читать дальше эти заведения. Рекомендую, даже если вы не сильно голодные. Давно хотела попробовать такой формат экскурсии, и вечером, когда уже порядочный путешественник достаточно устал, плавное движение от таверны к таверне, разбавленное бокальчиком хорошего вина в каждой, чудо как приятно и познавательно))))))

Спасибо Елизавете за прекрасную познавательно-вкусную прогулку. Мы точно узнали и почувствовали особый вкус города. На следующий день ещё заходили в