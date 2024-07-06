Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Севилье на русском языке, цены от €350. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 1 отзыв 7.5 часов Индивидуальная до 4 чел. Знакомьтесь - красавица Севилья: индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по историческим местам Севильи, узнайте о её легендах и праздниках, посетите Севильский собор и Алькасар. Индивидуальная экскурсия Начало: На площади Хереса € 400 за всё до 4 чел. 7 часов Индивидуальная до 15 чел. Пещера чудес и испанский деликатес: индивидуальная экскурсия из Севильи Погрузитесь в мир испанских деликатесов и природных чудес. Вас ждет ферма хамона и уникальная Пещера чудес. Насладитесь гастрономией и природой Начало: Paseo de Cristóbal Colón, 12, Sevilla Расписание: Пн-Пт: 9:15 € 350 за всё до 15 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Севильи в старинную задумчивую Кордову Погрузитесь в историю Кордовы: римская эпоха, мусульманское завоевание, еврейское наследие и современные достопримечательности € 510 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Севильи Последние отзывы на экскурсии Г Гаури Знакомьтесь - красавица Севилья читать дальше очень хорошо организована! Наталья очень глубоко осведомлена в исторических событиях, литературе, личностях, архитектуре, о сегодняшних реалиях и жизни испанцев и не только. Также она порекомендовала места для посещения, дала советы по время препровождению, которые были ценными. Наталья очень хороший гид. Видно, что она любит Испанию, а она любит её. Было очень познавательно, интересно, энергично! Экскурсия была

Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «На весь день»

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