Погрузитесь в историю Таррагоны: от античных руин до современных районов. Узнайте о римских амфитеатрах, средневековых улочках и каталонских традициях
Таррагона - город с богатой историей, где античные памятники соседствуют с модерновыми скульптурами.
На экскурсии вы узнаете о римском амфитеатре, форуме и цирке, прогуляетесь по средневековым улочкам Старого города, осмотрите Кафедральный читать дальшеуменьшить
собор и Еврейский квартал.
В завершение экскурсии вас ждет прогулка по современной Таррагоне, где вы увидите «Балкон Средиземноморья» и узнаете о современных традициях Каталонии. Это идеальный тур для любителей истории и культуры
Сперва мы перенесемся во времена древних римлян, изучая античную часть Таррагоны. Вы посетите Римский амфитеатр — место, где проходили бои гладиаторов, театральные представления и казни. Увидите Римский форум и цирк начала 1 века, а также макет римского города Таррако. Я расскажу вам об эпохе правления императора Августа, о том, как римская цивилизация проникла на территорию Испании, как проходили бои гладиаторов и многое другое.
Средневековые улочки
Из античной эпохи мы переместимся в испанское Средневековье — на узких улочках Старого города для вас оживут старинные легенды Каталонии. Мы осмотрим Кафедральный собор Таррагоны и прогуляемся по той части города, где находился Еврейский квартал, поговорим о роли религии в жизни средневекового каталонского общества, о местных праздниках и святых покровителях города.
Культура и традиции современной Таррагоны
После исторического экскурса мы выйдем за пределы римских стен и погуляем по современным районам. По главной улице города, Новой Рамбле, вы дойдете до «Балкона Средиземноморья», визитной карточки города. Это смотровая площадка, с которой открывается восхитительный вид на море, прибрежную зону и амфитеатр. Здесь мы поговорим о современных традициях Каталонии — ее флагах, «живых башнях» и кастельерах, о нравах каталонцев и, конечно, стремлении региона к независимости. А завершить прогулку мы можем обедом в одном из местных ресторанчиков: насладиться каталонскими блюдами и чашечкой кофе.
Организационные детали
Из Барселоны в Таррагону можно удобно добраться на электричке: проезд туда-обратно составит примерно 17.50 евро.
Также по желанию вы сможете посетить амфитеатр (вход — 3.5-4 евро) и Кафедральный собор (вход — 5 евро), которые на экскурсии мы осмотрим снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Таррагоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 90 туристов
Я профессиональный гид-переводчик, провожу индивидуальные экскурсии на русском и немецком языках. В профессию гида пришла в 2003 году, когда мой родной город Санкт-Петербург праздновал 300-летний юбилей.
После переезда в Барселону продолжаю читать дальшеуменьшить
заниматься любимым делом — провожу индивидуальные экскурсии для русскоязычных гостей столицы Каталонии.
Мне кажется, здесь есть всё, о чём мы мечтаем, когда собираемся в отпуск: море, пляж и солнце. А вместе с тем — богатейшая культура: более 2000 лет истории, многочисленные музеи и архитектурные памятники.
Здесь можно гулять часами и каждый день открывать новые интересные уголки. Предлагаю вам насыщенные экскурсии и незабываемые впечатления!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Monta
Очень интересную и познавательную экскурсию в Таррагоне для нашей компании провела Татьяна! Подробно и, вместе с тем, в непринужденном и легком стиле рассказала об истории Таррагоны. Показала знаковые места города, “местные”достопримечательности. Большое спасибо за проведенную экскурсию, Татьяна! 🫶🏼 компания из Латвии 😊
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Е
Елена
Большое спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию! Замечательный город со своей историей и культурой, великолепным Кафедральным собором. Татьяна милая и отзывчивая девушка, очень интересно рассказала, ответила на все наши вопросы и пожелания. Обязательно обратимся к ней еще и будем рекомендовать своим знакомым. 🤗
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Н
Наталья
За 2,5 часа мы увидели все, что важно увидеть в Таррагоне. Отметили новые места для дальнейшего посещения и исключили из списка несколько запланированных объектов, потому что они оказались не так интересны, как мы думали. Еще с помощью Татьяны мы купили хамон и выбрали ресторан для ужина.
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В
Валерий
Экскурсия с Татьяной прошла отлично! Всем рекомендую. Отзывчивый и знающий историю города человечек. Под впечатлениями и с интересным рассказом время экскурсии прошло не заметно. Спасибо! Отдельное спасибо за поиски хамона и советы по выбору!
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Serge
Очень интересная экскурсия по городу, который до недавнего времени был в стороне от туристических маршрутов. Интересная экскурсия, даже дождь не помешал.
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А
Артур
Ходили всей семьей, очень понравилось. Интересный и познавательный рассказ как о достопримечательностях и истории, так и о местных жителях и традициях.
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