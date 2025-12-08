Музей изящных искусств Севильи считают в Испании вторым по значимости после Прадо. Его коллекции — шедевры Мурильо, Сурбарана и Веласкеса — предлагают осмыслить вечные темы: надежду и страхи, прощение и страсть, выбор и судьбу. Мы будем рассматривать картины как зеркало души, а музей станет пространством для внутреннего диалога с нею.

Описание экскурсии

Эта экскурсия — не лекция, а разговор с каждой картиной. У вас будет возможность вглядеться в замысел художника, угадать, почувствовать. А я дам вам опору — факты, стиль, эпоху. Но главная наша цель — чтобы каждая картина отразилась в вас, заговорила с вами. Или дала пространство для молчания — чтобы вы могли услышать себя.

Вы познакомитесь с полотнами великих испанских мастеров Золотого века. Увидите, как искусство менялось с веками — и как многое в нём остаётся неизменным.

Вместе мы будем учиться смотреть глубже: видеть в живописи не только сюжет, но и скрытые смыслы, переживания и внутренние диалоги художников.

Среди собрания шедевров вы увидите:

«Судный день» (1570) Мартина де Воса. Сцена суда, где раскрывается всё: жажда быть одобренным, страх быть отвергнутым

Сцена суда, где раскрывается всё: жажда быть одобренным, страх быть отвергнутым «Портрет дона Кристобаля Суареса де Рибера» (1620) Диего Веласкеса. А если бы вы могли заказать себе портрет «на века» — каким бы он был?

А если бы вы могли заказать себе портрет «на века» — каким бы он был? «Тайную вечерю» (1588) Алонсо Васкеса. Схема посадки на любом торжестве никогда не случайна

И многие другие!

Организационные детали

Дополнительно оплачивается входной билет — €1,5 за чел.