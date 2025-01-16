3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Особый вкус Севильи: гастрономическая экскурсия
Погрузитесь в кулинарные традиции Севильи, наслаждаясь закусками, морепродуктами и сладостями. Узнайте секреты местной кухни
«По дороге от центра к гастрономической мекке города мы забежим в севильский бар, декорированный любителями корриды, где на ваш вкус выберем традиционные севильские закуски»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:30
от €80 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Севилья: инквизиция и херес - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Севильи, узнайте о тайнах инквизиции и насладитесь дегустацией хереса. Прогулка по историческим местам и уютным барам
Начало: Plaza del Altozano, возле памятника торреодора
«Дегустация и закуски не входят в стоимость экскурсии»
Сегодня в 13:00
24 фев в 13:00
€140 за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды Трианы: традиции, керамика, хамон и вино
Увидеть аутентичную Севилью, заглянуть в лавки мастеров и познакомиться с локальной гастрономией
Начало: E Puerta de jerez
«Добро пожаловать на исторически-гастрономическую экскурсию по одному из самых уютных районов Севильи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения16 января 2025Мы брали разных гидов и формат экскурсий по разным городам Андалусии. Елизавета понравилась больше всех- легко, увлекательно, и тем не
- ллюдмила10 января 2025Лиза великолепный рассказчик- такое глубокое погружение в культуру страны! Спасибо огромное за невероятную атмосферу! Мы в восторге от прогулки с Лизаветой!
- ЕЕлена17 ноября 2024Спасибо Елизавете за прекрасную познавательно-вкусную прогулку. Мы точно узнали и почувствовали особый вкус города. На следующий день ещё заходили в
- ААнна2 ноября 2024Анжела прекрасна! Гибко подстроилась под нашу своеобразную компанию. Мы получили огромное удовольствие - интересный и необычный маршрут, приятное общение! Рекомендую!
- ААнна2 декабря 2023Анжела очень классный гид. Мы получили море удовольствия от общения с ней. Она обалденный человек и профессионал своего дела. Поэтому мы ее настоятельно рекомендуем другим туристам. Анжела чудесная!!! ❤️
- ААндрей12 января 2018Понравилась экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Севилье в феврале 2025
Сейчас в Севилье в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 150. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Севильи, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2025