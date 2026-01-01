Круиз
Обзорный эко-круиз по реке Гвадалквивир
Начало: 92J3+5X2 Севилья, Испания
«Во время круиза вы услышите интересные исторические факты и сможете наслаждаться видами в любое время года»
€16.50 за человека
Круиз
Севилья с воды: круиз по реке Гвадалквивир
Начало: 92M3+27J Севилья, Испания
«Севилья с воды Познакомьтесь с «сердцем города» во время часового круиза по реке Гвадалквивир на двухпалубном катере»
€18 за человека
Водная прогулка
Из Севильи в Кадис (на вашем автомобиле)
Архитектура, история, гастрономия и пляжи древнейшего порта Европы
3 фев в 09:30
5 фев в 09:30
€380 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севилье
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Севилье
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Севилье в январе 2026
Сейчас в Севилье в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 380. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Водные экскурсии в Севилье на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026