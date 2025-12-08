Севильский Алькасар: королевские дворцы, легенды и сады
От арабских надписей до павлинов, от «Игры престолов» до реальных историй
Дворцы и сады Алькасара — куда больше, чем просто красивые локации: на прогулке с гидом вы заметите и поймёте их секреты.
Разберётесь в переплетениях эпох и культур, в витиеватых деталях стиля мудехар, в надписях и символах. Найдёте места, где снимали Дорн, и насладитесь архитектурой и садами — со знанием дела.
Описание экскурсии
Алькасар от А до Р
Мы встретимся на Триумфальной площади и попадём в старейший действующий королевский дворец Европы — здесь до сих пор останавливаются испанские монархи. Не пропустим ключевые залы: например, дворец Педро I — яркий образец стиля мудехар, величественный зал послов, двор Кукол, купальни доньи Марии.
Затем живописные сады Алькасара: прогуляемся среди пальм и апельсиновых деревьев, где всегда слышно шепот воды и аромат цветов. И конечно, встретим хозяев дворца — королевских павлинов!
Игры престолов и детали в Алькасаре
Я покажу вам места, которые сыграли колоритное королевство Дорн в сериале. Оживут и реальные дворцовые сюжеты: так, вы раскроете, где подписывали договоры с Колумбом, какой подарок сделал своей возлюбленной самый жестокий король Испании, где спрятан первый символ доллара и многое другое.
Организационные детали
Билеты во дворец оплачиваются дополнительно (€15,5 за чел., детям до 13 лет бесплатно, но с оформлением билета). После бронирования вам нужно купить их самостоятельно на официальном сайте Алькасара (я с радостью помогу со всеми шагами)
Билеты быстро раскупают, особенно в высокий сезон, поэтому экскурсию лучше бронировать заранее
Билет для гида покупать не нужно
С собой можно взять бутылку воды. Еду проносить нельзя, но во дворце есть места, где можно перекусить и попить кофе
После экскурсии вы сможете остаться во дворце и продолжить осмотр
Aнна — ваш гид в Севилье
Я официальный гид, аккредитованный правительством Испании. Окончила факультет журналистики, писала статьи и работала на радио. Больше всего мне всегда нравилось писать об истории, культуре и традициях.
Однажды я взяла отпуск и читать дальше
уехала одна, выбор пал на Испанию. Путешествие растянулось на два месяца, а я не переставала удивляться разнообразию традиций, языков и природы.
Севилья запала мне в сердце с первого взгляда. Настолько, что я решила выучить испанский и вернуться. Вернулась уже студенткой — изучать архитектуру и культурное наследие в Университете Севильи.
С тех пор много воды утекло. Я работала исследователем, чувствовала себя Индианой Джонсом, открывая старым ключом башни Альгамбры, бродила по садам Алькасара до их открытия, снимала документальные фильмы на севере Испании и жила у вулкана на Канарских островах. Я объездила полмира, но всегда возвращалась в Севилью.
Приезжайте влюбляться в город, как когда-то влюбилась в него я, с удовольствием вам помогу.