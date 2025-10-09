Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Таррагоне на русском языке, цены от €150, скидки до 40%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 40% 73 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Прогулка по исторической Таррагоне Путешествие по Таррагоне: главная улица, средневековые монастыри и римские стены. Погружение в историю и культуру города Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial ... €150 €250 за всё до 3 чел. Пешая 2 часа 6 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Таррагона: город рыцарей и гладиаторов Откройте для себя Таррагону: амфитеатр, средневековые привидения и вкусные местечки. Подарок: электронная книга рецептов каталонской кухни €160 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Торредембарра - обаяние каталонской старины Прогулка по Торредембарре: хайкинг к маяку, осмотр ренессансной архитектуры и старинных храмов. Узнайте историю города и насладитесь видами €200 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Таррагоны

