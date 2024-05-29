Волшебная и увлекательная экскурсия с удивительной, позитивной и мега-информативной Анжелой! Спасибо за эти 3 часа - время пролетело незаметно, получили

массу позитивных впечатлений! Отдельное спасибо за помощь с бронью ресторана - выбранное место стало восхитительным убежищем от жары, эстетическим удовольствием с белыми скатертями и праздником вкуса!

Екатерина как всегда на высоте, любит и знает своё дело. Очень интересная и познавательная экскурсия. Заранее приобрела для нас билеты в собор, очень отзывчива и всегда может дать дельный совет. Учитывает предпочтения гостей по маршруту.

Екатерина обладает неисчерпаемым объемом знаний по истории Испании. Большое количество информации во время экскурсии воспринималось комфортно, т. к. материал был хорошо структурирован, а подача была лёгкой для восприятия. Спасибо! Однозначно рекомендуем!

Потрясающая экскурсия по Севилье с Екатериной. Узнали много интересных исторических событий и фактов из истории Севильи и Испании. Три часа пролетели незаметно. Спасибо, рекомендую.

Елена шикарный гид, прогулка была великолепна. Мне очень все понравилось! Отдельное спасибо вам за совет и помощь с билетом на шоу фламенко, от которого получил массу удовольствия!!!)))

Елена отличный рассказчик, история города была представлена легко и очень познавательно. Маршрут был по самым выдающимся местам Севильи. Впечатление от экскурсии прекрасное. 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Рекомендую.

Было супер! Слава Севильскому солнцу и Елене за очень хороший гид. Мы запомним его надолго!!!

Это была очень интересная экскурсия. Смело могу рекомендовать Елизавету как гида по Севильи. Рада, что выбрали вечернее время, прогулка была очень комфортной.

К Камила

Прекрасный гид, отлично все нам рассказала про Севилью!! На любые темы по истории Испании поддерживала разговор Очень приятно было познакомиться с ней и погулять по городу! Все советы были ценны После экскурсии отвечала на все наши вопросы