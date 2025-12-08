Дворцы и сады Алькасара — куда больше, чем просто красивые локации: на прогулке с гидом вы заметите и поймёте их секреты. Разберётесь в переплетениях эпох и культур, в витиеватых деталях стиля мудехар, в надписях и символах. Найдёте места, где снимали Дорн, и насладитесь архитектурой и садами — со знанием дела.

Описание экскурсии

Алькасар от А до Р

Мы встретимся на Триумфальной площади и попадём в старейший действующий королевский дворец Европы — здесь до сих пор останавливаются испанские монархи. Не пропустим ключевые залы: например, дворец Педро I — яркий образец стиля мудехар, величественный зал послов, двор Кукол, купальни доньи Марии.

Затем живописные сады Алькасара: прогуляемся среди пальм и апельсиновых деревьев, где всегда слышно шепот воды и аромат цветов. И конечно, встретим хозяев дворца — королевских павлинов!

Игры престолов и детали в Алькасаре

Я покажу вам места, которые сыграли колоритное королевство Дорн в сериале. Оживут и реальные дворцовые сюжеты: так, вы раскроете, где подписывали договоры с Колумбом, какой подарок сделал своей возлюбленной самый жестокий король Испании, где спрятан первый символ доллара и многое другое.

Организационные детали