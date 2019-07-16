11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка начнется в тени самой большой деревянной конструкции в мире, которую севильцы, по привычке давать всему прозвища, назвали «грибами». Осматривая торговые улочки, вы услышите историю столицы Андалусии, разберетесь, почему Севилья считается одним из важнейших культурно-политических центров Испании. Возле церкви Христа Спасителя, нам удастся заглянуть в Апельсиновый дворик, который в арабские времена использовали для ритуала омовений.
От Сервантеса до Кармен — главные герои города
У памятника Сервантесу вы узнаете, что именно в севильской тюрьме гений начал писать «Дон Кихота», а на главной площади рядом с мэрией познакомитесь с основателями города и раскроете значение надписи, которая встречается всюду: от крышки уличного люка до герба. Не обойдем стороной и фонтан, где отмечает победы местная футбольная команда, и полюбуемся «Золотой башней», построенной без единого грамма драгоценного металла. Посетим табачную фабрику, на которой разворачиваются действия новеллы Мериме и оперы Бизе «Кармен». А еще пройдемся по «Площади Испании» — павильону, построенному в начале ХХ века для иберо-американской выставки.
Во время прогулки вы сможете воспользоваться аудиогидом, который позволит вам не упустить ни малейшую деталь в рассказе и насладиться историей Севильи.
Организационные детали
Аудиогид приобретается отдельно (стоимость — 1€)
Экскурсию для вас проведу я или моя коллега
Любые опоздания, паузы в кафе и сувенирных лавках учитываются в счет времени экскурсии
Экскурсию можно продлить за 30 евро/час. Пожалуйста, напишите об этом заранее.
Для групп свыше 4 чел., необходима аудиосистема — 1,50 евро/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Encarnación
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Севилье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2141 туриста
Живу в Испании седьмой год. Закончила отделение туризма в институте Cánovas del Castillo. Являюсь официальным гидом по Андалусии. Моя лицензия позволяет проводить экскурсии во всех достопримечательностях и музеях региона: Альгамбра, читать дальшеуменьшить
музей Пикассо, кафедральные соборы, арабские крепости, дворцы, Алькасар… Мои экскурсии тщательно разработаны на основе разных информационных источников и моего личного опыта. Испанские традиции, быт, культура — это то, с чем я сталкиваюсь ежедневно в повседневной жизни, а не читаю из Википедии. Обещаю, что на экскурсии будет не утомительно, интересно, легко и весело.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Роман
Севилья - город Праздник, город чистой энергии и положительных эмоций, именно так мы его увидели и узнали, благодаря нашему гиду, одесской испанке Эльмире. Если вы первый раз в городе или читать дальшеуменьшить
вам кажется, что вы знаете о нем все, не сомневайтесь, Эльмира сможет дополнить калейдоскопическими эффектами, вкусными рассказами об андалусской кухне и ресторанах, ответит на интересующие Вас вопросы и даст совет и рекомендации по самостоятельному изучению города. В ходе экскурсии мы узнали много фактов, о которых не прочитаешь в интернете. Девизом или символом Севильи, являются слова Альфонса Х, зашифрованные в монограмме NO8DO, что в переводе «он не оставит меня никогда» как же верно он сказал, это именно тот город, который не оставит равнодушным никого., Hasta la vistas.
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Н
Надежда
Нам понравилось. Это если кратко. Но кратко не получиться, потому что мы были в Севилье. И Эльмира, наш экскурсовод поведала нам не просто о городе, архитектуре, улицах и парках. Культурный читать дальшеуменьшить
шок от очарования потрясающего своей изысканностью городе. Эльмира, с едва уловимым, но никогда не искореннимым чувством юмора рассказывала о историях жизни испанцев, о жизни и смерти, о страсти и увлечениях, о любви и любви. За что тебе, Эльмира наша благодарность.
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С
Сабина
Севилья замечательный город! Эльмира рассказала много интересного из истории этого города, привнесла юморные нотки своему рассказу, показала как различить горькие ли апельсины на деревьях или нет, провела мимо чудесно пахнущих жасминовых кустов. Заинтересовала 4-летнего сына и вознаградила его сладким подарочком) Всем советую знакомиться с эти прекрасным городом вместе с Эльмирой.
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О
Ольга
Спасибо Эльвире за экскурсию. Все прошло замечательно. Эльвира - очень деликатный и тактичный гид. Она чувствует что и когда рассказывать. Рассказывает интересно. Лишними фактами не перегружает, но ответила абсолютно на все вопросы, которые мы задавали по ходу экскурсии. Маршрут понравился. Если ещё буду в Севилье, снова обращусь к Эльвире. Рекомендую всем.
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А
Анна
Эльвира в этот день была занята и порекомендовала Сергея вместо себя. В начале были сомнения, но как только Сергей начал экскурсию, все сомнения быстро растаяли. Чудесная, полная новых впечатлений и знаний, экскурсия. Один из лучших гидов в Испании, с которым нам посчастливилось познакомится. Очень рекомендуем!
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К
Кристина
Эльмира- потрясающий гид. С ней не будет скучно ни взрослым, ни детям. Были с подростком 15 лет, которого трудно увлечь и удивить. Эльмире это удалось. У этой девушки прекрасное чувство юмора, она очень начитана и интеллектуальна. Всем рекомендую.
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