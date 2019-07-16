11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Оказавшись в Севилье, вы точно почувствуете себя на королевском празднике. А причудливые строения, памятники и храмы, тайные символы, встречающиеся всюду в городской среде, познакомят вас с историей столицы Андалусии и откроют ее переменчивый характер.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-17 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Севилья как центр культуры и искусства

Прогулка начнется в тени самой большой деревянной конструкции в мире, которую севильцы, по привычке давать всему прозвища, назвали «грибами». Осматривая торговые улочки, вы услышите историю столицы Андалусии, разберетесь, почему Севилья считается одним из важнейших культурно-политических центров Испании. Возле церкви Христа Спасителя, нам удастся заглянуть в Апельсиновый дворик, который в арабские времена использовали для ритуала омовений.

От Сервантеса до Кармен — главные герои города

У памятника Сервантесу вы узнаете, что именно в севильской тюрьме гений начал писать «Дон Кихота», а на главной площади рядом с мэрией познакомитесь с основателями города и раскроете значение надписи, которая встречается всюду: от крышки уличного люка до герба. Не обойдем стороной и фонтан, где отмечает победы местная футбольная команда, и полюбуемся «Золотой башней», построенной без единого грамма драгоценного металла. Посетим табачную фабрику, на которой разворачиваются действия новеллы Мериме и оперы Бизе «Кармен». А еще пройдемся по «Площади Испании» — павильону, построенному в начале ХХ века для иберо-американской выставки.

Во время прогулки вы сможете воспользоваться аудиогидом, который позволит вам не упустить ни малейшую деталь в рассказе и насладиться историей Севильи.

Организационные детали