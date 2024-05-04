V Vladislava Легенды и призраки Севильи Это была очень интересная экскурсия. Смело могу рекомендовать Елизавету как гида по Севильи. Рада, что выбрали вечернее время, прогулка была очень комфортной.

Е Евгения Легенды и призраки Севильи Шикарная экскурсия! Не затянуто, живо, с юмором. Отлично провели время!

A Andrei Севильский собор и королевский дворец Алькасар читать дальше обошли все примечательные места с кучей деталей и легенд. Также все истории приправлены юмором и историями из жизни, что особенно остается в памяти =) Спасибо!!! Эльмира потрясающе провела экскурсию по Севилье: ориентируясь на темп группы (со мной были родители в возрасте) мы в комфортном режиме

М Михаил Севильский собор и королевский дворец Алькасар очень интересная и познавательная экскурсия. Эльмира замечательный рассказчик с хорошим чувством юмора

Т Тамара «Москва» в Севилье: район Макарена читать дальше Саша сделала это играючи, но и я слушала с большим вниманием. Видно, что экскурсовод влюблена в город и район, о котором рассказывает. Приятный бонус - секретные места для гурманов) Очень рекомендую! Экскурсия отличная! Саша очень интересно рассказывает, находит контакт со взрослыми и детьми. Я попросила ее адаптировать под мою 9 летнюю дочь.

Т Таміла Севильский собор и королевский дворец Алькасар Очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Очень компетентный гид! (Особенно советуем тем кто побывал на многих экскурсиях и увлекается историей и искусством)

A ARTUR Легенды и призраки Севильи Замечательная экскурсия и великолепный гид!!! С обширными познаниями, отличной коммуникабельностью и вниманием к экскурсантам. Настоятельно рекомендуем и благодарим Елизавету за проведение экскурсии!!! Спасибо!

А Анна Севилья: инквизиция и херес Анжела очень классный гид. Мы получили море удовольствия от общения с ней. Она обалденный человек и профессионал своего дела. Поэтому мы ее настоятельно рекомендуем другим туристам. Анжела чудесная!!! ❤️