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Речные прогулки в Севилье

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Севилье на русском языке, цены от €16. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Обзорный эко-круиз по реке Гвадалквивир
Круизы
1 час
3 отзыва
Групповая
до 22 чел.
Обзорный эко-круиз по реке Гвадалквивир
Начало: 92Дж3+5Кс2 Севилья, Испания
€16.50 за человека
Севилья с воды: круиз по реке Гвадалквивир
Круизы
1 час
4 отзыва
Групповая
Севилья с воды: круиз по реке Гвадалквивир
Начало: 92М3+27Дж Севилья, Испания
€18 за человека
Севилья с воды и легенды Трианы
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Севилья с воды и легенды Трианы
Проплыть по Гвадалквивиру на речном трамвае и исследовать кварталы моряков, гончаров и фламенко
Начало: На Plaza del Triunfo
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от €300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Обзорный эко-круиз по реке Гвадалквивир
Очень понравилось это занятие! Было легко найти место встречи, а персонал оказался очень дружелюбным. Места на борту было достаточно, была возможность купить напитки. Отличный вариант, если хочется попробовать что-то необычное в Севилье.
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В
Севилья с воды: круиз по реке Гвадалквивир
Отличный вариант для последнего дня перед вылетом — спокойный и расслабляющий круиз. На верхней палубе было много мест, поэтому без суеты и спешки. Прекрасный способ красиво завершить отпуск
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А
Обзорный эко-круиз по реке Гвадалквивир
У нас была отличная прогулка на лодке. Нас было всего трое, поэтому мы плыли на небольшом катере. Водитель показывал много
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интересных мест. . День был солнечный, и мы с удовольствием провели этот час. Еда на борту не разрешена, а напитки оплачиваются отдельно.

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М
Севилья с воды: круиз по реке Гвадалквивир
Лодка отправилась вовремя, были комментарии на нескольких языках. Отличный способ посмотреть на город с другой стороны. Экскурсия длится час и полностью оправдывает свою стоимость.
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И
Обзорный эко-круиз по реке Гвадалквивир
Экскурсия нам очень понравилась. Точка встречи была чётко указана, мы пришли вовремя. Прогулка по реке длилась около часа. Было бы интересно, если бы маршрут был немного длиннее
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М
Севилья с воды: круиз по реке Гвадалквивир
Очень красивые виды на город с реки. Круиз в 20:00 оказался идеальным временем — удалось увидеть закат и огни, отражающиеся в воде.
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А
Севилья с воды: круиз по реке Гвадалквивир
Всё хорошо организовано: показывают мосты и здания вдоль реки. На борту есть небольшой бар, можно взять напиток.
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Всего 7 отзывов в Севилье в категории "Речные прогулки"

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Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севилье
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Обзорный эко-круиз по реке Гвадалквивир;
  2. Севилья с воды: круиз по реке Гвадалквивир;
  3. Севилья с воды и легенды Трианы.
Какие места ещё посмотреть в Севилье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Севильский Алькасар;
  2. Кафедральный собор.
Сколько стоит экскурсия по Севилье в августе 2026
Сейчас в Севилье в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 300. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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