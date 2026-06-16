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Хамон Иберико де Беллота и Пещера чудес: гастрономия и природная магия Андалусии

Ферма иберийских свиней, дегустация легендарного хамона и сказочная подземная пещера под Севильей
Мы отправимся на ферму в окрестностях Севильи, где уже четвёртое поколение семьи Эирис производит знаменитый хамон Jamón Ibérico de Bellota.

Вы увидите, как живут иберийские свиньи в дубовых рощах, узнаете секреты производства и попробуете разные виды этого легендарного деликатеса.

Затем вас ждёт посещение Пещеры чудес, где подземные озёра и фантастические галереи создают ощущение сказки.
Хамон Иберико де Беллота и Пещера чудес: гастрономия и природная магия Андалусии
Хамон Иберико де Беллота и Пещера чудес: гастрономия и природная магия Андалусии
Хамон Иберико де Беллота и Пещера чудес: гастрономия и природная магия Андалусии

Описание экскурсии

Ферма Jamon Iberico de Bellota

У любителей гастрономических изысков Испания ассоциируется с хамоном. Полное название «правильного» хамона — Jamon Iberico de Bellota. Чтобы разобраться, что скрывается за этим названием, отправимся на семейную животноводческую ферму, которая находится в часе пути от Севильи. Погуляем по пастбищам, понаблюдаем за иберийскими свиньями. Посетим производство и вникнем в технологию вяления ветчины. Продегустируем разные виды, развеем мифы и стереотипы на тему, «с чем лучше употреблять хамон». После вы станете знатоком и ценителем этого деликатеса.

Пещера чудес

Эта живая пещера, уникальна в своём роде. Она стала первой в Испании, открытой для туристов. Имеет дневной лимит по количеству посещения. Фантазийные залы с природными озерами, галереи на разных уровнях, волшебные звуки плачущих сталактитов производят сильные впечатления. Чувство, что вы находитесь в сказке, не покинет на протяжении всего маршрута. Поговаривают, что здесь можно встретить фей. Средняя температура внутри пещеры одинакова зимой и летом, составляет +17°C. Маршрут рассчитан на 45 минут.

После посещения пещеры, нас ждет обед в деревенском ресторане, после которого вернёмся в Севилью.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются:
    — посещение секадеро (производство) с дегустацией хамона с вином — 42,5 евро/чел
    — пещера чудес — 10 евро/чел
    трансфер до 3 человек — 309 евро, до 7 человек — 391 евро
  • Можем поехать на вашем авто — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Севилье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 204 туристов
Профессиональный лицензированный гид в Испании. Все экскурсии адаптирую под гостей Севильи. Не устаю открывать новые местечки Андалусии. Жизнь слишком коротка, чтобы увидеть всю Испанию, но я постараюсь сделать всё, чтобы вы получили наиболее полное представление о ней.

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