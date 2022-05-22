Севильский Кафедральный Собор

Севильский Кафедральный Собор
Севильский Кафедральный Собор
Севильский Кафедральный Собор
Севильский Кафедральный Собор
Севильский Кафедральный Собор
Севильский Кафедральный Собор
Севильский Кафедральный Собор

Что вас ожидает 🤩

  • Хиральда, Апельсиновый Двор.
  • Кафедральный Собор: Капеллы, Главный алтарь, Алтарные хоры, Ризница потир, Главная ризница, Сокровищница
Экскурсия включает только посещение Кафедрального Собора Севильи- Престольной Девы.
Расцвет Севильи, в эпоху возрождения, отразился в архитектуре и убранстве Кафедрального Собора. «Мы хотим построить такую большую церковь, чтобы наши потомки назвали нас сумасшедшими»,-таким задумали его церковники. И, выполнили свое, такое громкое заявление.
Потом, один романтический путешественник в Севилье скажет, - «Даже сам Нотр-Да́м-де-Пари́, смог бы пройти под сводами Кафедрального Собора Севильи, высоко задрав голову».
Севильский Кафедральный Собор вписан в Книгу Рекордов Гиннеса, как самый большой Храм в готическом стиле, по внутреннему объему.
Но размеры Севильского Собора, это не единственное его отличие от других готических Храмов.
Собор построен на месте главной мечети города, поэтому у церкви сохранились элементы мусульманского Храма. Изящная каменная резьба центрального свода, делает его уникальным. А художественные произведения великих художников и религиозных скульпторов, шкатулкой с произведениями искусств.
Здесь находятся предметы, связанные с событиями далеко не религиозной, а абсолютно светской жизнью короля Альфонсо Х. То событие, наделало много шума, а легенды дошли до наших дней.
Покажу вам внутренние убранство Собора. С того места, где одним взглядом можно охватить величие и красоту Храма. Послушаем дыхание Собора.
Вы узнаете почему самая старая икона в Храме почитается в странах Латинской Америки. Кому принадлежали множественные часовни в Храме, и кто в них покоится. Считается, что прах знаменитого мореплавателя Христофора Колумба, находится здесь.
Верно ли это? Почему под потолком, в галереи подвешен крокодил? Почему колокольня Собора называется, Хиральда?
Об этом вы узнаете на экскурсии в Севильском Кафедральном Соборе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия на русском языке в Кафедральном Соборе
  • Продолжительностью 2 часа
Что не входит
  • Входные билеты в Собор:
  • Взрослые: 11 евро/чел.
  • Дети до 15 лет: бесплатно
Место начала и завершения?
Plaza del Triunfo, 1, 41004 Sevilla
Когда и сколько длится?
Когда: Пн-Сб: 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пн-Сб: 10:30

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