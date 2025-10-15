читать дальше уменьшить интересных мест. . День был солнечный, и мы с удовольствием провели этот час. Еда на борту не разрешена, а напитки оплачиваются отдельно.

У нас была отличная прогулка на лодке. Нас было всего трое, поэтому мы плыли на небольшом катере. Водитель показывал много