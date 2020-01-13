4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Архитектура и мавританское прошлое церкви

Прогулка начнется у площади перед собором. Здесь вы увидите храм во всем его величии, дополняющем арабское наследие города. Разберетесь, как минарет превратили в Хиральду и правда ли, что на ее на оформление пустили золото, привезенное Христофором Колумбом из Америки. Во внутреннем дворике вы отдохнете среди апельсиновых деревьев и полюбуетесь необычной архитектурой здания. А я расскажу об основании кафедрального собора, его мавританском прошлом и помогу понять, что он значил для истории Севильи и всей Андалусии.

Чудо Севильи и золотой век испанской живописи

Оказавшись внутри собора, вы откроете его богатую сокровищницу: «золотой век» испанской живописи в работах Мурильо, самый большой алтарь в мире, корону с жемчугом и символический ключ от города. Вы увидите одно из чудес Севильи, когда внутри здание раскрасится цветными лучами, проникающими сквозь витражные окна. А еще услышите историю крокодила, который парит под потолком собора, и разгадаете, как он связан с дочерью Альфонса X.