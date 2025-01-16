Гастрономические экскурсии Севильи

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Севилье на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Особый вкус Севильи
Пешая
47 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Особый вкус Севильи: гастрономическая экскурсия
Погрузитесь в кулинарные традиции Севильи, наслаждаясь закусками, морепродуктами и сладостями. Узнайте секреты местной кухни
«По дороге от центра к гастрономической мекке города мы забежим в севильский бар, декорированный любителями корриды, где на ваш вкус выберем традиционные севильские закуски»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:30
от 80 за всё до 10 чел.
Севилья: инквизиция и херес
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Севилья: инквизиция и херес - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Севильи, узнайте о тайнах инквизиции и насладитесь дегустацией хереса. Прогулка по историческим местам и уютным барам
Начало: Plaza del Altozano, возле памятника торреодора
«Дегустация и закуски не входят в стоимость экскурсии»
Сегодня в 13:00
24 фев в 13:00
140 за всё до 6 чел.
Легенды Трианы: традиции, керамика, хамон и вино
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды Трианы: традиции, керамика, хамон и вино
Увидеть аутентичную Севилью, заглянуть в лавки мастеров и познакомиться с локальной гастрономией
Начало: E Puerta de jerez
«Добро пожаловать на исторически-гастрономическую экскурсию по одному из самых уютных районов Севильи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    16 января 2025
    Особый вкус Севильи
    Мы брали разных гидов и формат экскурсий по разным городам Андалусии. Елизавета понравилась больше всех- легко, увлекательно, и тем не
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    менее очень информативно и структурировано. Кроме вкусной еды и темы гастрономии, мы узнали много интересного о жизни испанцев, культуре, современном быте, городах и регионах, исторических фактах. Елизавета с удовольствием отвечала на наши разнообразнейшие вопросы. ОЧЕНЬ рекомендую!

  • л
    людмила
    10 января 2025
    Особый вкус Севильи
    Лиза великолепный рассказчик- такое глубокое погружение в культуру страны! Спасибо огромное за невероятную атмосферу! Мы в восторге от прогулки с Лизаветой!
  • Е
    Елена
    17 ноября 2024
    Особый вкус Севильи
    Спасибо Елизавете за прекрасную познавательно-вкусную прогулку. Мы точно узнали и почувствовали особый вкус города. На следующий день ещё заходили в
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    эти заведения. Рекомендую, даже если вы не сильно голодные. Давно хотела попробовать такой формат экскурсии, и вечером, когда уже порядочный путешественник достаточно устал, плавное движение от таверны к таверне, разбавленное бокальчиком хорошего вина в каждой, чудо как приятно и познавательно))))))

  • А
    Анна
    2 ноября 2024
    Севилья: инквизиция и херес
    Анжела прекрасна! Гибко подстроилась под нашу своеобразную компанию. Мы получили огромное удовольствие - интересный и необычный маршрут, приятное общение! Рекомендую!
  • А
    Анна
    2 декабря 2023
    Севилья: инквизиция и херес
    Анжела очень классный гид. Мы получили море удовольствия от общения с ней. Она обалденный человек и профессионал своего дела. Поэтому мы ее настоятельно рекомендуем другим туристам. Анжела чудесная!!! ❤️
  • А
    Андрей
    12 января 2018
    Севилья: инквизиция и херес
    Понравилась экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севилье
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Легенды Трианы: традиции, керамика, хамон и вино
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  1. Самое главное
  2. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Севилье в феврале 2025
Сейчас в Севилье в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 150. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Севильи, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2025