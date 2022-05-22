Экскурсия включает только посещение Кафедрального Собора Севильи- Престольной Девы.

Расцвет Севильи, в эпоху возрождения, отразился в архитектуре и убранстве Кафедрального Собора. «Мы хотим построить такую большую церковь, чтобы наши потомки назвали нас сумасшедшими»,-таким задумали его церковники. И, выполнили свое, такое громкое заявление.

Потом, один романтический путешественник в Севилье скажет, - «Даже сам Нотр-Да́м-де-Пари́, смог бы пройти под сводами Кафедрального Собора Севильи, высоко задрав голову».

Севильский Кафедральный Собор вписан в Книгу Рекордов Гиннеса, как самый большой Храм в готическом стиле, по внутреннему объему.

Но размеры Севильского Собора, это не единственное его отличие от других готических Храмов.

Собор построен на месте главной мечети города, поэтому у церкви сохранились элементы мусульманского Храма. Изящная каменная резьба центрального свода, делает его уникальным. А художественные произведения великих художников и религиозных скульпторов, шкатулкой с произведениями искусств.

Здесь находятся предметы, связанные с событиями далеко не религиозной, а абсолютно светской жизнью короля Альфонсо Х. То событие, наделало много шума, а легенды дошли до наших дней.

Покажу вам внутренние убранство Собора. С того места, где одним взглядом можно охватить величие и красоту Храма. Послушаем дыхание Собора.

Вы узнаете почему самая старая икона в Храме почитается в странах Латинской Америки. Кому принадлежали множественные часовни в Храме, и кто в них покоится. Считается, что прах знаменитого мореплавателя Христофора Колумба, находится здесь.

Верно ли это? Почему под потолком, в галереи подвешен крокодил? Почему колокольня Собора называется, Хиральда?

Об этом вы узнаете на экскурсии в Севильском Кафедральном Соборе.