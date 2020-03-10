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Насыщенная история, старинные легенды и самобытные традиции второго по величине города Каталонии

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Когда-то прекрасная Таррагона прошла путь от маленького иберийского поселения до испанской столицы Римской империи.

Предлагаю вам познакомиться с интересной и насыщенной историей города, в котором памятники античности соседствуют с модерновыми скульптурами, проникнуть в тайны Таррагоны и узнать новое о каталонских традициях, многие из которых зародились именно здесь.

Если вы любите путешествия в историю, прогулки по древним улочкам и средневековые легенды, то вам точно сюда!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Античная, средневековая и современная Таррагона
Античная, средневековая и современная Таррагона

Что вас ожидает

Испанский город с античной атмосферой
Сперва мы перенесемся во времена древних римлян, изучая античную часть Таррагоны. Вы посетите Римский амфитеатр — место, где проходили бои гладиаторов, театральные представления и казни. Увидите Римский форум и цирк начала 1 века, а также макет римского города Таррако. Я расскажу вам об эпохе правления императора Августа, о том, как римская цивилизация проникла на территорию Испании, как проходили бои гладиаторов и многое другое.

Средневековые улочки
Из античной эпохи мы переместимся в испанское Средневековье — на узких улочках Старого города для вас оживут старинные легенды Каталонии. Мы осмотрим Кафедральный собор Таррагоны и прогуляемся по той части города, где находился Еврейский квартал, поговорим о роли религии в жизни средневекового каталонского общества, о местных праздниках и святых покровителях города.

Культура и традиции современной Таррагоны
После исторического экскурса мы выйдем за пределы римских стен и погуляем по современным районам. По главной улице города, Новой Рамбле, вы дойдете до «Балкона Средиземноморья», визитной карточки города. Это смотровая площадка, с которой открывается восхитительный вид на море, прибрежную зону и амфитеатр. Здесь мы поговорим о современных традициях Каталонии — ее флагах, «живых башнях» и кастельерах, о нравах каталонцев и, конечно, стремлении региона к независимости. А завершить прогулку мы можем обедом в одном из местных ресторанчиков: насладиться каталонскими блюдами и чашечкой кофе.

Организационные детали

  • Из Барселоны в Таррагону можно удобно добраться на электричке: проезд туда-обратно составит примерно 17.50 евро.
  • Также по желанию вы сможете посетить амфитеатр (вход — 3.5-4 евро) и Кафедральный собор (вход — 5 евро), которые на экскурсии мы осмотрим снаружи.
Античная, средневековая и современная Таррагона
Античная, средневековая и современная Таррагона
Античная, средневековая и современная Таррагона
Античная, средневековая и современная Таррагона
Античная, средневековая и современная Таррагона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, меня зовут Татьяна! Я профессиональный гид-переводчик, провожу индивидуальные экскурсии на русском и немецком языках. В профессию гида я пришла 14 лет назад — в 2003 году, когда мой родной город Санкт-Петербург праздновал 300-летний юбилей. Три года назад я переехала в Барселону и, конечно же, здесь продолжаю заниматься своим любимым делом — провожу индивидуальные экскурсии для русско- и немецкоязычных гостей столицы Каталонии. Мне кажется, здесь есть все, о чем мы мечтаем, когда собираемся в отпуск: море, пляж и солнце. А вместе с тем — богатейшая культура: более 2000 лет истории, многочисленные музеи и архитектурные памятники. Здесь можно гулять часами, но каждый день открывать новые интересные уголки. Предлагаю вам насыщенные экскурсии и незабываемые впечатления!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Ходили всей семьей, очень понравилось. Интересный и познавательный рассказ как о достопримечательностях и истории, так и о местных жителях и традициях.
3 июля 2019
Если кому-то захочется провести время в замечательном городе, с интересным человеком, умеющим увлечь своим рассказом, то вам сюда))) Очень рекомендую.
6 ноября 2018
За 2,5 часа мы увидели все, что важно увидеть в Таррагоне. Отметили новые места для дальнейшего посещения и исключили из списка несколько запланированных объектов, потому что они оказались не так интересны, как мы думали. Еще с помощью Татьяны мы купили хамон и выбрали ресторан для ужина.
10 июля 2018
Экскурсия с Татьяной прошла отлично! Всем рекомендую. Отзывчивый и знающий историю города человечек. Под впечатлениями и с интересным рассказом время экскурсии прошло не заметно. Спасибо! Отдельное спасибо за поиски хамона и советы по выбору!

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История, легенды и архитектура старинного каталонского города на обзорной экскурсии
Вы увидите все главные достопримечательности Таррагоны: Старый город, Кафедральный собор, Портал Розе, площадь Корсини и Королевскую площадь, церковь босых кармелитов и многое другое. Я раскрою секреты римского, средневекового и современного города. Покажу «решетку желаний» и расскажу, как Таррагона защищалась от войск Наполеона. А еще проведу вас уютными улочками на «Балкон Средиземноморья», который впечатлит изумительной панорамой древнеримского амфитеатра и глубокого синего моря!

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