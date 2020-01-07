4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Про Севильский кафедральный собор слагали легенды еще во времена строительства.Я объясню, почему его создателей считали безумцами, и помогу посмотреть на величественное сооружение глазами средневековых жителей Севильи.Вы разберетесь, как минарет превратили

в Хиральду, познакомитесь с «золотым веком» испанской живописи и увидите ключ от Севильи внутри собора. И, конечно, я открою тайну обитающего в церкви крокодила и расскажу, как при Альфонсе X он попал в Андалусию.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Архитектура и мавританское прошлое церкви

Прогулка начнется у площади перед собором. Здесь вы увидите храм во всем его величии, дополняющем арабское наследие города. Разберетесь, как минарет превратили в Хиральду и правда ли, что на ее на оформление пустили золото, привезенное Христофором Колумбом из Америки. Во внутреннем дворике вы отдохнете среди апельсиновых деревьев и полюбуетесь необычной архитектурой здания. А я расскажу об основании кафедрального собора, его мавританском прошлом и помогу понять, что он значил для истории Севильи и всей Андалусии.

Чудо Севильи и золотой век испанской живописи

Оказавшись внутри собора, вы откроете его богатую сокровищницу: «золотой век» испанской живописи в работах Мурильо, самый большой алтарь в мире, корону с жемчугом и символический ключ от города. Вы увидите одно из чудес Севильи, когда внутри здание раскрасится цветными лучами, проникающими сквозь витражные окна. А еще услышите историю крокодила, который парит под потолком собора, и разгадаете, как он связан с дочерью Альфонса X.

Организационные детали

Обратите внимание: вам необходимо приобрести входные билеты до бронирования. Вы можете задать вопросы в переписке, не оформляя бронирование

вам необходимо приобрести входные билеты до бронирования. Вы можете задать вопросы в переписке, не оформляя бронирование Экскурсия может состояться только при наличии у вас входных билетов

Собор — один из самых посещаемых монументов Севильи, и билеты в него часто распродаются заранее. В день экскурсии билеты могут быть недоступны, поэтому рекомендуется покупать их заранее на официальном https://www.catedraldesevilla.es/" rel="nofollow" target="_blank">сайте. При покупке билетов необходимо ввести имена и номера документов, удостоверяющих личность каждого человека. Название билетов: Visita a la Catedral y Giralda (Incluye Iglesia de El Salvador)

Стоимость билетов:

Взрослые — €13/чел.

Студенты (со студенческим билетом ЕС)— €6/чел.

Люди старше 65 лет — €6/чел.

Дети до 13 лет — бесплатно