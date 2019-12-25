11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Лабиринты торговых улиц, памятник Сервантесу и «Золотая башня»

Эльмира
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Эльмира – ваш гид
Оказавшись в Севилье, вы точно почувствуете себя на королевском празднике.

А причудливые строения, памятники и храмы, тайные символы, встречающиеся всюду в городской среде, познакомят вас с историей столицы Андалусии и откроют ее переменчивый характер.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 16 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 17 человек
Можно с детьми
Встреча Pl. de la Encarnación, s/n, 41003 Sevilla
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Севилья — любовь с первого взгляда
Севилья — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Севилья как центр культуры и искусства
Прогулка начнется в тени самой большой деревянной конструкции в мире, которую севильцы, по привычке давать всему прозвища, назвали «грибами». Осматривая торговые улочки, вы услышите историю столицы Андалусии, разберетесь, почему Севилья считается одним из важнейших культурно-политических центров Испании. Возле церкви Христа Спасителя, нам удастся заглянуть в Апельсиновый дворик, который в арабские времена использовали для ритуала омовений.

От Сервантеса до Кармен — главные герои города
У памятника Сервантесу вы узнаете, что именно в севильской тюрьме гений начал писать «Дон Кихота», а на главной площади рядом с мэрией познакомитесь с основателями города и раскроете значение надписи, которая встречается всюду: от крышки уличного люка до герба. Не обойдем стороной и фонтан, где отмечает победы местная футбольная команда, и полюбуемся «Золотой башней», построенной без единого грамма драгоценного металла. Посетим табачную фабрику, на которой разворачиваются действия новеллы Мериме и оперы Бизе «Кармен». А еще пройдемся по «Площади Испании» — павильону, построенному в начале ХХ века для иберо-американской выставки.

Во время прогулки вы сможете воспользоваться аудиогидом, который позволит вам не упустить ни малейшую деталь в рассказе и насладиться историей Севильи.

Организационные детали

  • Аудиогид приобретается отдельно. Стоимость — 1€.
Севилья — любовь с первого взгляда
Севилья — любовь с первого взгляда
Севилья — любовь с первого взгляда
Севилья — любовь с первого взгляда
Севилья — любовь с первого взгляда
Севилья — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Pl. de la Encarnación, s/n, 41003 Sevilla.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эльмира
Эльмира
Одесситка, живу Испании седьмой год. Закончила отделение туризма в институте «Cánovas del Castillo». Являюсь официальным гидом по Андалусии. Моя лицензия позволяет проводить экскурсии во всех достопримечательностях и музеях региона: Альгабмра, музей Пикассо, кафедральные соборы, арабские крепости, дворцы, Алькасар... Мои экскурсии тщательно разработаны на основе разных информационных источников и моего личного опыта. Испанские традиции, быт, культура — это то, с чем я сталкиваюсь ежедневно в повседневной жизни, а не читаю из Википедии. Обещаю, что на экскурсии будет не утомительно, интересно, легко и весело.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 декабря 2019
Нам понравилось. Это если кратко. Но кратко не получиться, потому что мы были в Севилье. И Эльмира, наш экскурсовод поведала нам не просто о городе, архитектуре, улицах и парках. Культурный шок от очарования потрясающего своей изысканностью городе. Эльмира, с едва уловимым , но никогда не искореннимым чувством юмора рассказывала о историях жизни испанцев, о жизни и смерти, о страсти и увлечениях, о любви и любви. За что тебе , Эльмира наша благодарность.
25 августа 2019
Супер харизматичная женщина. Смогла построить конструктивный диалог с 13 летним ребёнком. Экскурсия лёгкая и весёлая. Эльмира порекомендовала хороший ресторан с очень хорошей кухней. Мы довольны. Спасибо, Эльмира. Будем рекомендовать.
22 августа 2019
Севилья замечательный город! Эльмира рассказала много интересного из истории этого города, привнесла юморные нотки своему рассказу, показала как различить горькие ли апельсины на деревьях или нет, провела мимо чудесно пахнущих жасминовых кустов. Заинтересовала 4-летнего сына и вознаградила его сладким подарочком) Всем советую знакомиться с эти прекрасным городом вместе с Эльмирой.
16 августа 2019
Отличная экскурсия. Эльмира сумела заинтересовать наших детей разных возрастов. Всем очень понравилось. Рекомендуем
17 июля 2019
Севилья - город Праздник, город чистой энергии и положительных эмоций, именно так мы его увидели и узнали, благодаря нашему гиду, одесской испанке Эльмире. Если вы первый раз в городе или вам кажется, что вы знаете о нем все, не сомневайтесь, Эльмира сможет дополнить калейдоскопическими эффектами, вкусными рассказами об андалусской кухне и ресторанах, ответит на интересующие Вас вопросы и даст совет и рекомендации по самостоятельному изучению города. В ходе экскурсии мы узнали много фактов, о которых не прочитаешь в интернете. Девизом или символом Севильи, являются слова Альфонса Х, зашифрованные в монограмме NO8DO, что в переводе «он не оставит меня никогда» как же верно он сказал, это именно тот город, который не оставит равнодушным никого., Hasta la vistas.
5 июля 2019
Эльмира- потрясающий гид. С ней не будет скучно ни взрослым, ни детям. Были с подростком 15 лет, которого трудно увлечь и удивить. Эльмире это удалось. У этой девушки прекрасное чувство юмора, она очень начитана и интеллектуальна. Всем рекомендую.
29 июня 2019
Спасибо Эльмире за интересную экскурсию! Благодаря её искрометному юмору два часа пролетели незаметно! Помимо того, что мы столько всего нового узнали о Севилье, мы получили необыкновенный заряд бодрости и позитива!
18 июня 2019
Только что вернулись с экскурсии с Эльмирой!
Очень рекомендую для первого знакомства с Севильей.
Отличный маршрут, прекрасная подача материала.
Время пролетело быстро и интересно.
Спасибо)!
13 июня 2019
Спасибо Эльвире за экскурсию. Все прошло замечательно. Эльвира - очень деликатный и тактичный гид. Она чувствует что и когда рассказывать. Рассказывает интересно. Лишними фактами не перегружает, но ответила абсолютно на все вопросы, которые мы задавали по ходу экскурсии. Маршрут понравился.Если ещё буду в Севилье, снова обращусь к Эльвире. Рекомендую всем.
7 июня 2019
Спасибо за прекрасную прогулку по Севилье и индивидуальную экскурсию :)
Ещё 1 отзыв

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