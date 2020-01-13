4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть крупнейший в Европе готический собор и узнать о его мавританских корнях

Марина
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Марина – ваш гид
Про Севильский кафедральный собор слагали легенды еще во времена строительства.

Я объясню, почему его создателей считали безумцами, и помогу посмотреть на величественное сооружение глазами средневековых жителей Севильи.

Вы разберетесь, как минарет превратили в Хиральду, познакомитесь с «золотым веком» испанской живописи и увидите ключ от Севильи внутри собора.

И, конечно, я открою тайну обитающего в церкви крокодила и расскажу, как при Альфонсе X он попал в Андалусию.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 9 человек
Можно с детьми
Встреча Plaza Virgen de los Reyes
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Севильский собор и его великое прошлое
Севильский собор и его великое прошлое

Что вас ожидает

Архитектура и мавританское прошлое церкви
Прогулка начнется у площади перед собором. Здесь вы увидите храм во всем его величии, дополняющем арабское наследие города. Разберетесь, как минарет превратили в Хиральду и правда ли, что на ее на оформление пустили золото, привезенное Христофором Колумбом из Америки. Во внутреннем дворике вы отдохнете среди апельсиновых деревьев и полюбуетесь необычной архитектурой здания. А я расскажу об основании кафедрального собора, его мавританском прошлом и помогу понять, что он значил для истории Севильи и всей Андалусии.

Чудо Севильи и золотой век испанской живописи
Оказавшись внутри собора, вы откроете его богатую сокровищницу: «золотой век» испанской живописи в работах Мурильо, самый большой алтарь в мире, корону с жемчугом и символический ключ от города. Вы увидите одно из чудес Севильи, когда внутри здание раскрасится цветными лучами, проникающими сквозь витражные окна. А еще услышите историю крокодила, который парит под потолком собора, и разгадаете, как он связан с дочерью Альфонса X.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты 9 евро/чел., дети до 12 лет — бесплатно.

Севильский собор и его великое прошлое
Севильский собор и его великое прошлое
Севильский собор и его великое прошлое
Севильский собор и его великое прошлое
Севильский собор и его великое прошлое
Севильский собор и его великое прошлое
Севильский собор и его великое прошлое
Севильский собор и его великое прошлое

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Plaza Virgen de los Reyes.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Профессиональный лицензированный гид в Испании. Все экскурсии адаптирую под гостей Севильи. Не устаю открывать новые местечки Андалусии. Жизнь слишком коротка, чтобы увидеть всю Испанию, но я постараюсь сделать все, чтобы вы получили наиболее полное представление о ней.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Отличная экскурсия, прекрасный гид, очень понравилось, супер интересно и увлекательно!
7 января 2020
Нам очень повезло, что экскурсию нам провела именно Марина. Интересно, на одном дыхании, не только о соборе, но и Севилье, Андалусии, истории Испании, забавных фактов. В следующий раз, обязательно встретимся с Мариной и продолжим общение. И еще раз огромное спасибо, что посоветовали приобрести билеты заранее. В восторге от Севильи благодаря нашему прекрасному новому другу Марине!
7 января 2020
Благодаря экскурсии не только о соборе, но и о Севилье в целом - картинка сложилась так, что хочется вернуться - и понятно куда и за чем - БОЛЬШОЕ спасибо!!!
И отдельное спасибо за рекомендацию посетить севильский Алькасар (покупайте заранее билеты - не пожалеете) - сравнили с Альгамброй - и, пожалуй, севильский выиграл :-)
3 января 2020
Все прошло чудесно. Марина очень приятная в общении , узнали много интересного..

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