Выездные экскурсии из Севильи

Найдено 6 экскурсий в категории «Выездные» в Севилье на русском языке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Красавица Севилья
Пешая
3 часа
106 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешеходная прогулка по исторической Севилье
Погрузитесь в атмосферу Севильи, прогуливаясь по её уютным уголкам. Узнайте истории и легенды, связанные с городом, и насладитесь его архитектурой
Начало: на площади puerta de Jerez
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€145 за всё до 8 чел.
Королевский Алькасар и его сады
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Королевский Алькасар и его сады
Побывать в старейшем действующем дворце королей в Европе и узнать его историю
Начало: Встречаемся возле входа в Королевский Алькасар, Ль...
Завтра в 11:30
11 дек в 09:30
€170 за всё до 7 чел.
Севильский экспресс - знакомство с городом
Пешая
3 часа
-
10%
244 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Севильский экспресс - знакомство с городом
Погрузитесь в историю Севильи за 2,5 часа. Узнайте о корриде, мавританском владычестве и золотом веке империи, прогуливаясь по главным достопримечательностям
Завтра в 15:00
11 дек в 09:00
€144€160 за всё до 6 чел.
Свидание с Севильей каждый день
Пешая
2 часа
27 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Севильей каждый день
Познакомьтесь с историей Севильи, прогуливаясь по её центру, и откройте для себя Алькасар, Кафедральный собор и другие знаковые места
Начало: Возле Золотой Башни (Torre del Oro)
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Из Севильи - в задумчивую Кордову
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Севильи - в задумчивую Кордову
Исследовать город с богатым наследием и цветочным шлейфом
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€510 за всё до 4 чел.
Из Севильи в Кадис (на вашем автомобиле)
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Севильи в Кадис (на вашем автомобиле)
Архитектура, история, гастрономия и пляжи древнейшего порта Европы
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€380 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    7 декабря 2025
    Красавица Севилья
    Елена профессиональный гид и прекрасный человек 🙂! Однозначно всем рекомендую, 3-х часовая экскурсия была очень интересная и познавательная, сын 16
    читать дальше

    лет сказал - отлично 👍. Севилья невероятно красивый город, Елена с таким удовольствием и любовью рассказывает, настроение передается! Огромная благодарность за рекомендации!

  • O
    Oleg
    2 декабря 2025
    Севильский экспресс - знакомство с городом
    Екатерина обладает обширной исторической базой и имеет большой опыт доносить эту информацию. Мы получили довольно-таки интересную информацию о городе за три часа экскурсии.
  • Т
    Татьяна
    19 ноября 2025
    Севильский экспресс - знакомство с городом
    Великолепный «Севильский экспресс» пронес нас по улочкам города. Екатерина увлекла нас историей города, рассказывая всё простым и понятным языком. 3,5 часа пролетели, как один миг. Рекомендую!
  • А
    Анна
    12 ноября 2025
    Севильский экспресс - знакомство с городом
    Остались очень довольны экскурсией с Екатериной. Сразу перед экскурсией Екатерина дала возможность выбрать место начала и завершения экскурсии, что нам
    читать дальше

    очень подошло. Время пролетело незаметно за очень интересными и познавательными рассказами об истории и культуре Севильи.

    Очень рекомендую Екатерину как гида по Севильи.

  • И
    Ирина
    4 ноября 2025
    Свидание с Севильей каждый день
    Очень понравилась экскурсия с Мариной по Севилье, от её лёгкой подачи Информации,
    Появилось желание дальше исследовать историю Испании!
    Спасибо
  • Ю
    Юлия
    3 ноября 2025
    Красавица Севилья
    Елена очень грамотный специалист! Ей удалось заинтересовать своей экскурсией детей разного возраста и держать их внимание на протяжение 2,5 часов! Елена умела сочетала исторические факты с захватывающими историями, отсылками к произведениям литературы. Очень рекомендуем Елену!
  • Д
    Дмитрий
    3 ноября 2025
    Красавица Севилья
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Елена – прекрасный гид и очень интересный рассказчик. Благодаря ей мы смогли увидеть Севилью такой, какой ее видит по-настоящему любящий этот город человек.
  • С
    Сергей
    1 ноября 2025
    Севильский экспресс - знакомство с городом
    Рекомендую Екатерину как гида - который вам откроет Севилью, с ее богатой историей. Хооошее знание истории, фактов, прекрасная подача материала.
  • Л
    Лиза
    1 ноября 2025
    Свидание с Севильей каждый день
    Экскурсия очень понравилась), гид Марина влюбила в город. Всё прошло эмоционально, классно и интересно!!!
  • Е
    Евгений
    31 октября 2025
    Красавица Севилья
    Елена, спасибо огромное за экскурсию! Все понравилось и, благодаря вам, мы влюбились в Севилью!
  • О
    Ольга
    30 октября 2025
    Севильский экспресс - знакомство с городом
    Екатерина - прекрасный гид по Севилье. Знает все!! Именно с ней надо начинать знакомство с Севильей! Екатерина, помимо информации по
    читать дальше

