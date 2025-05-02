Таррагона - город с богатой историей, где античные памятники соседствуют с модерновыми скульптурами.На экскурсии вы узнаете о римском амфитеатре, форуме и цирке, прогуляетесь по средневековым улочкам Старого города, осмотрите Кафедральный

собор и Еврейский квартал. В завершение экскурсии вас ждет прогулка по современной Таррагоне, где вы увидите «Балкон Средиземноморья» и узнаете о современных традициях Каталонии. Это идеальный тур для любителей истории и культуры

Описание экскурсии

Испанский город с античной атмосферой

Сперва мы перенесемся во времена древних римлян, изучая античную часть Таррагоны. Вы посетите Римский амфитеатр — место, где проходили бои гладиаторов, театральные представления и казни. Увидите Римский форум и цирк начала 1 века, а также макет римского города Таррако. Я расскажу вам об эпохе правления императора Августа, о том, как римская цивилизация проникла на территорию Испании, как проходили бои гладиаторов и многое другое.

Средневековые улочки

Из античной эпохи мы переместимся в испанское Средневековье — на узких улочках Старого города для вас оживут старинные легенды Каталонии. Мы осмотрим Кафедральный собор Таррагоны и прогуляемся по той части города, где находился Еврейский квартал, поговорим о роли религии в жизни средневекового каталонского общества, о местных праздниках и святых покровителях города.

Культура и традиции современной Таррагоны

После исторического экскурса мы выйдем за пределы римских стен и погуляем по современным районам. По главной улице города, Новой Рамбле, вы дойдете до «Балкона Средиземноморья», визитной карточки города. Это смотровая площадка, с которой открывается восхитительный вид на море, прибрежную зону и амфитеатр. Здесь мы поговорим о современных традициях Каталонии — ее флагах, «живых башнях» и кастельерах, о нравах каталонцев и, конечно, стремлении региона к независимости. А завершить прогулку мы можем обедом в одном из местных ресторанчиков: насладиться каталонскими блюдами и чашечкой кофе.

Организационные детали