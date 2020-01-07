4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Севильский собор и его великое прошлое

Увидеть крупнейший в Европе готический собор и узнать о его мавританских корнях
Про Севильский кафедральный собор слагали легенды еще во времена строительства.

Я объясню, почему его создателей считали безумцами, и помогу посмотреть на величественное сооружение глазами средневековых жителей Севильи.

Вы разберетесь, как минарет превратили
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в Хиральду, познакомитесь с «золотым веком» испанской живописи и увидите ключ от Севильи внутри собора.

И, конечно, я открою тайну обитающего в церкви крокодила и расскажу, как при Альфонсе X он попал в Андалусию.

5
5 отзывов
Севильский собор и его великое прошлое
Севильский собор и его великое прошлое
Севильский собор и его великое прошлое

Описание экскурсии

Архитектура и мавританское прошлое церкви

Прогулка начнется у площади перед собором. Здесь вы увидите храм во всем его величии, дополняющем арабское наследие города. Разберетесь, как минарет превратили в Хиральду и правда ли, что на ее на оформление пустили золото, привезенное Христофором Колумбом из Америки. Во внутреннем дворике вы отдохнете среди апельсиновых деревьев и полюбуетесь необычной архитектурой здания. А я расскажу об основании кафедрального собора, его мавританском прошлом и помогу понять, что он значил для истории Севильи и всей Андалусии.

Чудо Севильи и золотой век испанской живописи

Оказавшись внутри собора, вы откроете его богатую сокровищницу: «золотой век» испанской живописи в работах Мурильо, самый большой алтарь в мире, корону с жемчугом и символический ключ от города. Вы увидите одно из чудес Севильи, когда внутри здание раскрасится цветными лучами, проникающими сквозь витражные окна. А еще услышите историю крокодила, который парит под потолком собора, и разгадаете, как он связан с дочерью Альфонса X.

Организационные детали

  • Обратите внимание: вам необходимо приобрести входные билеты до бронирования. Вы можете задать вопросы в переписке, не оформляя бронирование
  • Экскурсия может состояться только при наличии у вас входных билетов

Собор — один из самых посещаемых монументов Севильи, и билеты в него часто распродаются заранее. В день экскурсии билеты могут быть недоступны, поэтому рекомендуется покупать их заранее на официальном https://www.catedraldesevilla.es/" rel="nofollow" target="_blank">сайте. При покупке билетов необходимо ввести имена и номера документов, удостоверяющих личность каждого человека. Название билетов: Visita a la Catedral y Giralda (Incluye Iglesia de El Salvador)

Стоимость билетов:

Взрослые — €13/чел.
Студенты (со студенческим билетом ЕС)— €6/чел.
Люди старше 65 лет — €6/чел.
Дети до 13 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Колокольни Кафедрального Собора Хиральда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Севилье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 213 туристов
Я профессиональный лицензированный гид в Андалусии. Уже много лет помогаю гостям открывать Севилью не как набор дат и памятников, а как живой город — с характером, ароматами, историями и настроением. Для
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меня экскурсия — не лекция, а встреча с городом. Адаптирую маршрут под интересы, темп, возраст и формат поездки. Люблю показывать не только главные символы Севильи, но и детали, которые часто остаются незамеченными: тихие площади, уютные дворики, городские легенды, местные вкусы и неожиданные ракурсы. Хочется, чтобы после прогулки у вас осталось не только понимание истории, но и настоящее чувство этого города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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I
Нам очень повезло, что экскурсию нам провела именно Марина. Интересно, на одном дыхании, не только о соборе, но и Севилье, Андалусии, истории Испании, забавных фактов. В следующий раз, обязательно встретимся с Мариной и продолжим общение. И еще раз огромное спасибо, что посоветовали приобрести билеты заранее. В восторге от Севильи благодаря нашему прекрасному новому другу Марине!
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А
Благодаря экскурсии не только о соборе, но и о Севилье в целом - картинка сложилась так, что хочется вернуться - и понятно куда и за чем - БОЛЬШОЕ спасибо!!!
И отдельное спасибо за рекомендацию посетить севильский Алькасар (покупайте заранее билеты - не пожалеете) - сравнили с Альгамброй - и, пожалуй, севильский выиграл:-)
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А
Отличная экскурсия, прекрасный гид, очень понравилось, супер интересно и увлекательно!
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И
Все прошло чудесно. Марина очень приятная в общении, узнали много интересного. .
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Y
Экскурсия отличная.
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