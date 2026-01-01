Найдено 3 экскурсии в категории « Водные развлечения » в Севилье на русском языке, цены от €16. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности Круизы 1 час 3 отзыва Круиз Обзорный эко-круиз по реке Гвадалквивир Начало: 92J3+5X2 Севилья, Испания «Во время круиза вы услышите интересные исторические факты и сможете наслаждаться видами в любое время года» €16.50 за человека Круизы 1 час 4 отзыва Круиз Севилья с воды: круиз по реке Гвадалквивир Начало: 92M3+27J Севилья, Испания «Севилья с воды Познакомьтесь с «сердцем города» во время часового круиза по реке Гвадалквивир на двухпалубном катере» €18 за человека На машине 7 часов Водная прогулка Из Севильи в Кадис (на вашем автомобиле) Архитектура, история, гастрономия и пляжи древнейшего порта Европы €380 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Севильи

Водные экскурсии в Севилье на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026