццы2 69812ч 25м (⇵1)
23.10.2020из 🇳🇱Амстердама2 7192ч 30м
30.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга2 92921ч 5м (⇵1)
09.11.2020из 🇱🇺Люксембурга3 09424ч 20м (⇵2)
27.10.2020из 🇸🇪Стокгольм3 11137ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇪🇸Сантьяго-де-Компостелы3 17920ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇹🇷Стамбула3 31926ч 45м (⇵1)
13.10.2020из 🇩🇪Бремена3 35649ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇵🇹Лиссабона3 36152ч (⇵2)
23.11.2020из 🇱🇹Каунаса3 42911ч 20м (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Москвы3 42928ч 40м (⇵1)
11.11.2020из 🇬🇧Эдинбурга3 51526ч 45м (⇵1)
31.10.2020из 🇨🇭Цюриха3 7111ч 55м
09.11.2020из 🇬🇧Бирмингема3 72929ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇬🇧Лидс3 83043ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇦Львова3 87624ч 45м (⇵2)
19.11.2020из 🇲🇦Надора4 03222ч 30м (⇵2)
12.11.2020из 🇩🇪Нюрнберга4 18927ч 5м (⇵2)
04.12.2020из 🇩🇪Мюнхена4 45131ч 20м (⇵2)
11.11.2020из 🇪🇸Менорки4 5556ч 45м (⇵1)
01.08.2021из 🇪🇸Ласа-Пальмаса5 75325ч 20м (⇵2)
19.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга5 77746ч 5м (⇵2)
21.07.2021из 🇧🇪Брюсселя6 0024ч 55м (⇵1)
15.10.2020из 🇪🇸Виго6 10221ч 25м (⇵1)
30.10.2020из 🇳🇴Молде6 16724ч 15м (⇵2)
26.10.2020из 🇧🇾Минска6 33627ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇨🇾Ларнаки7 47954ч 30м (⇵2)
20.11.2020из Ялты7 80846ч 5м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Перми7 90836ч 50м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Новосибирска8 30438ч 10м (⇵2)
16.10.2020из 🇪🇸Бургоса8 34714ч 20м (⇵1)
23.12.2020из 🇩🇪Ганновера8 50717ч 50м (⇵2)
01.08.2021из 🇪🇸Тенерифе8 86036ч 5м (⇵2)
20.10.2020из 🇲🇩Кишинёва9 17353ч 55м (⇵2)
17.10.2020из 🇬🇷Коса10 19629ч 25м (⇵1)
20.05.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону10 60118ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Уфы11 07837ч 15м (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Ульяновска11 63932ч 30м (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇪Саарбрюккена12 15319ч 20м (⇵2)
14.08.2021из 🇺🇦Херсона14 25922ч 35м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Красноярска14 30038ч 55м (⇵2)
12.11.2020из 🇩🇪Мюнстера15 98518ч 30м (⇵1)
01.06.2021из 🇷🇺Нижнего Новгорода17 99122ч 20м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Владивостока22 31042ч 55м (⇵2)
15.04.2021из 🇨🇴Кукуты26 79123ч 18м (⇵2)
04.01.2021из 🇰🇿Алматы31 94236ч 20м (⇵2)
10.11.2020из 🇦🇷Буэнос-Айреса35 39942ч (⇵2)
15.06.2021из 🇪🇨Гуаякиля36 93416ч 40м (⇵2)
12.12.2020из Макао48 75746ч 15м (⇵2)
01.06.2021из 🇦🇷Мара-деля-Платы50 18034ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Пальмы-де-Мальйорки

Пальма-де-Майорка - фото, где находится, карта, видео, цены на отдых, отели, пляжи
Пальма-де-Майорка - фото, где находится, карта, видео, цены на отдых, отели, пляжи