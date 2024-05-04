Необычные экскурсии по Севилье

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Севилье на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды и призраки Севильи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Легенды и призраки Севильи: индивидуальная экскурсия
Хотите узнать, какие секреты хранят узкие улочки Севильи? Погрузитесь в атмосферу средневекового города, где оживают легенды и призраки
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
Завтра в 08:00
14 июня в 09:00
100 за всё до 8 чел.
Севильский собор и королевский дворец Алькасар
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Севильскому собору и дворцу Алькасар
Посетите крупнейший готический собор Европы и королевский дворец Алькасар. Узнайте тайны, насладитесь шедеврами и пройдите по следам великих мореплавателей
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
11 июня в 09:00
12 июня в 16:00
195 за всё до 17 чел.
Севилья: инквизиция и херес
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Севилья: инквизиция и херес - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Севильи, узнайте о тайнах инквизиции и насладитесь дегустацией хереса. Прогулка по историческим местам и уютным барам
Начало: Plaza del Altozano, возле памятника торреодора
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
140 за всё до 6 чел.
«Москва» в Севилье: район Макарена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
«Москва» в Севилье: район Макарена
Район Макарена в Севилье предлагает уникальное путешествие по узким улицам, дворцам и рынкам. Узнайте, почему его называют «Москва»
Начало: у Базилики де ла Макарена
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
100 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vladislava
    4 мая 2024
    Легенды и призраки Севильи
    Это была очень интересная экскурсия. Смело могу рекомендовать Елизавету как гида по Севильи. Рада, что выбрали вечернее время, прогулка была очень комфортной.
  • Е
    Евгения
    2 мая 2024
    Легенды и призраки Севильи
    Шикарная экскурсия! Не затянуто, живо, с юмором. Отлично провели время!
  • A
    Andrei
    25 марта 2024
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Эльмира потрясающе провела экскурсию по Севилье: ориентируясь на темп группы (со мной были родители в возрасте) мы в комфортном режиме
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    обошли все примечательные места с кучей деталей и легенд. Также все истории приправлены юмором и историями из жизни, что особенно остается в памяти =) Спасибо!!!

  • М
    Михаил
    1 марта 2024
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    очень интересная и познавательная экскурсия. Эльмира замечательный рассказчик с хорошим чувством юмора
  • Т
    Тамара
    30 декабря 2023
    «Москва» в Севилье: район Макарена
    Экскурсия отличная! Саша очень интересно рассказывает, находит контакт со взрослыми и детьми. Я попросила ее адаптировать под мою 9 летнюю дочь.
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    Саша сделала это играючи, но и я слушала с большим вниманием. Видно, что экскурсовод влюблена в город и район, о котором рассказывает. Приятный бонус - секретные места для гурманов) Очень рекомендую!

  • Т
    Таміла
    30 декабря 2023
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Очень компетентный гид! (Особенно советуем тем кто побывал на многих экскурсиях и увлекается историей и искусством)
  • A
    ARTUR
    28 декабря 2023
    Легенды и призраки Севильи
    Замечательная экскурсия и великолепный гид!!! С обширными познаниями, отличной коммуникабельностью и вниманием к экскурсантам. Настоятельно рекомендуем и благодарим Елизавету за проведение экскурсии!!! Спасибо!
  • А
    Анна
    2 декабря 2023
    Севилья: инквизиция и херес
    Анжела очень классный гид. Мы получили море удовольствия от общения с ней. Она обалденный человек и профессионал своего дела. Поэтому мы ее настоятельно рекомендуем другим туристам. Анжела чудесная!!! ❤️
  • А
    Андрей
    12 января 2018
    Севилья: инквизиция и херес
    Понравилась экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Необычные»

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  1. Легенды и призраки Севильи
  2. Севильский собор и королевский дворец Алькасар
  3. Севилья: инквизиция и херес
  4. «Москва» в Севилье: район Макарена
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Сколько стоит экскурсия по Севилье в июне 2024
Сейчас в Севилье в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 195. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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