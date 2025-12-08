Мои заказы

Севильский Алькасар: королевские дворцы, легенды и сады

От арабских надписей до павлинов, от «Игры престолов» до реальных историй
Дворцы и сады Алькасара — куда больше, чем просто красивые локации: на прогулке с гидом вы заметите и поймёте их секреты.

Разберётесь в переплетениях эпох и культур, в витиеватых деталях стиля мудехар, в надписях и символах. Найдёте места, где снимали Дорн, и насладитесь архитектурой и садами — со знанием дела.
Описание экскурсии

Алькасар от А до Р

Мы встретимся на Триумфальной площади и попадём в старейший действующий королевский дворец Европы — здесь до сих пор останавливаются испанские монархи. Не пропустим ключевые залы: например, дворец Педро I — яркий образец стиля мудехар, величественный зал послов, двор Кукол, купальни доньи Марии.

Затем живописные сады Алькасара: прогуляемся среди пальм и апельсиновых деревьев, где всегда слышно шепот воды и аромат цветов. И конечно, встретим хозяев дворца — королевских павлинов!

Игры престолов и детали в Алькасаре

Я покажу вам места, которые сыграли колоритное королевство Дорн в сериале. Оживут и реальные дворцовые сюжеты: так, вы раскроете, где подписывали договоры с Колумбом, какой подарок сделал своей возлюбленной самый жестокий король Испании, где спрятан первый символ доллара и многое другое.

Организационные детали

  • Билеты во дворец оплачиваются дополнительно (€15,5 за чел., детям до 13 лет бесплатно, но с оформлением билета). После бронирования вам нужно купить их самостоятельно на официальном сайте Алькасара (я с радостью помогу со всеми шагами)
  • Билеты быстро раскупают, особенно в высокий сезон, поэтому экскурсию лучше бронировать заранее
  • Билет для гида покупать не нужно
  • С собой можно взять бутылку воды. Еду проносить нельзя, но во дворце есть места, где можно перекусить и попить кофе
  • После экскурсии вы сможете остаться во дворце и продолжить осмотр

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У площади Триумфа (Plaza del Triunfo)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aнна
Aнна — ваш гид в Севилье
Я официальный гид, аккредитованный правительством Испании. Окончила факультет журналистики, писала статьи и работала на радио. Больше всего мне всегда нравилось писать об истории, культуре и традициях. Однажды я взяла отпуск и
читать дальше

уехала одна, выбор пал на Испанию. Путешествие растянулось на два месяца, а я не переставала удивляться разнообразию традиций, языков и природы. Севилья запала мне в сердце с первого взгляда. Настолько, что я решила выучить испанский и вернуться. Вернулась уже студенткой — изучать архитектуру и культурное наследие в Университете Севильи. С тех пор много воды утекло. Я работала исследователем, чувствовала себя Индианой Джонсом, открывая старым ключом башни Альгамбры, бродила по садам Алькасара до их открытия, снимала документальные фильмы на севере Испании и жила у вулкана на Канарских островах. Я объездила полмира, но всегда возвращалась в Севилью. Приезжайте влюбляться в город, как когда-то влюбилась в него я, с удовольствием вам помогу.

