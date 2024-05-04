1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Легенды и призраки Севильи: индивидуальная экскурсия
Хотите узнать, какие секреты хранят узкие улочки Севильи? Погрузитесь в атмосферу средневекового города, где оживают легенды и призраки
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
Завтра в 08:00
14 июня в 09:00
€100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Севильскому собору и дворцу Алькасар
Посетите крупнейший готический собор Европы и королевский дворец Алькасар. Узнайте тайны, насладитесь шедеврами и пройдите по следам великих мореплавателей
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
11 июня в 09:00
12 июня в 16:00
€195 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Севилья: инквизиция и херес - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Севильи, узнайте о тайнах инквизиции и насладитесь дегустацией хереса. Прогулка по историческим местам и уютным барам
Начало: Plaza del Altozano, возле памятника торреодора
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Москва» в Севилье: район Макарена
Район Макарена в Севилье предлагает уникальное путешествие по узким улицам, дворцам и рынкам. Узнайте, почему его называют «Москва»
Начало: у Базилики де ла Макарена
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€100 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVladislava4 мая 2024Это была очень интересная экскурсия. Смело могу рекомендовать Елизавету как гида по Севильи. Рада, что выбрали вечернее время, прогулка была очень комфортной.
- ЕЕвгения2 мая 2024Шикарная экскурсия! Не затянуто, живо, с юмором. Отлично провели время!
- AAndrei25 марта 2024Эльмира потрясающе провела экскурсию по Севилье: ориентируясь на темп группы (со мной были родители в возрасте) мы в комфортном режиме
- ММихаил1 марта 2024очень интересная и познавательная экскурсия. Эльмира замечательный рассказчик с хорошим чувством юмора
- ТТамара30 декабря 2023Экскурсия отличная! Саша очень интересно рассказывает, находит контакт со взрослыми и детьми. Я попросила ее адаптировать под мою 9 летнюю дочь.
- ТТаміла30 декабря 2023Очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Очень компетентный гид! (Особенно советуем тем кто побывал на многих экскурсиях и увлекается историей и искусством)
- AARTUR28 декабря 2023Замечательная экскурсия и великолепный гид!!! С обширными познаниями, отличной коммуникабельностью и вниманием к экскурсантам. Настоятельно рекомендуем и благодарим Елизавету за проведение экскурсии!!! Спасибо!
- ААнна2 декабря 2023Анжела очень классный гид. Мы получили море удовольствия от общения с ней. Она обалденный человек и профессионал своего дела. Поэтому мы ее настоятельно рекомендуем другим туристам. Анжела чудесная!!! ❤️
- ААндрей12 января 2018Понравилась экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Необычные»
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