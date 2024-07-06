7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь - красавица Севилья: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Севильи, узнайте о её легендах и праздниках, посетите Севильский собор и Алькасар. Индивидуальная экскурсия
Начало: На площади Хереса
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Пещера чудес и испанский деликатес: индивидуальная экскурсия из Севильи
Погрузитесь в мир испанских деликатесов и природных чудес. Вас ждет ферма хамона и уникальная Пещера чудес. Насладитесь гастрономией и природой
Начало: Paseo de Cristóbal Colón, 12, Sevilla
Расписание: Пн-Пт: 9:15
9 авг в 09:30
10 авг в 09:30
€350 за всё до 15 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
Погрузитесь в историю Кордовы: римская эпоха, мусульманское завоевание, еврейское наследие и современные достопримечательности
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
€510 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГаури6 июля 2024Наталья очень хороший гид. Видно, что она любит Испанию, а она любит её. Было очень познавательно, интересно, энергично! Экскурсия была
Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Севилье в августе 2024
Сейчас в Севилье в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 510. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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