Как добраться до Пальмы-де-Мальйорки на самолёте
В Пальме-де-Мальйорке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Palma de Mallorca Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пальмы-де-Мальйорки
- Пальма-де-Мальйорка PMIPalma de Mallorca Airport
Самые дешёвые билеты в Пальму-де-Мальйорку из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|546
|2ч 20м
|27.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|905
|1ч 30м
|04.11.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|907
|1ч
|18.10.2020
|из 🇩🇪Карлсруэ
|908
|2ч
|15.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|909
|1ч
|24.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|932
|1ч
|14.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 001
|2ч 25м
|01.12.2020
|из 🇪🇸Малаги
|1 086
|1ч 30м
|18.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|1 090
|2ч 25м
|20.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|1 093
|2ч 15м
|15.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|1 180
|2ч 40м
|18.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|1 182
|2ч 15м
|15.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|1 193
|2ч 45м
|08.11.2020
|из 🇦🇹Зальцбурга
|1 360
|2ч
|19.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|1 362
|2ч
|20.12.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 362
|1ч 40м
|23.10.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|1 436
|2ч 55м
|18.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|1 650
|3ч 5м
|23.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|1 689
|20ч (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|1 818
|10ч 30м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|1 824
|2ч 40м
|27.08.2021
|из 🇮🇹Неаполя
|1 954
|1ч 55м
|18.10.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|1 998
|2ч
|19.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|2 005
|7ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 080
|15ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|2 099
|10ч 35м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 194
|24ч (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|2 303
|6ч 35м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|2 316
|25ч 10м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Нанта
|2 328
|23ч 35м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇮🇹Палермо
|2 348
|35ч 55м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇳🇴Осло
|2 381
|25ч 50м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|2 459
|17ч (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇬🇷Афин
|2 481
|18ч 5м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|2 578
|29ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|2 698
|12ч 25м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|2 719
|2ч 30м
|30.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|2 929
|21ч 5м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|3 094
|24ч 20м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|3 111
|37ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇪🇸Сантьяго-де-Компостелы
|3 179
|20ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 319
|26ч 45м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Бремена
|3 356
|49ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|3 361
|52ч (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|3 429
|11ч 20м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 429
|28ч 40м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|3 515
|26ч 45м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|3 711
|1ч 55м
|09.11.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|3 729
|29ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇬🇧Лидс
|3 830
|43ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|3 876
|24ч 45м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇲🇦Надора
|4 032
|22ч 30м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|4 189
|27ч 5м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|4 451
|31ч 20м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇪🇸Менорки
|4 555
|6ч 45м (⇵1)
|01.08.2021
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|5 753
|25ч 20м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|5 777
|46ч 5м (⇵2)
|21.07.2021
|из 🇧🇪Брюсселя
|6 002
|4ч 55м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇪🇸Виго
|6 102
|21ч 25м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇳🇴Молде
|6 167
|24ч 15м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|6 336
|27ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|7 479
|54ч 30м (⇵2)
|20.11.2020
|из Ялты
|7 808
|46ч 5м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|7 908
|36ч 50м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|8 304
|38ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Бургоса
|8 347
|14ч 20м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|8 507
|17ч 50м (⇵2)
|01.08.2021
|из 🇪🇸Тенерифе
|8 860
|36ч 5м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|9 173
|53ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇬🇷Коса
|10 196
|29ч 25м (⇵1)
|20.05.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|10 601
|18ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|11 078
|37ч 15м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|11 639
|32ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Саарбрюккена
|12 153
|19ч 20м (⇵2)
|14.08.2021
|из 🇺🇦Херсона
|14 259
|22ч 35м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|14 300
|38ч 55м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇩🇪Мюнстера
|15 985
|18ч 30м (⇵1)
|01.06.2021
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|17 991
|22ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|22 310
|42ч 55м (⇵2)
|15.04.2021
|из 🇨🇴Кукуты
|26 791
|23ч 18м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇰🇿Алматы
|31 942
|36ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|35 399
|42ч (⇵2)
|15.06.2021
|из 🇪🇨Гуаякиля
|36 934
|16ч 40м (⇵2)
|12.12.2020
|из Макао
|48 757
|46ч 15м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇦🇷Мара-деля-Платы
|50 180
|34ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пальмы-де-Мальйорки
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пальмы-де-Мальйорки, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бристоль, Киев, Париж, Рим и София
- 15.10.202022.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону