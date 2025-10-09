-
40%
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по исторической Таррагоне
Путешествие по Таррагоне: главная улица, средневековые монастыри и римские стены. Погружение в историю и культуру города
Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€150
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Откройте для себя Таррагону: амфитеатр, средневековые привидения и вкусные местечки. Подарок: электронная книга рецептов каталонской кухни
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Торредембарра - обаяние каталонской старины
Прогулка по Торредембарре: хайкинг к маяку, осмотр ренессансной архитектуры и старинных храмов. Узнайте историю города и насладитесь видами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