    маршруту экскурсии, любезно сориентирует по другим активностям, шоу, мероприятиям, обязательным к посещению в городе, поможет забронировать билеты по самым выгодным ценам! И порекомендует рестораны, кафе и магазины! Огромное спасибо!

  • Б
    Борис
    29 октября 2025
    Красавица Севилья
    Было очень интересно и на одном дыхании.
    С детьми тоже можно, им не скучно.
  • Е
    Екатерина
    27 октября 2025
    Красавица Севилья
    Спасибо большое, Елена, за экскурсию по Севилье. Очень интересно было узнать больше об истории Испании и этого прекрасного города. Отдельная благодарность за внимание к нашему сыну, 9 лет.
  • Д
    Денис
    26 октября 2025
    Красавица Севилья
    Содержательная экскурсия с великолепным гидом полная личных рекомендации и тайных местечек 👍
  • М
    Майя
    25 октября 2025
    Красавица Севилья
    Очень понравилась обзорная экскурсия с Еленой. Елена подстроила маршрут под наш запрос. Экскурсия очень хорошо организована, маршрут захватывает много ключевых
    читать дальше

    мест Севильи, хорошо спланированы такие вещи как где сделать туалетную паузу итд. Гид очень приятная в общении. До экскурсии она была на связи и любезно предложила помочь с дополнительными организационными моментами вроде резервации фламенко на вечер.

  • А
    Александра
    20 октября 2025
    Свидание с Севильей каждый день
    Отличная экскурсия с Мариной!рассказала много нового,в том числе для жизни в Испании,затронули много исторических тем,но было очень легко воспринимать много информации ☺️
  • A
    Andrei
    19 октября 2025
    Свидание с Севильей каждый день
    Прекрасное начало для знакомства с Севильей!
  • Д
    Дарья
    19 октября 2025
    Севильский экспресс - знакомство с городом
    Огромное спасибо за экскурсию! Было очень насыщенно и увлекательно. Екатерина прекрасный рассказчик, умеющий преподнести объемный материал с непередаваемой легкостью и юмором. Маршрут интересный и, что немаловажно, бОльшую часть времени мы были не под севильским солнцепеком))
  • М
    Мария
    13 октября 2025
    Севильский экспресс - знакомство с городом
    Очень профессиональная и содержательная экскурсия. У нас сложилось четкое представление о истории Севильи, основных вехах и традициях. Было предусмотрено время
    читать дальше

    на технические остановки и прохладительные напитки так как было жарко. В конце экскурсии наш гид порекомендовала нам не дорогой но вкусный ресторан для обеда и место с интересными сувенирами. Мы остались очень довольны.

  • Т
    Татьяна
    13 октября 2025
    Красавица Севилья
    Елена - самый увлекающий гид которого мы встречали! Ходили на экскурсию семьей в составе 6х человек: мы с мужем, родители
    читать дальше

    73 и 74 года, и сын 11 л, с дочерью 7 л. Елена настолько интересно подает информацию, что все участники нашей контрастной компании были погружены в повествование. Время пролетело на одном дыхании! Мы готовы были еще столько же гулять по красивым достопримечательностям! И еще важный нюанс, Елена оказалась очень отзывчивым человеком и помогла нам разобраться со службой поддержки при получении билетов на футбольный матч Севилья- Барселона, которые мы никак не получали на почту. Матч был потрясающий!

Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севилье
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Красавица Севилья
  2. Королевский Алькасар и его сады
  3. Севильский экспресс - знакомство с городом
  4. Свидание с Севильей каждый день
  5. Из Севильи - в задумчивую Кордову
Какие места ещё посмотреть в Севилье
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Севильский Алькасар
  3. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Севилье в декабре 2025
Сейчас в Севилье в категории "Выездные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 510 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 381 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии по окрестностям Севильи и местам Испании в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании