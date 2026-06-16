Мы отправимся на ферму в окрестностях Севильи, где уже четвёртое поколение семьи Эирис производит знаменитый хамон Jamón Ibérico de Bellota. Вы увидите, как живут иберийские свиньи в дубовых рощах, узнаете секреты производства и попробуете разные виды этого легендарного деликатеса. Затем вас ждёт посещение Пещеры чудес, где подземные озёра и фантастические галереи создают ощущение сказки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ферма Jamon Iberico de Bellota

У любителей гастрономических изысков Испания ассоциируется с хамоном. Полное название «правильного» хамона — Jamon Iberico de Bellota. Чтобы разобраться, что скрывается за этим названием, отправимся на семейную животноводческую ферму, которая находится в часе пути от Севильи. Погуляем по пастбищам, понаблюдаем за иберийскими свиньями. Посетим производство и вникнем в технологию вяления ветчины. Продегустируем разные виды, развеем мифы и стереотипы на тему, «с чем лучше употреблять хамон». После вы станете знатоком и ценителем этого деликатеса.

Пещера чудес

Эта живая пещера, уникальна в своём роде. Она стала первой в Испании, открытой для туристов. Имеет дневной лимит по количеству посещения. Фантазийные залы с природными озерами, галереи на разных уровнях, волшебные звуки плачущих сталактитов производят сильные впечатления. Чувство, что вы находитесь в сказке, не покинет на протяжении всего маршрута. Поговаривают, что здесь можно встретить фей. Средняя температура внутри пещеры одинакова зимой и летом, составляет +17°C. Маршрут рассчитан на 45 минут.

После посещения пещеры, нас ждет обед в деревенском ресторане, после которого вернёмся в Севилью.

Организационные детали