Групповая
до 22 чел.
Обзорный эко-круиз по реке Гвадалквивир
Начало: 92Дж3+5Кс2 Севилья, Испания
€16.50 за человека
Групповая
Севилья с воды: круиз по реке Гвадалквивир
Начало: 92М3+27Дж Севилья, Испания
€18 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Севилья с воды и легенды Трианы
Проплыть по Гвадалквивиру на речном трамвае и исследовать кварталы моряков, гончаров и фламенко
Начало: На Plaza del Triunfo
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от €300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Очень понравилось это занятие! Было легко найти место встречи, а персонал оказался очень дружелюбным. Места на борту было достаточно, была возможность купить напитки. Отличный вариант, если хочется попробовать что-то необычное в Севилье.
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В
Отличный вариант для последнего дня перед вылетом — спокойный и расслабляющий круиз. На верхней палубе было много мест, поэтому без суеты и спешки. Прекрасный способ красиво завершить отпуск
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А
У нас была отличная прогулка на лодке. Нас было всего трое, поэтому мы плыли на небольшом катере. Водитель показывал много
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М
Лодка отправилась вовремя, были комментарии на нескольких языках. Отличный способ посмотреть на город с другой стороны. Экскурсия длится час и полностью оправдывает свою стоимость.
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И
Экскурсия нам очень понравилась. Точка встречи была чётко указана, мы пришли вовремя. Прогулка по реке длилась около часа. Было бы интересно, если бы маршрут был немного длиннее
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М
Очень красивые виды на город с реки. Круиз в 20:00 оказался идеальным временем — удалось увидеть закат и огни, отражающиеся в воде.
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А
Всё хорошо организовано: показывают мосты и здания вдоль реки. На борту есть небольшой бар, можно взять напиток.
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Всего 7 отзывов в Севилье в категории "Речные прогулки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Речные прогулки»
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