Тайны Таррагоны
Пешая
2.5 часа
40%
73 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по исторической Таррагоне
Путешествие по Таррагоне: главная улица, средневековые монастыри и римские стены. Погружение в историю и культуру города
Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€150€250 за всё до 3 чел.
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Откройте для себя Таррагону: амфитеатр, средневековые привидения и вкусные местечки. Подарок: электронная книга рецептов каталонской кухни
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Торредембарра - обаяние каталонской старины
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Торредембарра - обаяние каталонской старины
Прогулка по Торредембарре: хайкинг к маяку, осмотр ренессансной архитектуры и старинных храмов. Узнайте историю города и насладитесь видами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 3 чел.

