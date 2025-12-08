Музей изящных искусств Севильи считают в Испании вторым по значимости после Прадо.
Его коллекции — шедевры Мурильо, Сурбарана и Веласкеса — предлагают осмыслить вечные темы: надежду и страхи, прощение и страсть, выбор и судьбу.
Мы будем рассматривать картины как зеркало души, а музей станет пространством для внутреннего диалога с нею.
Его коллекции — шедевры Мурильо, Сурбарана и Веласкеса — предлагают осмыслить вечные темы: надежду и страхи, прощение и страсть, выбор и судьбу.
Мы будем рассматривать картины как зеркало души, а музей станет пространством для внутреннего диалога с нею.
Описание экскурсии
Эта экскурсия — не лекция, а разговор с каждой картиной. У вас будет возможность вглядеться в замысел художника, угадать, почувствовать. А я дам вам опору — факты, стиль, эпоху. Но главная наша цель — чтобы каждая картина отразилась в вас, заговорила с вами. Или дала пространство для молчания — чтобы вы могли услышать себя.
Вы познакомитесь с полотнами великих испанских мастеров Золотого века. Увидите, как искусство менялось с веками — и как многое в нём остаётся неизменным.
Вместе мы будем учиться смотреть глубже: видеть в живописи не только сюжет, но и скрытые смыслы, переживания и внутренние диалоги художников.
Среди собрания шедевров вы увидите:
- «Судный день» (1570) Мартина де Воса. Сцена суда, где раскрывается всё: жажда быть одобренным, страх быть отвергнутым
- «Портрет дона Кристобаля Суареса де Рибера» (1620) Диего Веласкеса. А если бы вы могли заказать себе портрет «на века» — каким бы он был?
- «Тайную вечерю» (1588) Алонсо Васкеса. Схема посадки на любом торжестве никогда не случайна
И многие другие!
Организационные детали
Дополнительно оплачивается входной билет — €1,5 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Севилье
Провела экскурсии для 166 туристов
Профессиональный лицензированный гид в Испании. Все экскурсии адаптирую под гостей Севильи. Не устаю открывать новые местечки Андалусии. Жизнь слишком коротка, чтобы увидеть всю Испанию, но я постараюсь сделать всё, чтобы вы получили наиболее полное представление о ней.
Входит в следующие категории Севильи
Похожие экскурсии из Севильи
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешеходная прогулка по исторической Севилье
Погрузитесь в атмосферу Севильи, прогуливаясь по её уютным уголкам. Узнайте истории и легенды, связанные с городом, и насладитесь его архитектурой
Начало: на площади puerta de Jerez
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€145 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Севилья: обзорная экскурсия + дом Пилата
Приглашаю вас оценить главные места исторического центра Севильи и посетить великолепный дом Пилата. Узнайте больше о его истории и архитектуре
Начало: У Золотой башни
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Особый вкус Севильи: гастрономическая экскурсия
Погрузитесь в кулинарные традиции Севильи, наслаждаясь закусками, морепродуктами и сладостями. Узнайте секреты местной кухни
10 дек в 13:30
11 дек в 13:30
€120 за всё до 10 чел.