Индивидуальная
до 8 чел.
Пешеходная прогулка по исторической Севилье
Погрузитесь в атмосферу Севильи, прогуливаясь по её уютным уголкам. Узнайте истории и легенды, связанные с городом, и насладитесь его архитектурой
Начало: на площади puerta de Jerez
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€145 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Королевский Алькасар и его сады
Побывать в старейшем действующем дворце королей в Европе и узнать его историю
Начало: Встречаемся возле входа в Королевский Алькасар, Ль...
Завтра в 11:30
11 дек в 09:30
€170 за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Севильский экспресс - знакомство с городом
Погрузитесь в историю Севильи за 2,5 часа. Узнайте о корриде, мавританском владычестве и золотом веке империи, прогуливаясь по главным достопримечательностям
Завтра в 15:00
11 дек в 09:00
€144
€160 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Севильей каждый день
Познакомьтесь с историей Севильи, прогуливаясь по её центру, и откройте для себя Алькасар, Кафедральный собор и другие знаковые места
Начало: Возле Золотой Башни (Torre del Oro)
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Севильи - в задумчивую Кордову
Исследовать город с богатым наследием и цветочным шлейфом
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€510 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Севильи в Кадис (на вашем автомобиле)
Архитектура, история, гастрономия и пляжи древнейшего порта Европы
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€380 за всё до 4 чел.
- ННаталия7 декабря 2025Елена профессиональный гид и прекрасный человек 🙂! Однозначно всем рекомендую, 3-х часовая экскурсия была очень интересная и познавательная, сын 16
- OOleg2 декабря 2025Екатерина обладает обширной исторической базой и имеет большой опыт доносить эту информацию. Мы получили довольно-таки интересную информацию о городе за три часа экскурсии.
- ТТатьяна19 ноября 2025Великолепный «Севильский экспресс» пронес нас по улочкам города. Екатерина увлекла нас историей города, рассказывая всё простым и понятным языком. 3,5 часа пролетели, как один миг. Рекомендую!
- ААнна12 ноября 2025Остались очень довольны экскурсией с Екатериной. Сразу перед экскурсией Екатерина дала возможность выбрать место начала и завершения экскурсии, что нам
- ИИрина4 ноября 2025Очень понравилась экскурсия с Мариной по Севилье, от её лёгкой подачи Информации,
Появилось желание дальше исследовать историю Испании!
Спасибо
- ЮЮлия3 ноября 2025Елена очень грамотный специалист! Ей удалось заинтересовать своей экскурсией детей разного возраста и держать их внимание на протяжение 2,5 часов! Елена умела сочетала исторические факты с захватывающими историями, отсылками к произведениям литературы. Очень рекомендуем Елену!
- ДДмитрий3 ноября 2025Экскурсия прошла на одном дыхании! Елена – прекрасный гид и очень интересный рассказчик. Благодаря ей мы смогли увидеть Севилью такой, какой ее видит по-настоящему любящий этот город человек.
- ССергей1 ноября 2025Рекомендую Екатерину как гида - который вам откроет Севилью, с ее богатой историей. Хооошее знание истории, фактов, прекрасная подача материала.
- ЛЛиза1 ноября 2025Экскурсия очень понравилась), гид Марина влюбила в город. Всё прошло эмоционально, классно и интересно!!!
- ЕЕвгений31 октября 2025Елена, спасибо огромное за экскурсию! Все понравилось и, благодаря вам, мы влюбились в Севилью!
- ООльга30 октября 2025Екатерина - прекрасный гид по Севилье. Знает все!! Именно с ней надо начинать знакомство с Севильей! Екатерина, помимо информации по
- ББорис29 октября 2025Было очень интересно и на одном дыхании.
С детьми тоже можно, им не скучно.
- ЕЕкатерина27 октября 2025Спасибо большое, Елена, за экскурсию по Севилье. Очень интересно было узнать больше об истории Испании и этого прекрасного города. Отдельная благодарность за внимание к нашему сыну, 9 лет.
- ДДенис26 октября 2025Содержательная экскурсия с великолепным гидом полная личных рекомендации и тайных местечек 👍
- ММайя25 октября 2025Очень понравилась обзорная экскурсия с Еленой. Елена подстроила маршрут под наш запрос. Экскурсия очень хорошо организована, маршрут захватывает много ключевых
- ААлександра20 октября 2025Отличная экскурсия с Мариной!рассказала много нового,в том числе для жизни в Испании,затронули много исторических тем,но было очень легко воспринимать много информации ☺️
- AAndrei19 октября 2025Прекрасное начало для знакомства с Севильей!
- ДДарья19 октября 2025Огромное спасибо за экскурсию! Было очень насыщенно и увлекательно. Екатерина прекрасный рассказчик, умеющий преподнести объемный материал с непередаваемой легкостью и юмором. Маршрут интересный и, что немаловажно, бОльшую часть времени мы были не под севильским солнцепеком))
- ММария13 октября 2025Очень профессиональная и содержательная экскурсия. У нас сложилось четкое представление о истории Севильи, основных вехах и традициях. Было предусмотрено время
- ТТатьяна13 октября 2025Елена - самый увлекающий гид которого мы встречали! Ходили на экскурсию семьей в составе 6х человек: мы с мужем, родители
